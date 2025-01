งาน “อว. For Kids” รับวันเด็กแห่งชาติ ปี 68 เริ่มแล้วคึกคัก เด็กเข้าร่วมงานล้นหลาม ต่อคิวนั่งเก้าอี้รัฐมนตรีกระทรวง อว.แน่น “ศุภมาส“ ปลื้มนำน้อง ๆ เดินชมบูธและเข้าร่วมกิจกรรมวิทยาศาสตร์

เมื่อวันที่ 10 ม.ค.68 น.ส.ศุภมาส อิศรภักดี รมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานเปิดงาน “อว. For Kids” รับวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2568 ภายใต้สโลแกน “มาเปิดโลกการเรียนรู้ ก้าวสู่อนาคตด้วยกัน” ที่ลานพระบรมรูปรัชกาลที่ 4 กระทรวง อว. ถนนโยธี โดยมี พญ.เพชรดาว โต๊ะมีนา ที่ปรึกษา รมว.อว. น.ส.สุชาดา ซาง แทนทรัพย์ เลขานุการ รมว.อว. นางสาวสุณีย์ เลิศเพียรธรรม หัวหน้าผู้ราชการกระทรวง อว. รักษาราชการแทนรองปลัดกระทรวง อว. นางสาววราภรณ์ รุ่งตระการ ที่ปรึกษาด้านระบบบริหารการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิ จัยและนวัตกรรม รักษาราชการแทนรองปลัดกระทรวง อว. นายวันนี นนท์ศิริ ผู้ตรวจราชการกระทรวง อว. และผู้บริหารกระทรวง อว. เข้าร่วมอย่างอย่างคับคั่ง โดยบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก มีนักเรียนจากโรงเรียนต่าง ๆ อาทิ โรงเรียนพญาไท โรงเรียนสวนมิสกวัน รวมถึงเด็ก ๆ และเยาวชนชนที่เดินทางมาเที่ยวชมงานพร้อมกับผู้ปกครองเป็นจำนวนมาก โดยมีบูธกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ ให้เด็ก ๆ ได้ร่วมสนุกมากมาย ซึ่งกระจายอยู่เต็มพื้นที่ ทั้งในและนอกอาคารของกระทรวง อว.เมื่อ น.ส.ศุภมาส มาถึงก็ได้สักการะพระบรมรูป ร.4 เพื่อเป็นสิริมงคลก่อนเริ่มต้นกิจกรรมฯ จากนั้นได้นำทีมคณะผู้บริหารมายังเวทีกลาง และร่วมชมโขน ซึ่งแสดงโดยน้องๆ เยาวชนจากโขนเด็กสถาบันเอกชนการละคร พร้อมมอบของรางวัลให้กับตัวแทนน้องๆ จากโรงเรียนพญาไทและโรงเรียนสวนมิสกวัน นอกจากนี้ ยังมีขบวนเหล่ากองทัพมาสคอตของหน่วยงานในกระทรวง อว. มาสร้างสีสัน เรียกเสียงฮือฮาจากน้องๆ ได้เป็นอย่างมากน.ส.ศุภมาส กล่าวว่า งาน “อว. For Kids” รับวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2568 เป็นกิจกรรมที่ อว.ให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก เพื่อให้เด็ก ๆ และเยาวชน เข้ามาร่วมสนุกกับกิจกรรมที่จะสร้างโอกาสในการเรียนรู้ ฝึกจินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ ได้คิดค้น ทดลอง ผ่านกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ที่สนุกสนานมากมาย โดยมี 22 หน่วยงานมาร่วมจัดกิจกรรม รวมถึงมีผู้ใหญ่ใจดีทั้งภาครัฐและเอกชนให้การสนับสนุนของขวัญและของรางวัลมามอบให้น้อง ๆ กว่า 100,000 ชิ้น เพื่อสร้างความสุข ความทรงจำที่มีคุณค่าและต่อเติมความฝันให้กับเด็กและเยาวชนที่จะเติบโตขึ้นเป็นกำลังสำคัญของชาติ โดยงานจะจัดถึงวันที่ 11 ม.ค.นี้จากนั้น รมว.อว. ได้นำน้อง ๆ เยาวชนที่มาร่วมงานเดินชมบูธและเข้าร่วมกิจกรรมที่แบ่งเป็นสถานีต่าง ๆ ตั้งแต่ SRI for All (Kids) สนุก Kids วิทยาศาสตร์ PMU-B เด็กวิทย์ช่างฝัน ปั้นจินตนาการร่วมสร้างอนาคตไทย พร้อมแจกของขวัญให้กับน้อง ๆ เช่น ตุ๊กตา จักรยาน รถบังคับ และของเล่นทางวิทยาศาสตร์ต่าง ๆ เป็นต้นสำหรับกิจกรรมในงาน ไฮไลต์พิเศษที่เรียกความสนใจจากน้องๆ ได้อย่างล้นหลามคือ ขบวนพาเหรดหุ่นยนต์ ที่มีทั้งหุ่นยนต์กู้ภัยปี 2024, หุ่นยนต์น้องดาวเหนือ, หุ่นยนต์กู้ภัยจิ๋ว RMRC, หุ่นยนต์ Dubot, หุ่นยนต์ MakeX และ Unitree Go2 ที่ตบเท้ากันมาให้ความสนุกกับน้องๆ อย่างเต็มที่ ที่สำคัญยังมีตู้คีบมนุษย์ เครื่องเล่นสุดท้าทาย ที่น้องๆ จะต้องเอาตัวเข้าไปคีบของขวัญและของรางวัลด้วยตัวเอง เรียกว่าได้ลุ้นและออกแรงไปพร้อมกัน ถือเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่เรียกเสียงเชียร์ได้ตลอด และที่ได้รับความสนใจไม่แพ้กิจกรรมอื่นๆ ก็คือการเปิดห้องทำงานของ น.ส.ศุภมาส ที่ใจดีเปิดห้องทำงานของรัฐมนตรี เพื่อให้น้อง ๆ และผู้ปกครองได้เข้าไปถ่ายรูปกับโต๊ะทำงานของรัฐมนตรี มีน้อง ๆ และผู้ปกครองเข้ามาเยี่ยมชมและถ่ายรูปกันอย่างไม่ขาดสาย โดย ด.ญ.ปรีชญา ลาภพิทักษ์พงษ์ หรือน้องยูกิ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนพญาไทเป็นคนแรกที่ได้นั่งเก้าอี้รัฐมนตรี ได้บอกความรู้สึกว่า รู้สึกตื่นเต้นมาก คิดว่าถ้าได้เป็นรัฐมนตรีจริง ๆ คงงานเยอะมาก เพราะน่าจะมีเอกสารให้เซ็นหลายเรื่อง แต่อาชีพที่อยากเป็นในอนาคตคือโปรแกรมเกมเมอร์ เพราะชอบเล่นเกม จึงอยากสร้างเกมเป็นของตัวเองนอกจากนี้ ภายในงานยังมีกิจกรรมอื่น ๆ อีกมากมาย ซึ่งมีน้อง ๆ ต่อคิวร่วมสนุกทุกบูธ ทั้งนี้ งาน “อว. For Kids” ปีนี้ นอกจากจัดที่กระทรวง อว. โยธี ในวันที่ 10 - 11 มกราคมแล้ว ในวันที่ 11 ม.ค. ยังมีจัดที่ศูนย์การค้าเดอะ สตรีท รัชดา กรุงเทพฯ และที่องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) คลองห้า ปทุมธานี ด้วย ยิ่งไปกว่านั้นในต่างจังหวัดทั่วประเทศก็มีสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานในกระทรวง อว. ร่วมจัดงาน เพื่อมอบความสุขและความสนุกให้กับเด็ก ๆ ทั่วประเทศ ในทุกภูมิภาคอย่างทั่วถึง