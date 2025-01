"LEARN" ยืนหนึ่งผู้นำ Lifelong Learning เผยโปรเจกต์ใหม่ โรงเรียนย่านสยามฯ Dual Diploma ไทย-ออสฯ ในที่เดียว

ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้าน Lifelong Learning Solutions ด้วยกลุ่มธุรกิจการเรียนรู้ที่ครอบคลุมที่สุดในไทย กับบทบาทสำคัญในการผลักดันการเรียนรู้ตลอดปี 2567 ผ่าน Learning Ecosystem ที่เข้าถึงผู้เรียนทุกช่วงวัย ภายใต้ 3 กลุ่มธุรกิจหลัก ได้แก่ Out School, Chain School และ Professional & Skills ที่ออกแบบประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อตอบสนองความต้องการและวัตถุประสงค์ของผู้เรียน พร้อมพัฒนาศักยภาพที่เชื่อมโยงกับโลกอนาคตกลุ่มเตรียมความพร้อมก่อนก้าวสู่อาชีพในฝัน: ช่วยยกระดับแนะแนวการศึกษา ด้วยหลักสูตรที่ออกแบบให้ตอบโจทย์เฉพาะบุคคล เช่น OnDemand ได้ต่อยอด Career School หลักสูตรการเรียนตามเป้าหมาย ครอบคลุม 3 กลุ่มอาชีพที่มีแนวโน้มเป็นกำลังหลักในการขับเคลื่อนสังคม และ Ignite by OnDemand ได้เปิดตัว iMock ระบบสอบ Digital SAT Adaptive Testing เสมือนจริง พร้อมการวิเคราะห์ผลคะแนนเชิงลึก เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาศักยภาพอย่างเต็มที่กลุ่มโรงเรียนเอกชน: ช่วยสร้างปรากฏการณ์ใหม่ในวงการการศึกษา เช่น LSP School ได้เปิดตัว ISP Programme หลักสูตรเสริมประสบการณ์แบบอินเตอร์ที่เชื่อมโยงวุฒิการศึกษาสองประเทศ และโปรเจกต์ล่าสุด Crest School และ Mastery School โรงเรียนมัธยมปลายรูปแบบใหม่ย่านสยามสแควร์ ที่จะมาเปลี่ยนโฉมการเรียนสำหรับครอบครัวยุคใหม่ในปี 68กลุ่มพัฒนาทักษะใหม่สำหรับวัยทำงาน: ช่วยตอบโจทย์โลกแห่งการทำงานด้วยการพัฒนาทักษะเชิงลึก เช่น Skooldio ได้เปิดตัวงาน Digital Products Decoded 2024 งาน Conference ที่แชร์ทุกเบื้องหลังความสำเร็จของคนทำโปรดักต์ระดับท็อป ร่วมแบ่งปันความรู้เชิงลึกให้กับวัยทำงานอย่างใกล้ชิด และ Degree Plus ได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัย พัฒนาหลักสูตรพิเศษสำหรับผู้บริหารต่อเนื่อง เช่น หลักสูตรเวฬา และ TOP Green ที่มีทิศทางเติบโตได้เป็นอย่างดีเริ่มศักราชใหม่ปี 2568 เปิดตัวและโรงเรียนมัธยมปลายรูปแบบใหม่ ย่านสยามสแควร์ ที่มอบ Dual Diploma ไทย-ออสฯ ในที่เดียว โดยเป็นโรงเรียนนานาชาติระดับมัธยมปลาย เปิดสอนในระดับ Year 10 - Year 12 (มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6) พร้อมหลักสูตรที่มอบวุฒิการศึกษาระดับมัธยมปลายจากประเทศออสเตรเลีย (WACE) พร้อมการรับรองวุฒิการศึกษาจากประเทศไทย โดยเน้น 4 สายการศึกษา ได้แก่และพร้อมพัฒนาทักษะสำคัญแห่งโลกอนาคต เช่น การคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหา และการทำงานร่วมกัน ในขณะที่โรงเรียนหลักสูตรไทย เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 มุ่งเน้นพร้อมหลักสูตรการเรียนที่เข้มข้น ตรงประเด็น พร้อมส่งเสริมการเรียนเนื้อหาจบภายในสองปี เพื่อให้นักเรียนได้ใช้เวลาในระดับมัธยมฯ 6 เตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัยอย่างเต็มที่ ก่อนก้าวสู่คณะและมหาวิทยาลัยเป้าหมายได้อย่างมั่นใจ โดยทั้ง 2 โรงเรียน ตั้งอยู่ที่แยกปทุมวัน ติด BTS สนามกีฬาแห่งชาติ เดินทางสะดวก ช่วยให้นักเรียนและผู้ปกครองประหยัดเวลาในการเดินทาง พร้อมสิทธิ์การเข้าใช้สิ่งอำนวยความสะดวกจาก ดิ โอลิมปิค คลับ โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส สำหรับนักเรียนทั้ง 2 โรงเรียนอีกด้วยกล่าวว่า “Crest School และ Mastery School เป็นโรงเรียนมัธยมปลายรูปแบบใหม่ที่มอบ Dual Diploma หรือ วุฒิการศึกษาจากทั้งไทยและออสเตรเลียในที่เดียว เน้นการเรียนการสอนที่เข้มข้น ควบคู่กับการบาลานซ์ระหว่างการเรียนและการพัฒนาทักษะชีวิต เพื่อให้ผู้เรียนมีความพร้อมก่อนสอบเข้าคณะและมหาวิทยาลัยเป้าหมาย ตลอดจนสามารถคว้าทุนการศึกษาระดับโลกได้สำเร็จ”ด้านกล่าวว่า “LEARN Corporation มุ่งพัฒนา Learning Ecosystem ที่เชื่อมโยงการเรียนรู้จากวัยเรียนต่อเนื่องไปจนถึงการพัฒนาทักษะวัยทำงาน เรามุ่งสร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนได้พัฒนาศักยภาพในทุกด้าน ทั้งด้านวิชาการและทักษะชีวิต เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับเยาวชนและบุคคลในสังคมไทยในการปรับตัวสู่โลกอนาคต สำหรับโปรเจกต์ล่าสุด Crest School และ Mastery School เราตั้งใจพัฒนาให้เป็นมากกว่าโรงเรียน เปรียบเสมือนพื้นที่แห่งการเรียนรู้ที่ยกระดับการศึกษาไทยเข้ากับมาตรฐานสากล เพิ่มโอกาสให้ผู้เรียนได้ก้าวสู่เวทีระดับโลก ทั้งในด้านการศึกษาต่อมหาวิทยาลัยชั้นนำและการเตรียมตัวสู่อาชีพในอนาคต โปรเจกต์นี้เป็นการรวมตัวบุคลากรรุ่นใหม่จาก LEARN ที่มีประสบการณ์กับสถาบันการศึกษาระดับโลก ร่วมกันสร้างสรรค์แนวทางการเรียนรู้ที่ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนและตรงกับไลฟ์สไตล์ของครอบครัวยุคใหม่ เพื่อเป้าหมายการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงการศึกษากับการพัฒนาประเทศได้อย่างยั่งยืน”ความสำเร็จของ LEARN Corporation ในปี 2567 ไม่เพียงแค่สะท้อนถึงความตั้งใจของ 15 ธุรกิจในเครือที่ต้องการยกระดับคุณภาพการศึกษา แต่ยังเป็นการวางรากฐานสำคัญสำหรับการเรียนรู้ที่ยั่งยืน นำไปสู่การเปิดตัว Crest School และ Mastery School ในปี 2568 ซึ่งจะเป็นก้าวสำคัญของการศึกษาในยุคใหม่ ที่มุ่งเน้นการพัฒนาทั้งด้านวิชาการ ทักษะอาชีพ และทักษะชีวิต ส่งเสริมให้เยาวชนไทยพร้อมสำหรับการศึกษาระดับสากลและเส้นทางอาชีพที่ท้าทายในอนาคต