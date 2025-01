“ศุภมาส" จัดงาน “อว. For Kids” รับวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2568 ชูคำขวัญ "มาเปิดโลกการเรียนรู้ ก้าวสู่อนาคตด้วยกัน" จัดยิ่งใหญ่ 3 แห่งพร้อมกัน ที่กระทรวง อว. ถนนโยธี ศูนย์การค้าเดอะ สตรีท รัชดาและ อพวช.คลอง 5 ระดม 22 หน่วยงานดึงภาคเอกชน ผู้ใหญ่ใจดีมาช่วยสร้างสรรค์จินตนาการให้กับน้องๆพบขบวนพาเหรดหุ่นยนต์หลายสิบตัว ท่องอวกาศ วิเคราะห์ลายนิ้วมือค้นหาศักยภาพ พร้อมเปิดห้องทำงาน รัฐมนตรีเพื่อสร้างแรงบันดาลใจ สนุกกับกิจกรรมและรับของขวัญกลับบ้านกว่า 5 หมื่นชิ้นเมื่อวันที่ 8 ม.ค. น.ส.ศุภมาส อิศรภักดี รมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) แถลงข่าวการจัดงาน "อว. For Kids" วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2568 โดยมีนายศุภชัย ใจสมุทร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจํากระทรวง อว. พญ.เพชรดาว โต๊ะมีนา ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวง อว. ศ.ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล ปลัดกระทรวง อว. นางสาวสุณีย์ เลิศเพียรธรรม หัวหน้าผู้ราชการกระทรวง อว. รักษาการราชการแทนรองปลัดกระทรวง อว. นางสาววราภรณ์ รุ่งตระการ ที่ปรึกษาด้านระบบบริหารการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิ จัยและนวัตกรรม รักษาการราชการแทนรองปลัดกระทรวง อว. นายวันนี นนท์ศิริ ผู้ตรวจราชการกระทรวง อว. และผู้บริหารกระทรวง อว. เข้าร่วมที่ห้องแถลงข่าว ชั้น 1 อาคารพระจอมเกล้า สป.อว. (โยธี)น.ส.ศุภมาส กล่าววว่า หัวใจสำคัญของการจัดงาน “อว. For Kids” รับวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2568 ในปีนี้ กระทรวง อว. อยากชวนน้อง ๆ มาเปิดโลกการเรียนรู้ ก้าวสู่อนาคตด้วยกัน เพื่อให้สอดคล้องกับคำขวัญที่ว่า “ทุกโอกาสคือการเรียนรู้ พร้อมปรับตัวสู่อนาคตที่เลือกเอง” ที่นายกรัฐมนตรีมอบไว้ให้กับเด็กไทยทั่วประเทศในวันเด็กปีนี้ เพราะเด็กทุกคนล้วนมีความคิด มีจินตนาการ มีความอยากเรียนรู้และควรได้มีโอกาสเลือกในสิ่งที่อยากเป็น ตนจึงมองว่า การสนับสนุนให้น้อง ๆ ได้เรียนรู้ ปลูกฝังให้มีความรักในวิทยาศาสตร์จะเป็นบันไดสำคัญที่จะช่วยให้น้อง ๆ เด็กและเยาวชนทุกคน สามารถปรับตัวก้าวสูโลกแห่งอนาคตได้รมว.อว. กล่าวต่อว่า กระทรวง อว. ได้เตรียมกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เน้นให้น้อง ๆ ได้มีส่วนร่วม ได้คิด ได้ลงมือทำ ได้ทดลอง ได้ประดิษฐ์คิดค้นและหาคำตอบด้วยตนเอง ซึ่งวันเด็กปีนี้พิเศษกว่าปีอื่น ๆ เพราะได้มีการจัดงานพร้อมกันถึง 3 แห่ง โดยแห่งแรกวันที่ 10 - 11 มกราคม จัดที่กระทรวง อว. ถนนโยธี แห่งที่สองวันที่ 11 มกราคม ที่ศูนย์การค้าเดอะ สตรีท รัชดากรุงเทพฯ และแห่งที่สามวันที่ 11 มกราคม ที่องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) คลองห้า ปทุมธานี นอกจากนี้ ในต่างจังหวัดทั่วประเทศก็จะมีสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานในกระทรวง อว. ร่วมกันจัดงานวันเด็กอีกหลายพื้นที่ ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่า กระทรวง อว. จัดเต็มทั้งความสนุกด้านวิทยาศาสตร์พร้อมกับของรางวัล รวมแล้วกว่า 50,000 ชิ้น เพื่อมอบความสุขความสนุกสนานควบคู่ไปกับสาระความรู้ให้กับน้อง ๆ ทั่วทุกภาคของประเทศสำหรับการจัดงาน “อว. For Kids” รับวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2568 ที่กระทรวง อว. ถนนโยธีมีหน่วยงานมาร่วมจัดกิจกรรมมากถึง 22 หน่วยงาน เต็มพื้นที่ลานพระบรมรูปรัชกาลที่ 4 ไฮไลท์ที่พลาดไม่ได้ น้อง ๆ จะได้พบขบวนพาเหรดทุ่นยนต์หลายสิบตัว เช่น หุ่นยนต์กู้ภัยแชมป์โลก 10 สมัย หุ่นยนต์น้องดาวเหนือ หุ่นยนต์กู้ภัยจิ๋ว หุ่นยนต์ MAKEX หุ่นยนต์เหล่านี้จะมาเล่นกับน้อง ๆ ช่วยสร้างจินตนาการ ยังมีการวิเคราะห์ลายนิ้วมือเพื่อค้นหาศักยภาพการทำงานของสมองทั้ง 2 ซีก ตามหลักการทางพันธุกรรมศาสตร์ ที่จะช่วยประเมินความถนัดของน้อง ๆ แต่ละคนได้อย่างแม่นยำ ส่วนน้อง ๆ ที่อยากท่องอวกาศ เรามีสถานีจำลองให้น้อง ๆ ได้ลองต่อโมเดลดาวเทียมไทยโชต และดาวเทียมธีออส เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ รวมไปถึงกิจกรรมอื่น ๆ อีกมากมาย ที่สำคัญ ตนจะเปิดห้องทำงานของดิฉันเพื่อให้น้อง ๆ และผู้ปกครองได้เข้าไปถ่ายรูปกับโต๊ะทำงานของรัฐมนตรีเพื่อเปิดพื้นที่ให้กับความฝันของเด็ก ๆ ที่อยากจะเติบโตขึ้นมาเป็นรัฐมนตรีหรือสร้างแรงบันดาลใจให้พวกเขาอยากเป็นหนึ่งในผู้นำการเปลี่ยนแปลงให้กับประเทศไทยของเราทั้ง 2 วันคือวันที่ 10 และ 11 มกราคมนอกจากนี้ กระทรวง อว.ยังเตรียมตู้คีบของขวัญมหัศจรรย์พร้อมของขวัญและของรางวัลมากมายรอให้น้อง ๆ มาร่วมสนุกกันในงาน โดยมีภาคเอกชน ผู้ใหญ่ใจดี หลายบริษัทที่มาช่วยเติมเต็ม และสร้างสรรค์จินตนาการให้กับน้อง ๆ เช่น พี่ ๆ จากบริษัท ชิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่งฯ บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่นฯ บริษัท พลังงานบริสุทธิ์บริษัท ศรีนานาพรฯ บริษัท โมชิ โมชิ ที่ได้สนับสนุนขนม น้ำดื่ม และมอบรางวัลและให้กับน้อง ๆ รวมกันกว่า 50,000 ชิ้น เรียกว่ามางาน "อว. For Kids" ในปีนี้ น้อง ๆ ที่มาเที่ยวงานจะได้ทั้งอาหารสมองและได้ของขวัญ ติดไม้ติดมือกลับบ้านกันทุกคน"สุดท้ายนี้ ตนในฐานะที่เป็นทั้งรัฐมนตรีและเป็นคุณแม่อยากจะสร้างความทรงจำที่มีคุณค่า ช่วยแต่งเติมภาพแห่งความสุขในวัยเยาว์ผ่านงานวันเด็ก และพร้อมเป็นแรงสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนทุกคนเติบโตอย่างมีคุณภาพ มีอนาคตที่ดี ขณะเดียวกัน ก็จะนำทุกหน่วยงานในสังกัดร่วมสนับสนุนการพัฒนาเด็กไทยให้ทัดเทียมกับนานาชาติ ปลูกจิตสำนึกให้รักในวิทยาศาสตร์ ส่งเสริมให้เป็นคนช่างคิด ใฝ่เรียนรู้อยู่ตลอดเวลา มีความคิดสร้างสรรค์ มีวินัย ใส่ใจต่อการเปลี่ยนแปล่ง และพร้อมปรับตัวสู่โลกในอนาคต อย่าพลาดนะคะขอเชิญชวนผู้ปกครองพาลูก จูงหลาน มาสนุกกับงานยิ่งใหญ่แห่งปีกับงาน “อว. For Kids” รับวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2568 ณ บริเวณลานพระบรมรูปรัชกาลที่ 4 และในพื้นที่อื่นๆ ของกระทรวง อว. ใกล้ที่ไหนไปที่นั่นขอรับรองว่าน้องๆ จะสนุกและได้รับความทรงจำที่ดี กลับบ้านแน่นอน แล้วพบกันนะคะ” น.ส.ศุภมาส กล่าว