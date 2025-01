ผู้ว่าฯ ชัชชาติ ร่วมงาน centralwOrld Bangkok Countdown 2025

เมื่อวันที่ 31 ธ.ค. 67 นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ร่วมกิจกรรม centralwOrld Bangkok Countdown 2025 - The Original นับถอยหลังเข้าสู่ปีใหม่ 2568 โดยมีผู้บริหารศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมกิจกรรม ณ ลานหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เขตปทุมวัน ทั้งนี้ มีประชาชนและนักท่องเที่ยวมาร่วมกิจกรรมกันอย่างเนืองแน่น บรรยากาศสนุกสนานโอกาสนี้ ผู้ว่าฯชัชชาติ ได้กล่าวอวยพรปีใหม่ให้กับคนไทย “ขอให้ปังๆ เฮงๆ มีความรักที่ดีกันทุกคน” พร้อมร่วมส่งความสุขมอบตุ๊กตาหมูเด้งให้กับผู้มาร่วมงานด้วยกิจกรรม centralwOrld Bangkok Countdown 2025 - The Original มีจุดเด่น คือ การเป็น Music Festival Countdown และแลนด์มาร์กเคานต์ดาวน์ใจกลางเมือง “Times Square of Asia” กับ Digital Art Toy สุดคิวต์อย่าง Labubu, Zimomo, Estelle ตระการตา โชว์พลุแห่งความสุขใจกลางเมือง ส่งท้ายปีสุดยิ่งใหญ่ ผสานเทคโนโลยีดิจิทัลสุดล้ำ ตระการตาทั้งแสง สี เสียง พร้อมเปิดรับ Message to the World ในฐานะ Global Citizens ตอบรับ Global Trends ก้าวสู่อนาคตแห่งความหวัง ความยั่งยืน และความสุข เพื่อ People และ Planet ผ่านพลุ 5 องก์ ได้แก่ Equality for All, The Future is Green, The Peaceful World, Thai Spirit Shines และ Central to Your World พร้อมโชว์พิเศษจากศิลปินไทย Asian Sensation ตัวแทนเคานต์ดาวน์คนรุ่นใหม่ที่สื่อสารถึงคนทั่วโลก อาทิ พีพี-กฤษฏ์ และ บิวกิ้น-พุฒิพงศ์, ซี-พฤกษ์, นุนิว-ชวรินทร์, BUS because of you I shine, Proxie, PiXXiE, 4EVE, Jaylerr, Ice Paris และกองทัพศิลปินมากมาย พิเศษสุดกับ ‘Countdown Angels’ Freen-Becky และ Ling-Orm ที่มาพร้อม Stage Performance สุดเซอร์ไพรส์ และน้องหมูเด้งก็มาร่วมอวยพรปีใหม่ในช่วงท้ายด้วยรายละเอียดเพิ่มเติม : CentralWorld Facebook