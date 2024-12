“หมอธีระวัฒน์” ชี้อ้างประสิทธิภาพวัคซีนจากวารสาร แต่เพิกเฉยต่อการตาย-พิการ ถือเป็นอาชญากรรม

เมื่อวันที่ 30 ธ.ค. ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา ที่ปรึกษาวิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิต โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊ก “ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา Thiravat Hemachudha” เกี่ยวกับการอ้างอิงประสิทธิภาพและความปลอดภัยของวัคซีนโควิด-19 จากวารสารทางการแพทย์ ซึ่งมีปัญหาด้านความเที่ยงตรง เพราะกกรรมการพิจารณาบทความลงในนิตยสารเหล่านั้นส่วนใหญ่ทมีกลุ่มทุนบริษัทยาอยู่เบื้องหลัง มีรายละเอียดดังนี้หลักฐานเชิงประจักษ์ ที่อ้างประสิทธิภาพและความปลอดภัย ปัญหาคือหลักฐานมาจากไหน?รวมทั้งการไม่นำพากับ totality of evidence และที่เห็นตรงหน้าในสถานการณ์จริง• เป็นเวลานานนับ 10 ปีแล้วที่การแพทย์ ยึดถือเอาหลักฐานเชิงประจักษ์ มาเป็นบรรทัดฐาน และถึงกับมีวิชาเรียน evidence based medicine สอนการอ่านวารสาร ดูการวิเคราะห์ทางสถิติ แม่นยำถูกต้องหรือไม่ และเชื่ออย่างไม่ต้องสงสัยว่า ถ้าเป็นวารสารชั้นนำ จัดในฐานข้อมูลมีการอ้างอิงมากมาย ต้องเป็นสิ่งที่ถูกต้องเสมอ• วารสารถูกตั้งคำถามว่ามีความเที่ยงตรงหรือไม่?บทความนี้ตีพิมพ์ในวารสารสมาคมแพทย์อเมริกัน (journal of American Medical Association JAMA) วันที่ 10 ตุลาคม 2024 รายงานถึงหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับกรรมการผู้พิจารณาบทความ (reviewers) ว่า แท้จริงแล้ว เกินครึ่งของบุคคลกรรมการเหล่านี้ ต่างได้รับเงินสนับสนุนในการศึกษาวิจัย หรือเงินสนับสนุนในด้านผลิตภัณฑ์เครื่องมือ ต่างๆ จากบริษัทที่ตรงมาเข้าบุคคลนั้น หรือที่เข้ามายังบุคคลนั้น และสถาบันที่บุคคลนั้นอยู่และเป็นประเด็นที่ตั้งคำถามถึงความเที่ยงตรง integrity และ ความมีอิสระเที่ยงตรงในการตัดสิน ในการที่จะไม่รับ หรือรับตีพิมพ์บทความที่ส่งเข้ามาและหลังจากที่มีการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว มีนักวิชาการและนักวิทยาศาสตร์ จากหลายสถาบัน ในต่างประเทศ รวมทั้งในสหรัฐอเมริกา ยุโรป และอังกฤษ ต่างให้ข้อมูลที่ตนเองประสบและถ่ายทอดในสื่อต่างๆ โดยเฉพาะที่ประสบในช่วงโควิด ที่เกี่ยวข้องกับการไม่ให้ลงตีพิมพ์การใช้ยาบางตัว ที่มีการทดสอบแล้วว่าได้ผลทั้งๆ ที่ราคาถูก เข้าถึงได้ และจนกระทั่งถึงงานที่ตีพิมพ์ไปแล้วแต่บรรณาธิการถอดออก และ ที่สำคัญก็คือเรื่องผลกระทบของวัคซีนที่ถึงชีวิตหรือพิการวารสารที่ถูกเปิดเผยเรื่องเหล่านี้ ที่กรรมการพิจารณาบทความได้รับเงินสนับสนุน ต่างก็เป็นวารสารชั้นนำ เช่น British Medical Journal Lancet New England Journal เป็นต้นโดยมูลค่าของเงินสนับสนุนเหล่านี้มีจำนวนมากกว่า 1,000,000,000 เหรียญสหรัฐสูตรสำเร็จ เช่น เมื่อมีการพูดผลกระทบของวัคซีน จะมีกลุ่มที่ออกมาวิจารณ์ว่า ไม่ได้ลงตีพิมพ์ในวารสารชั้นดี หรือตีพิมพ์ไปแล้วแต่บรรณาธิการสั่งถอดออกแสดงว่า เชื่อถือไม่ได้แม้กระทั่ง บทความเรื่องโรคคล้ายวัวบ้าในมนุษย์หลังได้รับวัคซีนโควิดไปภายในช่วงสองสัปดาห์และเสียชีวิตภายในเวลาห้าเดือน จากคณะของ Prof. Luc Montagnier ซึ่งได้รับ รางวัลโนเบล จากการค้นพบไวรัสเอดส์ ถูกไม่รับพิจารณาในวารสาร จนกระทั่งตีพิมพ์ในวรสารในระดับรองลงมาและข้อมูลหลักฐานประกอบในบทความเป็นข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่คงเลือกได้ว่าน่าตื่นเต้นและประทับใจในการค้นพบและเชื่อมโยงการเกิดโรคคล้ายวัวบ้าในมนุษย์กับวัคซีนได้อย่างชัดเจนเชื่อถือได้หรือ? https://mgronline.com/qol/detail/9670000100753 • ดังนั้น เรื่องที่ต้องจับตาและน่าเป็นห่วงอย่างยิ่ง คือ1- หลักฐานที่นำมากล่าวอ้าง ว่า ดี ปลอดภัยและที่ตีพิมพ์ในวารสารชั้นหนึ่งของโลกนั้น รากฐานมาจากไหน?2- การวิเคราะห์ อภิมาน meta analysis ถ้าเป็นในทิศทางเดียวกัน จะยิ่งน่าเชื่อถือเป็นอันมากปัญหาคือ วิธีการถูก แต่การคัดเลือกรายงานหลายๆ ชิ้นที่เข้าเกณฑ์จากการทดลองสุ่มแบบมีกลุ่มควบคุม (RCT) และ ปิดโดยใช้ยาหลอก รายงานต่างๆ เช่น ข้อที่ 1 มาจากไหน?3- ความละเลย ในความรู้พื้นฐาน ใน Pathophysiology ที่จะพิจารณาถึง กลไกการเกิด ตัวการที่ทำให้เกิดความรุนแรง และขั้นตอนที่เหมาะสมในการที่จะใช้ยาในการขัดขวางการเกิดโรค4-การบิดเบือนผลลัพธ์หลังจากที่ออกตลาด ทั้งในด้านประสิทธิภาพ และความปลอดภัยมีผลิตภัณฑ์ยาหลายชนิด และยาที่ผ่านการทดสอบว่าดูดี ปลอดภัยและทำให้หุ้นขึ้นทันที ทั้งที่ยาดังกล่าวดูตามกลไกแล้วไม่น่าเชื่อ ในที่สุด เมื่อเกิดความเสียหาย ใช้อิทธิพลครอบคลุมองค์กรที่มีหน้าที่ในการระมัดระวังและควบคุมเพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค นิ่งเฉย และปกป้องบริษัท5- อาศัยกฎหมายคุ้มครอง จากรัฐบาลทำให้ไม่ต้องรับผิดชอบผลกระทบของวัคซีนที่ออกมาในปี 1986 vaccine injury act 19866- เอื้อประโยชน์ให้กรรมการระดับสูง ของ อย. และกระทรวง ทำงานเป็นกรรมการบริหารของบริษัทยาและวัคซีน ดังที่มีการเปิดโปงจากรัฐสภาสหรัฐผลกระทบ และที่ถูกเปิดเผยmRNA เทคโนโลยี ถูกนำมาใช้ทันทีทันใด โดยอ้างว่ามีการใช้ในวัคซีนโควิดทั้งโลก ทั้งที่มีข้อมูลพิสูจน์ชัดเจนในการปนเปื้อนด้วยดีเอ็นเอและยีนส์ และทำให้สามารถเสียบเข้าไปในดีเอ็นเอของมนุษย์ และก่อให้เกิดผลกระทบต่อเนื่องเป็น 10 ปีได้• Moderna mRNA วัคซีน RSV ถูกระงับหลังจากทดสอบในเด็กกลับมีอาการมากขึ้นการนำมาใช้ทันที กับวัคซีนทุกชนิด โดยไม่นำพากับ ผลที่ออกมาในด้านตรงกันข้าม• วัคซีน “ไม่กันติด ไม่กันแพร่”เคยคิดกันว่าเราฉีดแล้วเผื่อจะได้ไม่แพร่ไปญาติผู้ใหญ่ในบ้านร้านต่างๆ ติดป้ายพนักงานทุกคนฉีดวัคซีนสรุปใช้ไม่ได้ผล วิเคราะห์ตั้งแต่ เดลต้า มาจนถึงโอไมครอนรายงาน 5 มิถุนายน 2024• เด็กฉีดวัคซีนไฟเซอร์ mRNA โควิด ติดมากกว่าไม่ฉีด 159% มีอาการมากกว่าไม่ฉีด 257% วารสารของ Pediatric Infectious Diseases Society หัวข้อ Protection from COVID-19 vaccination and prior SARS-CoV-2 infection among children aged 6 months – 4 years, United States, September 2022–April 2023• ออสเตรเลียไม่ได้ติดตาม ติดต่อกลับ คนที่รายงาน ผลกระทบของวัคซีน บอกว่าเพราะเป็นไปได้ยาก เนื่องจากมีการรายงาน 140,000 คำร้อง• วัคซีนโควิดกับการเกิดมะเร็ง:หลักฐานทางการแพทย์-วิทยาศาสตร์ตอนที่ 1ตอนที่ 2ตอน 3• ข้อมูลการตีพิมพ์ในวารสารการแพทย์ชั้นหนึ่งของโลก ถูกจับหลอกลวงครอบครัวของเด็กหญิงอายุ 12 ปีที่เป็นอาสาสมัครเข้ารับวัคซีนไฟเซอร์ในการศึกษาในมนุษย์ระยะที่หนึ่งในเรื่องความปลอดภัย• ปรากฏว่าหลังเข็มที่หนึ่งมีแต่ไข้เจ็บแขนและหายไป แต่หลังเข็มที่สองเกิดอาการมหาศาลตามต่อ 20 ถึง 30 อาการ ต้องเข้าโรงพยาบาล• อาสาสมัครเหล่านี้นำไปรายงานในวารสารนิวอิงแลนด์ วันที่ 27 พฤษภาคม 2021 และสรุปว่าอาสาสมัครที่ได้รับวัคซีนต่างมีอาการเล็กน้อยไม่รุนแรงและกล่าวถึงเด็กหญิงคนนี้ว่าอาการไม่น่าวิตกอะไรและเป็นเพียงปวดท้องเนื่องจากความเครียดทางอารมณ์• หลังจากนั้นอีกไม่นานข้อมูลเหล่านี้ถูกนำไปใช้ในเรื่องความปลอดภัยของวัคซีนและนำไปสู่การศึกษาในมนุษย์อย่างรวดเร็วจนกระทั่งมีการใช้จริงในกลางปี 2021• วิดีโอนี้เป็นการบันทึกคำให้การของมารดาของเด็กหญิงที่ได้รับผลกระทบและขณะนี้ ยังต้องนั่งรถเข็นและใส่สายยางให้อาหาร• เป็นคำให้การและหลักฐานต่อวุฒิสมาชิกและยังมีผู้ป่วยอีกหลายรายที่ได้รับผลกระทบเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าการตีพิมพ์ในวารสาร ชั้นหนึ่งอันดับโลกและในบทความตีพิมพ์นี้ นายแพทย์ที่เป็นชื่อแรกคือคนที่รับผิดชอบและดูแลผู้ป่วยรายนี้ด้วยซ้ำกรุณาดูวิดีโอชิ้นนี้ ทั้งนี้เป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดไม่ได้มีการตัดต่อใดๆ• ปรากฏการณ์ผิดธรรมชาติProf Arne Burkhardt และคณะ ชันสูตรศพผู้เสียชีวิตจากการตายกระทันหันและพิสูจน์ได้ชัดว่าเกิดจากวัคซีนรวมทั้งกลไกที่เกิดขึ้นจนกระทั่งการเกิดโปรตีนที่ผิดปกติในเนื้อเยื่อผิวของเซลล์และทะลักไปสู่หลอดเลือดFebruary 17, 2023 autopsies of people who died suddenly following Covid-19 vaccination.Prof. Arne Burkhardt on Odysee.com - 2nd Conferenceนอกจากนั้น หลักฐานทางวิทยาศาสตร์พิสูจน์ความเกี่ยวเนื่องและเหนียวนำให้เกิดมะเร็ง ชนิดต่างๆที่รุนแรง รวมทั้งสมองเสื่อม จิตอารมณ์ผิดปกติ ซึ่งเป็นการรายงานจากประเทศเกาหลีการอ้าง ประสิทธิภาพและความปลอดภัย จากวารสาร และเพิกเฉยต่อการตายและพิการถือเป็นอาชญากรรม