VERSO โรงเรียนนานาชาติแห่งนี้ ดีตรงไหน ทำไมต้องส่งให้ลูกเรียนที่นี่

VERSO โรงเรียนนานาชาติที่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นโรงเรียนนานาชาติที่ใหญ่ที่สุดในกรุงเทพ โดยโรงเรียนแห่งนี้ยังมีบางคนตั้งคำถามอยู่ว่า VERSO International School ดีไหม ครั้งนี้ทางบทความจึงถือโอกาสรวบรวมเอาความดีงามของโรงเรียนดังกล่าวมาบรรยายให้ได้ทำความเข้าใจโดยทั่วกันโรงเรียนนานาชาติที่ค่าเทอมแสนแพงบางโรงเรียนอาจมีพื้นที่ไม่มากเท่าไร ทำให้พื้นที่ที่รองรับกับกิจกรรมต่าง ๆ มีจำกัด แต่ไม่ใช่สำหรับ VERSO โรงเรียนนานาชาติแห่งนี้ที่มีพื้นที่ใหญ่มาก และขึ้นชื่อว่าเป็นโรงเรียนนานาชาติที่ใหญ่ที่สุดในกรุงเทพ โดยมีพื้นที่มากถึง 168 ไร่ ทำให้จัดสรรพื้นที่ได้ตอบโจทย์การใช้ชีวิตของนักเรียนภายในรั้วโรงเรียน ทั้งยังตอบโจทย์ความสะดวกสบายให้กับผู้ปกครองด้วย ทั้งในเรื่องของลานจอดรถหรือถนนในโรงเรียนที่รองรับกับการวนรถขณะรับ - ส่งเด็กนักเรียน และเรื่องขนาดของพื้นที่ตั้งโรงเรียนก็คือเป็นข้อดีอันดับต้น ๆ ของโรงเรียนนานาชาติแห่งนี้VERSO โรงเรียนนานาชาติที่ตอบโจทย์ด้านกีฬาแบบครบครันมาก โดยเฉพาะในเรื่องของพื้นที่ที่รองรับด้านกีฬาที่หลากหลาย ดังนี้โรงเรียน VERSO มีสนามฟุตบอลขนาด 11 คนรองรับ และมีมากถึง 2 สนาม นอกจากขนาดที่ใหญ่แล้ว ก็ยังมีในเรื่องของระบบหญ้าไฮบริดที่เป็นแบบหญ้าเทียมผสม ทำให้ทนทานต่อการใช้งานได้มากกว่าหญ้าจริงทั่วไปถึง 3 เท่า รองรับการเล่นบอลเพื่อความเพลิดเพลินไปจนถึงการแข่งขันแบบเต็มรูปแบบทาง VERSO โรงเรียนนานาชาติแห่งนี้มีสระว่ายน้ำมาตรฐานโอลิมปิกที่มาพร้อมขนาด 50 เมตร จำนวน 1 สระ และสระว่ายน้ำขนาด 25 เมตรอีก 1 สระ ซึ่งเพียงพอต่อชั่วโมงเรียนว่ายน้ำ นอกจากนี้ยังถูกรับเลือกให้เป็นสถานที่แข่งขันกีฬาว่ายน้ำภายนอกอยู่บ่อยครั้ง สำหรับการแข่งขันภายในก็รองรับได้อย่างลงตัวเช่นกัน ทำให้ VERSO เติมเต็มด้านกีฬาที่สมบูรณ์แบบอย่างแท้จริงทางโรงเรียนมีสนามบาสเก็ตบอลรองรับกับความชอบของเด็กหลาย ๆ คน เนื่องจากเป็นหนึ่งในกีฬายอดนิยม โดยสนามบาสของโรงเรียน VERSO มีทั้งสนามในร่มและกลางแจ้ง ในส่วนของสนามบาสในร่มมาพร้อมขนาดและการออกแบบที่เป็นไปตามมาตรฐานสากล ตั้งแต่ผังสนามบาสไปจนถึงวัสดุต่าง ๆ ที่ใช้ในการก่อสร้างสนามบาสแห่งนี้ส่วนสนามบาสเก็ตบอลกลางแจ้ง มีทั้งหมด 2 สนามด้วยกัน มาพร้อมเส้นในสนามที่วาดตามกฎกติกาของบาสเก็ตบอล และแป้นบาส 2 แป้นต่อหนึ่งสนามตามหลักการ ที่สามารถเล่นบาสตามกติกาได้จริงโรงเรียนนานาชาติ VERSO มีสนามเทนนิสทั้งหมด 2 สนามด้วยกัน ซึ่งผ่านการออกแบบตามมาตรฐานของสนามเทนนิสทั่วไป นอกจากสนามที่รองรับยังมีหลักสูตรเทนนิสสำหรับชั่วโมงเรียน โดยหลักสูตรดังกล่าวออกโดยนักกีฬาเทนนิสมืออาชีพอดีตมือวางอันดับ 9 ของโลกVERSO โรงเรียนนานาชาติแห่งนี้มีสตูดิโอยิมนาสติกรองรับกีฬาชนิดนี้โดยเฉพาะ อยู่ภายในโซนของ Arena สนามกีฬาที่รวบรวมเอาไว้ด้วยสนามหลากหลายทางโรงเรียน VERSO มีห้องฟิตเนสให้นักเรียนได้ใช้ในการออกกำลังกาย อยู่ภายใน Arena ซึ่งเป็นอาคารที่มี 2 ชั้น ชั้นล่างเป็นสนามบาสเก็ตบอลในร่มพร้อมด้วยสแตนด์เชียร์กว่า 1,300 ที่นั่ง ส่วนห้องฟิตเนสนั้นจะอยู่ที่ชั้นบนของ Arena ภายในนั้นเต็มไปด้วยเครื่องออกกำลังกายหลากหลายลานอเนกประสงค์ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่า VERSO ตอบโจทย์ด้านกีฬา โดยพื้นที่ตรงนี้เป็นลานวงกลมกลางแจ้งอยู่บริเวณ MIDDLE LOOP มีแป้นบาส 1 อัน สามารถเล่นบาสเก็ตบอลได้ แต่อาจจะไม่ใช่การแข่งขันเต็มรูปแบบ และสามารถประกอบกิจกรรมกีฬาอื่น ๆ ได้ เพราะลานนี้มีความอเนกประสงค์ที่สามารถใช้งานได้หลากหลายVERSO โรงเรียนนานาชาติแห่งนี้ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกของโครงการต่าง ๆ ที่ช่วยสนับสนุนด้านกีฬาให้กับนักเรียน อาทิ โครงการ GBAC (Greater Bangkok Athletics Conference) ที่เปิดโอกาสให้นักเรียนในโรงเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมกีฬาและการแข่งขันระหว่างโรงเรียน เช่น ว่ายน้ำ, บาสเก็ตบอล, ฟุตบอล, แบดมินตัน, กอล์ฟ, ปิงปอง, วอลเลย์บอลและอื่น ๆ อีกมากมายนอกจากนี้ยังเข้าร่วมโครงการด้านกีฬาอื่น ๆ ด้วย อาทิ For The Love Basketball Academy, Singha Elite Golf Performance Center, Bangkok Volleyball Academy, Patchara Badminton และอื่น ๆ อีกมากมายVERSO มาพร้อมหลักสูตรเพื่ออนาคต โดยการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยภายใต้แนวคิดที่เรียกว่า Future-Ready Skills เป็นหลักสูตรการเรียนรู้แบบรอบด้าน เพื่ออนาคตที่ดีกว่า สามารถรับมือได้กับทุกสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ส่วนระบบการเรียนการสอนหลักของโรงเรียนเป็นการสอนแบบอเมริกัน ซึ่งต้นแบบหลักสูตรนั้นมาจาก New York State Learning Standardsทางโรงเรียนมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบครัน ตั้งแต่สนามกีฬาที่ครบครันรองรับกับกีฬาหลากหลาย และห้องเรียนรู้ด้านต่าง ๆ อาทิ ห้องเรียนรู้ด้านหุ่นยนต์ประดิษฐ์ ห้องเรียนรู้ด้านการออกแบบเสื้อผ้า ห้องเรียนรู้ด้านมัลติมีเดีย เป็นต้น หรือแม้แต่โรงอาหารของโรงเรียนก็มีความสมบูรณ์แบบทั้งในเรื่องของความสะอาดถูกสุขลักษณะอนามัย ไปจนถึงอาหารที่มีให้เลือกหลากหลาย VERSO

โรงเรียนนานาชาติ ที่มีข้อดีและจุดเด่นหลายอย่างแบบที่ไม่อาจปฏิเสธได้ สำหรับผู้ปกครองคนไหนที่กำลังมองหาโรงเรียนให้ลูกอยู่นั้น โรงเรียนแห่งนี้ถือเป็นหนึ่งในตัวเลือกดี ๆ ที่น่าสนใจ