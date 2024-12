รีวิว โรงเรียนนานาชาติย่านอโศก สุขุมวิท Nist International School

พาไปชม Nist International School โรงเรียนนานาชาติย่านสุขุมวิท ตั้งอยู่ใจกลางเมือง แต่ยังมีพื้นที่กว้างขวางและ Facility ครบครัน โดยในครั้งนี้จะมารีวิวโรงเรียนให้ได้อ่านกันเพลิน ๆ สำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่กำลังมองหาโรงเรียนนานาชาติให้ลูกอยู่นั้น ก็จะได้พิจารณาจากข้อมูลเหล่านี้ไปพร้อม ๆ กันรีวิวโรงเรียนนานาชาติ Nist เริ่มกันที่เรื่องสถานที่กันก่อน ทันทีที่เข้าไปอยู่ในขอบเขตของโรงเรียน จะสัมผัสได้ถึงความอินเตอร์หรือความเป็นสากล ด้วยพื้นที่ที่ตกแต่งทันสมัย ตั้งแต่อาคารเรียนไปจนถึงสนามหญ้าหรือลานกิจกรรมต่าง ๆ อย่างในส่วนของสนามเด็กเล่นก็เต็มไปด้วยเครื่องเล่นที่ใหม่เอี่ยมและไม่ตกยุค แถมยังดูล้ำแบบที่ไม่สามารถหาได้จากโรงเรียนทั่วไปภายในเต็มไปด้วยอาคารเรียนหลากหลาย เพื่อรองรับกับเด็กตั้งแต่ระดับ Early Years 1 ไปจนถึง Year 13 มีการแบ่งโซนกันอย่างชัดเจน ความน่าสนใจมากกว่าเรื่องของสถานที่ก็คือหลักสูตร IB ที่เต็มรูปแบบ (Full IB School) ครอบคลุมการเรียนการสอนในทุกระดับชั้น แบ่งออกเป็น Primary Years Pragromme สำหรับเด็กอายุ 3 - 12 ปี Middle Years Pragromme สำหรับเด็กอายุ 11 - 16 ปี และ Diploma Pragromme สำหรับเด็กอายุ 16 - 19 ปี โดยโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทยที่สอนด้วยหลักสูตร Full IB School นั้นมีอยู่เพียง 3 แห่งเท่านั้น ซึ่ง Nist International คือ 1 ใน 3ความดีงามของหลักสูตร IB ก็คือการเป็นที่ยอมรับจากมหาวิทยาลัยมากกว่า 150 ประเทศทั่วโลก เป็นหลักสูตรที่จัดตั้งโดย International Baccalaureate Organization (IBO) จึงรองรับกับเด็กที่มาจากหลากหลายประเทศทั่วทุกมุมโลก ซึ่งนี่คือข้อดีอีกหนึ่งประการของโรงเรียนนานาชาติ Nist International แห่งนี้ เพราะที่นี่มีอัตรานักเรียนต่างชาติสูงถึง 70% โดยนักเรียนในรั้วโรงเรียนนี้ยังมาจากหลากหลายประเทศกว่า 60 ประเทศทั่วโลก และในส่วนของบุคคลากรและอาจารย์ก็มาจากหลากหลายประเทศเช่นกัน กว่า 31 ประเทศทั่วโลก หากพ่อแม่คนไหนอยากให้ลูกอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่รายล้อมไปด้วยนักเรียนจากหลากหลายประเทศ เพื่อส่งเสริม Connection ให้กับลูก โรงเรียนนานาชาติ Nist ถือเป็นสิ่งที่ตอบโจทย์เรื่องนี้ได้เป็นอย่างดีรีวิว Nist International School กันต่อในส่วนของการรับ-ส่งลูกที่คุณพ่อคุณแม่เป็นกังวล เนื่องจากที่ตั้งของโรงเรียนนั้นอยู่ใจกลางเมืองย่านสุขุมวิทและอโศกที่ขึ้นชื่อเรื่องรถติด ซึ่งทางโรงเรียนคิดมาแล้วในส่วนของปัญหานี้ จึงได้มีการจัดตารางการเรียนการสอนที่แตกต่างกันออกไปในแต่ละระดับชั้น คือนักเรียนทั้งโรงเรียนไม่ได้เริ่มเรียนพร้อมกัน จึงไม่จำเป็นต้องมาพร้อมกัน ซึ่งส่วนนี้ก็จะช่วยลดปัญหาการติดขัดระหว่างรับ-ส่งลูกเข้าเรียนได้อย่างมาก และทางโรงเรียนเองก็ได้จัดพื้นที่เอาไว้ให้ผู้ปกครองสามารถรับ-ส่งลูกได้อย่างสะดวกด้วยรีวิวพื้นที่สำหรับกิจกรรมกีฬาภายใน Nist International School กันสักหน่อย อันดับแรกอยากพาไปชมสนามฟุตบอลของโรงเรียนซึ่งมีขนาดใหญ่ไม่น้อยหน้าโรงเรียนนานาชาติแห่งอื่น มีสระว่ายน้ำขนาดมาตรฐานรองรับ มีในส่วนของ Multipurpose court ที่สามารถรองรับกีฬาได้หลากหลาย ในส่วนของสนามบาสเก็ตบอลมีทั้งหมด 3 สนามด้วยกันเป็นสนามในร่มและยังเป็นสนามขนาดมาตรฐาน NBA ซึ่งแป้นบาสสามารถพับเก็บได้ จึงสามารถปรับเปลี่ยนไปใช้งานสำหรับกีฬาอื่น ๆ ได้ด้วย ภายในสนามบาสแห่งนี้ก็ยังมีเส้น Court สำหรับกีฬาอื่น ๆ หรือที่เรียกว่า Multipurpose ยิมเนเซียม และที่น่าสนใจอีกหนึ่งส่วนของคือยิมนาสติก สตูดิโอ เต็มรูปแบบ นอกจากนี้ทางโรงเรียนยังมีห้องฟิตเนสด้วย ซึ่งเต็มไปด้วยเครื่องออกกำลังกายจำนวนมากแต่ทางโรงเรียนไม่ได้มีดีแค่พื้นที่สำหรับกิจกรรมกีฬา เพราะนอกเหนือจากนั้นโรงเรียนนานาชาติย่านอโศก สุขุมวิทแห่งนี้ ก็ยังมีห้องสมุดขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญ มีห้องสมุดสำหรับระดับชั้นประถมศึกษาและห้องสมุดสำหรับระดับชั้นมัธยมศึกษาต่างหาก หนังสือมีมากมายหลากหลายทั้งหนังสือในประเทศและหนังสือต่างประเทศมีโรงอาหารขนาดใหญ่ที่ทั้งทันสมัยและสะอาด อีกทั้งยังมีคาเฟ่ภายในโรงเรียนให้นักเรียนได้ใช้บริการด้วย นอกจากนี้ยังมีอีกหนึ่งโซนที่น่าสนใจนั่นก็คืออาคารเรียนภาษา 3 ชั้น ให้นักเรียนที่มาจากทั่วทุกมุมโลกได้มีโอกาสเรียนภาษาของตัวเองด้วย น่าสนใจมากว่ากันว่า Nist International School เป็นโรงเรียนนานาชาติที่เข้ายากพอสมควร อาจจะแตกต่างจากโรงเรียนนานาชาติในไทยหลายแห่ง เพราะที่นี่หลังจากส่งใบสมัครไปแล้ว ทางคณะกรรมการจะพิจารณาใบสมัครเหล่านั้นอีกครั้ง โดยจะพิจารณาความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของเด็กรวมถึงผลการเรียนที่ผ่านมา อีกทั้งยังต้องผ่านขั้นตอนการประเมินด้วย ซึ่งถ้าหากเด็กคนไหนประเมินผ่านก็จะมีสิทธิเข้าเรียน โดยการประเมินในระดับประถมศึกษาจะดำเนินการแบบตัวต่อตัวหรือเป็นกลุ่มเล็ก ส่วนในระดับมัธยมศึกษา ผู้สมัครต้องทำแบบทดสอบความรู้ที่เกี่ยวข้องกับระดับชั้นของตนแม้ว่าจะเข้ายาก แต่ถ้าได้มีโอกาสเข้าเรียนในโรงเรียนแห่งนี้ รับรองว่าจะต้องได้อะไรดี ๆ ไปตลอดการเรียนในรั้วโรงเรียนแห่งนี้ เพราะเด็กนักเรียนที่นี่ล้วนมีคุณภาพ ที่ผ่านมามีศิษย์เก่าสามารถเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกได้หลากหลาย อาทิ University of Cambridge, University of Oxford, Imperial College London, University of California, Berkeley และอื่น ๆผ่านไปแล้วกับการรีวิวโรงเรียนนานาชาติย่านอโศก สุขุมวิท Nist International School ที่ครบครันทั้งด้าน Falicity และด้านการเรียนการสอน ที่น่าสนใจคือหลักสูตร IB ที่ครอบคลุมทุกระดับชั้น ซึ่ง Nist เป็น 1 ใน 3 โรงเรียนเท่านั้นที่เปิดสอนในลักษณะนี้ ซึ่งดีต่อตัวนักเรียนเองในการต่อยอดการศึกษาอนาคต โดยเฉพาะการเรียนต่อมหาวิทยาลัยชั้นนำต่างประเทศ