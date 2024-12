“วิมานลอยฟ้า THE BOY UNDER THE DRESSING TABLE” คว้ารางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยม ในเทศกาลฉายหนังครั้งที่ 7 จัดโดยสาขาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

กรุงเทพฯ – เทศกาลฉายหนังครั้งที่ 7 จัดโดยสาขาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ปิดฉากอย่างงดงามเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2567 ณ โรงภาพยนตร์ SF World Cinema @ Central World งานนี้เป็นเวทีสำคัญที่แสดงให้เห็นถึงศักยภาพ ความคิดสร้างสรรค์ และการพัฒนาทักษะของนักศึกษาในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ โดยมีผลงานภาพยนตร์จำนวน 18 เรื่องจาก 18 ทีมเข้าร่วมจัดฉายผลงานที่ได้รับรางวัลใหญ่ในปีนี้ “วิมานลอยฟ้า THE BOY UNDER THE DRESSING TABLE” ผลงานจากทีม VAGABONDs คว้ารางวัล "ภาพยนตร์ยอดเยี่ยม" จากคำชื่นชมของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 4 ท่าน ได้แก่ คุณปรัชญา ปิ่นแก้ว, คุณบัณฑิต ทองดี, คุณราเชนทร์ ลิ้มตระกูล และคุณอัครพล เตชะรัตนประเสริฐนอกจากนี้ “จังหวะฝัน บะหมี่เกี๊ยว DREAMS AGAIN” จากทีม LATSTE PRODUCTION ยังคว้ารางวัล "เสียงในภาพยนตร์ยอดเยี่ยม" พร้อมรับของรางวัลสุดพิเศษจากบริษัท โปรปลั๊กอิน จำกัดผลโหวตมหาชนประจำปีนี้รางวัลที่มาจากคะแนนโหวตของผู้ชมสะท้อนความนิยมในผลงานนักศึกษา โดยมี 7 อันดับภาพยนตร์ที่ได้รับผลโหวตสูงสุด ดังนี้:วิมานลอยฟ้า THE BOY UNDER THE DRESSING TABLE – ทีม VAGABONDsดวงดาวน์ PHENOMENAL – ทีม DEVELOP FILMMY DREAM I WANT YOU TO SEE – ทีม THREENITY PRODUCTIONLIFE AFTER LIFE 7 นาทีก่อนฉันตาย – ทีม POPCORN HOUSEจังหวะฝัน บะหมี่เกี๊ยว DREAMS AGAIN – ทีม LATSTE PRODUCTIONภารกิจบู๊ กู้รัฐธรรมนูญ – ทีม EW PRODUCTIONสวยสะดิ้ง ชิงสังเวียน – ทีม JAKKAJI FILMความภาคภูมิใจจากคำกล่าวของผู้บริหารและอาจารย์ผู้เกี่ยวข้องผศ.ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม กล่าวว่า“เทศกาลฉายหนังครั้งนี้ถือเป็นโครงการสำคัญที่เราจัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาผลิตผลงานจริงในทุกกระบวนการ และนำผลงานไปฉายบนจอภาพยนตร์ระดับมืออาชีพ ซึ่งช่วยให้นักศึกษาได้สัมผัสประสบการณ์จริงและเข้าใจถึงการทำงานในสายอาชีพ นอกจากนี้ เรายังส่งเสริมให้พวกเขาใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ เช่น AI เพื่อยกระดับทักษะให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอนาคต”ผศ.มานินทร์ เจริญลาภ คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ กล่าวเสริมว่า“นักศึกษาแต่ละคนทุ่มเทความพยายามอย่างเต็มที่ในการสร้างสรรค์ผลงานภาพยนตร์ ซึ่งไม่เพียงแต่สะท้อนถึงความคิดสร้างสรรค์ แต่ยังเป็นการพัฒนาศักยภาพในเชิงวิชาชีพ นี่คือความตั้งใจของคณะนิเทศศาสตร์ที่จะสร้างนักสื่อสารที่มีคุณภาพและพร้อมเผชิญความท้าทายในยุคดิจิทัล”อ.ธีระพันธ์ ชนาพรรณ หัวหน้าสาขาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล กล่าวถึงความสำเร็จของโครงการว่า“ผลงานทั้งหมดที่นำเสนอในเทศกาลนี้เกิดจากความมุ่งมั่นของนักศึกษาและการสนับสนุนอย่างเต็มที่จากอาจารย์ผู้สอน ทีมงานทุกฝ่าย รวมถึงผู้ทรงคุณวุฒิในวงการภาพยนตร์ ซึ่งเป็นแรงบันดาลใจสำคัญในการพัฒนาทักษะของนักศึกษา”การเปิดประตูสู่อุตสาหกรรมภาพยนตร์เทศกาลฉายหนังครั้งที่ 7 ไม่ได้เป็นเพียงแค่เวทีแสดงผลงานของนักศึกษาเท่านั้น แต่ยังสะท้อนให้เห็นถึงความพร้อมของนักศึกษาในการก้าวสู่โลกการทำงานอย่างมืออาชีพในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ นับเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญที่ตอกย้ำความมุ่งมั่นของมหาวิทยาลัยศรีปทุมในการสร้างสรรค์บุคลากรคุณภาพสู่สังคม พิสูจน์ว่าอนาคตของวงการภาพยนตร์ไทยอยู่ในมือของคนรุ่นใหม่ที่มีความสามารถและความมุ่งมั่นในการสร้างสรรค์ผลงานคุณภาพสูงติดตามผลงานสร้างสรรค์จากคนรุ่นใหม่และความเคลื่อนไหวในวงการภาพยนตร์ได้ที่ มหาวิทยาลัยศรีปทุม