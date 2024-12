เริ่มแล้ว "ดนตรีในสวน" @ ป้อมพระสุเมรุ ชวนชมการแสดงน้อง ๆ นักเรียนพระนคร ท่ามกลางบรรยากาศชิล ๆ 4 ศุกร์ต่อเนื่อง ถึง ม.ค. 68

(20 ธ.ค. 67) พญ.วันทนีย์ วัฒนะ ปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเปิดงานเทศกาล "ดนตรีในสวน" Students' Talent Shows in the Garden @ ป้อมพระสุเมรุ ณ สวนสันติชัยปราการ ถ.พระอาทิตย์ เขตพระนครปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า วันนี้เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่เขตพระนครได้ประสานกับภาคีเครือข่ายจากหลายภาคส่วนในพื้นที่ ร่วมกันจัดกิจกรรมให้น้อง ๆ ที่มีความสามารถได้มาแสดงศักยภาพทางด้านดนตรีและการแสดง การเรียนของเด็กเป็นการเรียนเพื่อการเติบโตในด้านความคิด ศักยภาพ และความสามารถ ดังนั้น การสนับสนุนเด็ก ๆ จึงเป็นสิ่งสำคัญ ดนตรีในสวน ณ ป้อมฯ สวนสันติชัยปราการแห่งนี้จะเป็นจุดที่สำคัญในการจุดประกายให้น้อง ๆ มองเห็นโอกาสและมีพื้นที่แสดงออก 3 ศุกร์ต่อจากนี้ ขอเชิญชวนทุกคนมาร่วมให้กำลังใจน้อง ๆ และในวันข้างหน้า เราจะพัฒนาสวนสาธารณะของเราให้เต็มไปด้วยความสุขและการเรียนรู้ต่อไป"ดนตรีในสวน" Students' Talent Shows in the Garden @ ป้อมพระสุเมรุ จัดขึ้นวันแรก ศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 2567 และจัดต่อเนื่องอีก 3 ศุกร์ คือ 10, 17 และ 24 มกราคม 2568 เวลา 15.00 - 21.00 น. บริเวณสวนสันติชัยปราการ ถนนพระอาทิตย์ เขตพระนครสำหรับการจัดงานครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดพื้นที่ของกรุงเทพมหานครให้เยาวชนและประชาชนได้มีโอกาสแสดงความสามารถทางด้านดนตรีและการแสดงต่าง ๆ และส่งเสริมให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองน่าอยู่สำหรับทุกคน ซึ่งได้รับความร่วมมือจากสถานศึกษาในพื้นที่เขตพระนคร อาทิ โรงเรียนวัดอินทรวิหาร โรงเรียนวัดสังเวช และวิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์โดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การเล่าเรื่องประวัติศาสตร์ โขนชุดหนุมานจับนางสุพรรณมัจฉา กาพย์เห่เรือ รำเถิดเทิง รำวงมาตรฐาน การแสดงวงดนตรี การเสวนาภาษาอังกฤษ การแสดงวงดนตรีเพลงไทยและเพลงสากล การเต้นประกอบเพลงโดยนักเรียนโรงเรียนวัดอินทรวิหาร การแสดงดนตรีสากล (วงสตริง และโฟล์คซอง) การแสดงนาฏศิลป์ (รำแม่ศรียอดสร้อย) โดยนักเรียนโรงเรียนวัดสังเวช การแสดงดนตรีสากล เร็กเก้ อีสานของนักศึกษาจากวิทยาลัยเพาะช่าง รวมทั้งกิจกรรม Workshop และนิทรรศการจากสถานศึกษาต่าง ๆ เป็นต้นในการนี้ ผู้บริหารสำนักการศึกษา สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว สำนักงานเขตพระนคร นายปารเมศ วิทยารักษ์สรรค์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กรุงเทพฯ เขต 1 และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมงาน