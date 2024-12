เครือโรงพยาบาลพญาไท - เปาโล พร้อมขยายเครือข่ายสุขภาพสู่ชุมชน ภายใต้แนวคิด “ใกล้ที่ทำงาน ใกล้บ้าน ใกล้คุณ”

การพัฒนาบริการทางการแพทย์เพื่อส่งมอบคุณค่าและประสบการณ์ที่ดีในการรักษาถือเป็นจุดมุ่งหมายสำคัญของเครือโรงพยาบาลพญาไท-เปาโลด้วยความมุ่งมั่นพัฒนาการเข้าถึงรักษาในทุกมิติ เพื่อเชื่อมโยงประสิทธิภาพ ของ Healthcare Network ที่สามารถประสานงานผ่านโครงข่ายที่มีระบบ บริหารจัดการทรัพยากรร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพส่งผลให้ผู้รับบริการเข้าถึงบริการทางการแพทย์ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว จนปัจจุบันมีจำนวนคลินิกมาก กว่า 20 สาขาทั้งในอาคารสำนักงานและชุมชน โดยมีเป้าหมายขยายจำนวน สาขาต่อไปนพ.ดุสิต ปัญญาประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเปาโล เกษตร กล่าวว่า ด้วยประสบการณ์ของโรงพยาบาลเปาโล เกษตร ที่นำร่องรูปแบบบริการ ดังกล่าวก้าวเข้าสู่ปีที่ 16 ของการจัดตั้งคลินิกเวชกรรมสู่ชุมชนและอาคาร สำนักงานขององค์กรพันธมิตร โดยโรงพยาบาลใช้ทรัพยากรทางการแพทย์ และความเชี่ยวชาญตอบโจทย์ความต้องการเรื่องสุขภาพอย่างยั่งยืน ร่วมตอบสนองความต้องการของผู้เช่าในอาคารที่เสมือนมีสถานพยาบาลคอยดูแลใกล้ชิด ตั้งแต่การตรวจวินิจฉัยและรักษา ส่งเสริมสุขภาพเชิงป้องกัน บริการกายภาพบำบัดฟื้นฟู โดยกำหนดผลลัพธ์คุณภาพตามมาตรฐาน HA Quality of Patient Care ต่อยอดบริการด้วยการตรวจเชิงป้องกัน ชะลอความเสื่อม ฟื้นฟูสุขภาพเฉพาะบุคคล และรองรับการสนับสนุนบริการ ให้คำปรึกษาทางการแพทย์สำหรับการตรวจสุขภาพหมู่คณะสำหรับความร่วมมือองค์กรพันธมิตรสำคัญ ปัจจุบันนี้โรงพยาบาลเปาโล เกษตร มีคลินิกเวชกรรมและสหคลินิก ที่ตั้งในอาคารสำนักงานซันทาวเวอร์ และ อาคารสำนักงานสิงห์ คอมเพล็กซ์ ของกลุ่ม บมจ.สิงห์ เอสเตท ซึ่งนับเป็นบริษัทผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์และการลงทุนระดับสากล ที่เรามีความตั้งใจสร้างประสบการณ์สุขภาพเข้าถึงพื้นที่ในองค์กรที่หลากหลายคุณโอฬาร วัยอุดมวุฒิ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจค้าปลีกและการพาณิชย์ บริษัท สิงห์ พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลล็อปเม้นท์ จำกัด ได้ร่วมให้ข้อมูล กลุ่มบริษัทสิงห์ เอสเตท ให้ความสำคัญกับแนวคิดเรื่อง Work-Life Integration หรือการใช้ชีวิตแบบไร้รอยต่อทั้งชีวิตทำงานและชีวิตส่วนตัว ซึ่งรวมทั้งการใช้ชีวิตที่มีสุขภาพดีด้วย โดยเราต้องการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี ให้กับคนทำงาน เพื่อให้คนที่มาทำงานที่นี่มีสมดุลระหว่างชีวิตการทำงาน และชีวิตประจำวันในมิติของความ “เป็น อยู่ ดี และยั่งยืน” ดังนั้นเราจึงมุ่งเน้นไป ที่ประสิทธิภาพการให้บริการและการบริหารจัดการอาคารที่จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตคนทำงานและชุมชนโดยรอบให้ดีขึ้น การที่โรงพยาบาลเปาโล มาจัดตั้งคลินิกในพื้นที่อาคารด้วยแนวคิด “Healthcare Connect to Workplace” ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดการบริหารงานของสิงห์ เอสเตท ถือเป็นความร่วมมือที่ช่วยเพิ่มศักยภาพการพัฒนาคุณภาพชีวิต ช่วยให้ผู้คนที่ใช้ชีวิตอยู่ที่นี่ได้รับความสะดวกในการเข้าถึงระบบการรักษาพยาบาลที่ดีและมีคุณภาพอย่างรวดเร็ว ไม่ต้องเสียเวลาเดินทาง ทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น เพราะมีคลินิกเวชกรรมและสหคลินิก เครือโรงพยาบาลพญาไท - เปาโล มาให้บริการถึงออฟฟิศ นับเป็นการเพิ่มคุณค่า ให้กับพื้นที่อาคารสำนักงานของ สิงห์ เอสเตท ที่จะมีส่วนช่วยส่งเสริมการเข้าถึงการรักษา และส่งเสริมการขยายเข้าถึงกลุ่มลูกค้าออฟฟิศของคลินิกเวชกรรม และสหคลินิกเครือโรงพยาบาลพญาไท-เปาโลนพ.ดุสิต กล่าวเพิ่มเติมว่า เครือโรงพยาบาลพญาไท - เปาโล ยังนำความโดดเด่นของนวัตกรรมทางการแพทย์มาเพิ่มประสิทธิภาพ และส่งมอบประสบการณ์การรักษาสุขภาพวิถีใหม่ อาทิ Health Up เป็น Digital Health Platforms ช่วยจัดการข้อมูลสุขภาพอย่างต่อเนื่อง และเชื่อมโยงบริการ Telemedicine การแพทย์ออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งสามารถทำนัดหมายแพทย์ ดูผลการตรวจสุขภาพ และแม้แต่ส่งยาถึงบ้านได้อย่างง่ายดาย รวมทั้งโปรแกรม Healthy Together Model การดูแลสุขภาพระดับองค์กรเพื่อร่วมสร้างสุขภาวะที่ดีอย่างต่อเนื่อง ผ่านการวิเคราะห์ข้อมูลสุขภาพที่เฉพาะเจาะจง เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ใช้บริการของเราทุกระดับมั่นใจได้ถึงมาตรฐานการรักษา ที่สะดวกรวดเร็ว ลดข้อจำกัดเรื่องการเดินทางเข้ามายังโรงพยาบาล คลินิกเวชกรรมและสหคลินิกเครือโรงพยาบาลพญาไท - เปาโล จึงพัฒนาบริการทางการแพทย์เข้าถึงพื้นที่ด้วยระบบเครือข่าย “ใกล้ที่ทำงาน ใกล้บ้าน ใกล้คุณ” ส่งมอบคุณค่าและประสบการณ์ที่ดีในการรักษา ร่วมสร้างความยั่งยืนเติบโตไปพร้อมกันกับพันธมิตรและชุมชน