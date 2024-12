สมัครด่วน! วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก ม.รังสิต เปิดอบรมหลักสูตรผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์เวชสำอางค์สำหรับการเป็นเจ้าของแบรนด์

วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก ม.รังสิต เปิดหลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการ ให้สำหรับประชาชนทั่วไปที่สนใจในการสร้างอาชีพ สร้างสินค้า สร้างแบรนด์ ด้วยตัวคุณเอง และไม่ต้องกลัวหากปรับตัวกับการตลาดยุคปัจจุบันไม่ทัน เพราะจะมีเหล่าผู้เชี่ยวชาญ จะมาบอกเล่าวิธีการ จากประสบการณ์ที่สั่งสมมากว่า 20 กว่าปี กับ- ฝึกจริง- ทำจริง- สร้างสูตรเป็น- สร้างแบรนด์ได้(เรียนรู้ในห้องปฏิบัติการ)-ที่คุณเรียนแล้วจะสามารถต่อยอดธุรกิจของคุณได้จริง-พัฒนาสูตรและคิดค้นสูตรต่อได้จริง-เรียนรู้สูตรลับ! เหมือนนัก R&D จริง-เรียนรู้ขั้นตอนการยื่นจด อย. แบบเร่งด่วน ไม่ต้องคอยแก้ไข-เรียนรู้การสร้างแบรนด์ สร้างตัวตน จากเจ้าของแบรนด์ระดับประเทศ เพื่อสร้างผู้ประกอบการดังนี้ผู้อำนวยการหลักสูตรการสร้าง เสริม เพิ่ม ศักยภาพผู้ประกอบการและผู้เชี่ยวชาญการใช้กลิ่นบำบัด วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออกแพทย์เจ้าของคลินิกโรคผิวหนังและความงาม และกรรมการผู้จัดการ บริษัท Medical cosmetic innovation จำกัดกรรมการผู้จัดการ บริษัทผลิตเครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร บริษัทจำหน่ายเครื่องสำอางและอาหารเสริมผ่านระบบออนไลน์พร้อมแขกรับเชิญสุดพิเศษนักร้อง นักแสดง พิธีกร เจ้าของแบรนด์ และ Influencerที่จะมาบอกเล่าประสบการณ์การสร้างแบรนด์ สร้างตัวตน สร้างยอดขาย สู่การได้รางวัลยอดขายสูงที่สุด Tiktok shop ในเดือนกันยายน ที่ผ่านมา กับยอด follower กว่า 17.8 ล้าน followerเนื้อหาการเรียนการสอน มีหัวข้อดังนี้1. ศึกษามาตราการชั่ง ตวง วัด และรู้จักอุปกรณ์ต่างๆ2. ศึกษากรรมวิธีการสกัดน้ำมันหอมระเหย และการสกัดสมุนไพรเบื้องต้น3. What is Cosmetics?- ความหมายของ เครื่องสำอาง- Classification of cosmetics- ทฤษฎีการเกิดครีมและโลชั่น (Theory of emulsion)4. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับโครงสร้างของผิวหนัง หน้าที่ และปัญหาที่พบบ่อย- Basic Structure of skin- Function of the skin- Skin Type and Characteristics- General skin disorder5. เทคนิคการยื่นขอขึ้นทะเบียน อย. อย่างถูกวิธี รวดเร็ว ไม่ต้องแก้ไข6.เทคนิคการสร้างแบรนด์ สร้างตัวตน และสร้างยอดขายให้กับสินค้าของคุณสูตรตำรับเครื่องสำอางต่างๆ Cosmetics formulations and preparations1. กลุ่มทำความสะอาด หน้า (ครีม เจล โฟม) Cleansing cream/gel/foam2. กลุ่มทำความสะอาดตัว (สบู่ก้อน สบู่เหลว) Bathing soap/liquid3. กลุ่มบำรุงผิวหน้า/ตัว Moisturizing cream / lotion4. กลุ่มกันแดด Sunscreen Protector (chemical/physical)5. กลุ่มต้านริ้วรอย Anti-aging cream/ gel /serum6. กลุ่มสมานผิว Skin Toning7. กลุ่มทำความสะอาด บำรุง ผมและหนังศีรษะ Shampoo and Hair Conditioner8. กลุ่มผลิตภัณฑ์สปา ผงแพ็ค พอก ขัด หน้า ตัว Whitening Facial Mask - Facial and Body Scrub น้ำมันนวดหน้า นวดตัวพร้อมรับอุปกรณ์ มูลค่ากว่า 30,000 บาท1. เอกสารประกอบการเรียน2. น้ำมันหอมระเหย 21 ชนิด (Essential oils for skin & beauty care- lavender, chamomile, geranium, frankincense, myrrh, benzoin, orange, pine, tea tree, bergamot, juniper berry, cypress, peppermint, lemon grass, citronella ,tuberose abs, rose abs, jasmine abs, sandalwood, neroli, ylang-ylang ) ท่านละ 1 เซ็ต3. สารตั้งต้นการทำผลิตภัณฑ์ตำรับต่างๆ4. สารสำคัญต่างๆ (ใช้ผสมในสูตรตำรับเครื่องสำอาง) เช่นNiacinamide (วิตามิน B3), Hyaluron, Alfa arbutin, AHA,Alovera spray dried, CoQ10,Astaxanthin, Vitamin E, Rosella extracted, Herbal extracted,Sandalwood power, Spirulyna powder, Multani mati powder, White clay filler,Jojoba oil (gold), Sweet Almond oil, Evening primrose oil, Coconut oil (cold process)Etc.5. แพ็คเกจที่ใช้สำหรับเครื่องสำอางสูตรต่างๆตลอดการฝึกปฏิบัติ6. ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเครื่องมือ หรือเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตเครื่องสำอางทั้งระดับเริ่มต้นและระดับ อุตสาหกรรม7. ให้คำปรึกษาการจัดตั้งโรงงานผลิตเครื่องสำอางทั้งขนาดเล็ก (ไม่ต้องขอ GMP) และอุตสาหกรรมขนาดใหญ่(ขอ GMP)วัน เวลา และสถานที่ในการฝึกอบรม จำกัดเพียง 20 ท่าน เท่านั้น (เพื่อเพียงพอต่อการใช้อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการ)วันเสาร์-วันอาทิตย์ รวม 4 สัปดาห์ (8 วัน) ตั้งแต่เวลา 9.00 น. – 17.00 น.วันที่อบรม เริ่ม วันเสาร์ที่ 18 มกราคม 2568 เป็นต้นไป สิ้นสุดวันอาทิตย์ ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2568สถานที่ฝึกอบรม ห้องปฏิบัติการ วิทยาลัยการแพทย์ตะวันออก มหาวิยาลัยรังสิตปกติ 99,000.00 บาทต่อท่าน ลดเหลือ 79,900.00 บาท (มีส่วนลดพิเศษสำหรับศิษย์เก่าวิทยาลัยการแพทย์ตะวันออก ม.รังสิต)สนใจติดต่อ โทร 0619506666