อว. จับมือ Imperial College London ปั้นด็อกเตอร์ IC Design หนุนเซมิคอนดักเตอร์ไทย

เมื่อวันที่ 12 ธ.ค. - กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) นำโดย นายศุภชัย ใจสมุทร ผู้ช่วย รมว.กระทรวง อว. พร้อมด้วย ศ.ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล ปลัดกระทรวง อว. ประกาศความร่วมมือกับ Imperial College London สหราชอาณาจักร ซึ่งนำโดย Professor Nigel Brandon, Dean of Engineering เพื่อร่วมกันผลิตบัณฑิตปริญญาเอกด้านการออกแบบวงจรรวม (Integrated Circuit (IC) Design) จำนวน 25 คน โดยมีผู้บริหารจากทั้งสองฝ่ายเข้าร่วม ประกอบด้วย ศ.ดร.วิษณุ มีอยู่ รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม รศ.ดร.ภานวีย์ โภไคยอุดม อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร Professor Tim Green, Deputy Head of Department of Electrical and Electronic Engineering และ Professor Pantelis Georgiou, Director of Research of the Department of Electrical and Electronic Engineering ณ Imperial College London สหราชอาณาจักรศ.ดร.ศุภชัย กล่าวว่า ความร่วมมือครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญในการพัฒนากำลังคนสมรรถนะสูงเพื่อป้อนเข้าสู่อุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ ซึ่งเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจใหม่ (New Growth Engine) ของประเทศ สร้างความเข้มแข็งของอุตสาหกรรมในประเทศ และดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ ตามนโยบายของ น.ส.ศุภมาส อิศรภักดี รมว.อว. โดยกระทรวง อว. มีแผนสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับนักเรียนทุนระดับปริญญาเอกที่มีศักยภาพจากทุกสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ จำนวน 25 ทุน ภายในระยะเวลา 5 ถึง 7 ปี เพื่อให้มาศึกษาและทำวิจัย ณ Imperial College London ซึ่งมีสถาบันวิจัยชั้นนำระดับโลกในด้านนี้ โดยมุ่งเน้นการทำวิจัยด้านออกแบบวงจรรวม (IC Design) ด้านการแพทย์ และนักเรียนทุนที่มาจะได้ทำงานวิจัยเป็นกลุ่มหรือโครงการเพื่อออกแบบชิปทางการแพทย์ที่สามารถเป็นนวัตกรรมใหม่ ๆ และสามารถต่อยอดเป็นอุตสาหกรรมขั้นสูงในประเทศได้ในอนาคตปลัดกระทรวง อว. กล่าวต่อว่า อุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์จะเป็น New Growth Engine ของประเทศในบริบทโลกที่ถูกขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี กระทรวง อว.ได้สนับสนุนทุนแบบมุ่งเป้าเพื่อผลิตกำลังคนสมรรถนะสูงในสาขาดังกล่าว ซึ่งจะเป็นรูปแบบการจัดสรรทุนใหม่ของกระทรวง อว. ที่จะให้ทุนการศึกษาที่มุ่งเน้นในการสร้างอุตสาหกรรมใหม่ของประเทศ และส่งนักเรียนทุนไปยังสถาบันชั้นนำเป็นกลุ่ม ๆ เพื่อให้นักเรียนทุนได้ทำวิจัยร่วมกันในโครงการเพื่อสร้างเป็นนวัตกรรมของประเทศที่สามารถสร้างผลกระทบทางเศรษฐกิจในอนาคต ทั้งนี้ นักวิจัยกลุ่มนี้นอกจากการที่จะกลับมาทำงานในหน่วยงานภาครัฐ ไม่ว่าจะเป็น สถาบันอุดมศึกษาหรือสถาบันวิจัยแล้ว เรายังคาดหวังว่าจะมาช่วยในการพัฒนาอุตสาหกรรมใหม่ที่เป็นเป้าหมายของประเทศ เช่น เซมิคอนดักเตอร์ และ AI เป็นต้นด้าน Professor Nigel Brandon กล่าวว่า Imperial College London มีความพร้อมทั้งทางด้านเครื่องมือผู้เชี่ยวชาญ และระบบนิเวศ (Ecosystem) และพร้อมที่จะสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาไทยในด้าน IC Design ในทุกมิติ ให้สามารถสร้างนวัตกรรมและกลับไปขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ในประเทศไทยได้“การสนับสนุนทุนปริญญาเอก 25 ทุน เพื่อพัฒนากำลังคนด้าน IC Design จะเป็นจุดเริ่มต้นของความร่วมมือกับ Imperial College London ในหลากหลายรูปแบบ โดยเฉพาะการจัดตั้ง Joint Integrated Circuit (IC) Design Center ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร และ Imperial College London เพื่อร่วมกันพัฒนากำลังคนสมรรถนะสูงและงานวิจัย รวมถึงเป็นหนึ่งในการดำเนินงานภายใต้แผนการผลิตและพัฒนากำลังคนด้านเซมิคอนดักเตอร์ของประเทศ ที่กระทรวง อว.ได้นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูงแห่งชาติ (บอร์ดเซมิคอนดักเตอร์) ที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2567 ที่ผ่านมา” ศ.ดร.ศุภชัย กล่าว