คุณหมอกล้า ชเนษฎ์ ศรีสุโข แห่ง SRISUKHO HOSPITAL และทีมงาน MALI CLINIC SILOM 3 เข้าร่วมงานส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการปฏิบัติตัวเพื่อสู้ภัยโรคอ้วน

28 พฤศจิกายน 2567 ที่ผ่านมา คุณหมอกล้า นายแพทย์ชเนษฎ์ ศรีสุโข แห่ง โรงพยาบาลศรีสุโข จังหวัดพิจิตร นำทีมงานตัวแทนของมาลิคลินิกเวชกรรม สีลม3 บางส่วนเข้าร่วม งาน The Power of Daily Weight Management เป็นงานที่กระตุ้นการเรียนรู้ และสร้างความเข้าใจต่อโรคอ้วน ตลอดจนแนวทางการรักษาและการปฏิบัติตน เพื่อให้สุขภาพดีในระยะยาว ในงานได้รับเกียรติจาก รศ.พญ.ประพิมพ์พร ฉัตรานุกูลชัย และ นพ.เรืองฤทธิ์ ศิริพานิช กล่าวให้ความรู้ถึงภาวะโรคอ้วน รวมถึงแนวทางการรักษาผู้ป่วย ว่ามีแนวทางการรักษาและพฤติกรรมระหว่างการรักษาอย่างไร มีพิธีกร คุณแบงค์ อนุสิทธิ แสงนิ่มนวล และดาราผู้มีชื่อเสียงอย่าง คุณแต้ว ณฐพร เตมีรักษ์ และคุณแมทธิว ดีน ร่วมแชร์ประสบการณ์การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การรับประทานอาหารและการออกกำลังกายที่เหมาะสม ทำเพื่อให้เกิดผลดีแก่สุขภาพ และ สิ่งสำคัญคือการรักษาด้วยยาภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิดของแพทย์แพทย์กล้า และทีมงานจากมาลิคลินิกเวชกรรม (กระติ๊บ พั้นซ์ นิ้ง)ภาพบรรยากาศจากงาน The Power of Daily Weight Managementโดยคุณหมอกล้า มีความสนใจศึกษาในด้านความรู้เกี่ยวกับโรคอ้วน (เวชศาสตร์โรคอ้วน) โดยได้นำตำราวิชาการจากสมาพันธ์โรคอ้วนแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา (Obesity Medicine Association Guideline) ตลอดจนไกด์ไลน์ของฝั่งตะวันออกและของประเทศไทย มาแปล ศึกษา และปฏิบัติเวชปฏิบัติด้านนี้อยู่ควบคู่กับการรักษาโรคทั่วไป โรคผิวหนัง เลเซอร์ หัตถการบำรุงผิว การให้บริการวัคซีน โปรแกรมดริปวิตามิน และทรีตเมนต์หน้าต่างๆท่านผู้สนใจสามารถนัดหมายเข้ามาปรึกษาได้ที่มาลิคลินิกเวชกรรม สีลม3 อาคารเอเชียเสริมกิจ หรือสอบถามเพิ่มเติมที่ Line : @maliclinic.bkk หรือโทร 0829792293November 28th, 2024 : Doctor Gla Chanesd Srisukho attended the event ‘The Power of Daily Weight Management' and is known for his weight loss treatment.Chanesd “Gla” Srisukho, also known as Doctor Gla, hails from Phichit province in northern central Thailand. He has a deep-rooted appreciation for the rich medical culture of his family of doctors. He draws inspiration from his beloved parents, who always provided decent medical services for the population. Spending his childhood during school breaks assisting his parents in the government hospital and the clinic, Gla naturally developed a love for caring for people.Before founding MALI CLINIC SILOM 3 by Doctor Gla, Gla embarked on a decade-long journey to many provinces of Thailand, immersing himself fully by learning examining techniques from academic professors, senior practitioners, friends, and long-standing medical clinics and hospitals. He learned ancient techniques, such as immunotherapy to treat infectious diseases, and newly developed treatments, such as laser resurfacing techniques for scars. Doctor Gla’s exploration deepened his appreciation for the weight loss treatment of multi-combination of world-class medication and other supplements, and he vowed to honor the authentic medical techniques and quality treatment at MALI.ภาพบรรยากาศ มาลิคลินิกเวชกรรม และ ทีมงานช่วง เดือน พฤษภาคม 2567 ทีมงานมาลิคลินิกเวชกรรม เข้าร่วมอบรมนอกพื้นที่ OD กับ ทีมงานแผนกผิวพรรณฯ โรงพยาบาลศรีสุโขจังหวัดพิจิตร ภายใต้การอบรมของ นายแพทย์พัฒนัตถ์ ศรีสุโข และแพทย์หญิงชัญวลี ศรีสุโข สองคู่ผู้ก่อตั้งศรีสุโขด้วยสโลแกน “ดูแลด้วยหัวใจ ใส่ความรัก พร้อมพรักมาตรฐานการรักษา ยามป่วยไข้ได้อุ่นใจในทุกครา ด้วยศรัทธาจะผลาญโศกดับโรคภัย” ท่านได้สอนเรื่อง Total Quality Management และ Excellent Service Behavior ตลอดจนวิทยากรจิตอาสาระดับชาติหลายท่าน ได้ปูพื้นฐานความรู้ ให้กับทีมงานด้วยหัวใจแห่งการบริการเหนือความคาดหมาย มีอาจารย์เกน นายแพทย์นิรทร ศรีสุโข และ คุณอาย สาธิดา ศรีสุโข เป็นที่ปรึกษาในการจัดงาน นอกจากนั้นยังได้เข้าเยี่ยมชมดูงานด้านให้บริการในโรงพยาบาลอีกด้วยช่วงเดือนกรกฎาคม 2567 ที่ผ่านมา ทีมงานมาลิคลินิกเวชกรรม เข้าร่วมอบรม John Robert Powers สถาบันพัฒนาบุคลิกภาพที่มีประวัติศาสตร์ยาวนาน โดยเป็นคอร์สที่คุณหมอประชุมร่วมกับทีมคณาจารย์วิทยากรในการออกแบบมาเพื่อให้มั่นใจว่าทีมงานมาลิคลินิกเวชกรรมทุกคนจะมีหัวใจด้านการบริการที่ยอดเยี่ยม จัดที่ โรงแรม เดอะสุโขทัย เขตสาทร ได้รับความเมตตา จากท่านอาจรย์ประณม ถาวรเวช ปรมาจารย์ด้านการปรับปรุงเสริมสร้างบุคลิกภาพตัวแม่ของเมืองไทย และ อาจารย์ธัญญา รอตก้า ถาวรเวช บุตรสาว ตลอดจนวิทยากรผู้มีความสามารถที่เกี่ยวข้องอีกหลายชีวิตก่อตั้งโดย คุณหมอกล้า นายแพทย์ชเนษฎ์ ศรีสุโข แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป จากครอบครัวแพทย์ ที่เรียนจบเพิ่มเติมด้านปริญญาโทผิวหนัง และมีความสนใจในเรื่องการลดน้ำหนักและปรับรูปร่างอย่างปลอดภัย- บริการหลากหลาย: ครอบคลุมทั้งโรคผิวหนัง ความงาม ลดน้ำหนัก ตรวจสุขภาพ วัคซีน และ อื่นๆ- เทคโนโลยีทันสมัย: เทียบเท่าโรงพยาบาล เน้นผลลัพธ์และความปลอดภัย- บุคลากรคุณภาพ: ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ และทีมงานมากประสบการณ์ โดยเฉพาะคุณหมอกล้า ที่มีปูมหลังจากครอบครัวแพทย์ และได้รับการอบรมสั่งสอนวิชาความรู้ควบคู่ไปกับหลักจริยศาสตร์จากครูบาอาจารย์ในวงการมากพอควร- การรักษาเฉพาะบุคคล: ออกแบบโปรแกรมลดน้ำหนักที่เหมาะสมกับแต่ละคน (Personalized Medicine)- ศึกษาค้นคว้า: คุณหมอกล้าศึกษา ทั้งงานวิจัยตะวันออกและตะวันตก เกี่ยวกับยาลดน้ำหนัก เช่น GLP1-RA, ยาลดน้ำหนักที่เป็นกลุ่มยาควบคุม และสารสกัดจากเพชรสังฆาต ตลอดจนการศึกษาเกี่ยวกับสารอาหารเสริมด้านต่างๆ ทางด้านผิวหนังคุณหมอจบปริญญาโทฯ และเคยไปเรียนและดูงานที่โรงพยาบาลและบริษัทใหญ่ในต่างประเทศ เช่น ญี่ปุ่น, สิงคโปร์, จีน, ออสเตรเลีย, สวิตเซอร์แลนด์, อังกฤษ, เยอรมัน ฯลฯ การเรียนจบด้านงานบริการ (Hospitality Services) เพิ่มเติม เช่น กับโรงเรียน Ehl, Le Cordon Bleu ดุสิต, WSET, John Robert Powers ซึ่งล้วนเป็นโรงเรียนที่ประจักษ์ในการสร้างหัวใจแห่งบริการที่สมบูรณ์ (Service Mind : Beyond Expectations) และได้รับการอบรมจาก ทางบ้านซึ่งบิดามารดาเป็นอาจารย์แพทย์ที่ทำงาน ด้านการดูแลคนไข้ด้วยหัวใจ ใส่ความรัก มาตลอดชีวิต- ใช้ยาอย่างปลอดภัย: เลือกใช้ยาที่ผ่าน อย. และกระทรวงสาธารณสุข ภายใต้การดูแลของแพทย์- ยาตามความเหมาะสม: ให้การรักษาแบบ ปรับแต่งเฉพาะบุคคล (Personalized Medicine)จากคลินิกเล็กๆ สู่สถาบันความงามครบวงจร เริ่มต้นจากความตั้งใจของคุณหมอเพียงแค่อยากพิสูจน์ตนเอง ต่อมาคลินิกประสบผลสำเร็จด้วยการรักษามีประสิทธิภาพ เน้นผลลัพธ์ และ บริการที่ดี จนกลายเป็นที่ไว้วางใจของผู้รับบริการทั้งในประเทศและต่างประเทศ ได้รับคะแนน 9.9/10 คะแนน จาก WhatClinic ที่เป็นเว็บไซต์ที่รีวิวประสบการณ์ของการเข้ารับบริการจริงของชาวต่างชาติที่มายังคลินิกแห่งนี้As an honor, MALI CLINIC SILOM 3 by Doctor Gla received 9.9/10 outstanding ServiceScore (TM) from 399 usersin October 2024. The source was from the whatclinic.com website.ได้รับอนุญาต ฆสพ.สบส. 6003/2567 ทางสื่อเว็บไซต์ ที่เกี่ยวข้อง ของ มาลิคลินิกเวชกรรม สีลม3หากสนใจนัดหมาย สามารถปรึกษาทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์และบริการ และนัดปรึกษาแพทย์ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย สอบถามเพิ่มเติมแอดไลน์ @maliclinic.bkk หรือ https://lin.ee/AYsGNwz โทรศัพท์ 0829792293พิกัดคลินิก : https://maps.app.goo.gl/rrh9NQPLJoDGwdts5 (คลินิกอยู่ด้านหน้าตึกเอเชียเสริมกิจ ตรงข้ามซอยละลายทรัพย์ ติดกับเซเว่น)เวลาทำการ: ให้นัดหมายก่อนพบแพทย์#ผิวหนัง #ผิวหน้า #srisukhohospital #โรงพยาบาลศรีสุโข #skin #ศรีสุโข #แพทย์ปริญญาโทผิวหนัง #เลเซอร์ #พิจิตร #skincare #laser #dermatology #ลดน้ำหนัก #weightlossmanagement #weightloss #obesitytreatment #obesitycenter #ดริปวิตามินผิว #โปรแกรมนวดหน้า #ทรีตเมนต์หน้า #รักษาสิวกระฝ้า