Crimson Education ปลดล็อกศักยภาพเด็กไทย เพิ่มโอกาสเข้า Top U ระดับโลก ถึง 9 เท่า แนะผู้ปกครองควรเตรียมความพร้อมลูกตั้งแต่ 11-14 ปี

ในยุคที่โลกมีการแข่งขันสูง ผู้ปกครองต่างตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษาเพื่อให้ลูกได้ประสบความสำเร็จในอนาคต หลายครอบครัววางแผนอยากให้ลูกศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยระดับโลก อย่างในเครือ ไอวี่ ลีก (Ivy League) สหรัฐอเมริกา หรือมหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด (Oxford) หรือ เคม-บริดจ์ (Cambridge) ในประเทศอังกฤษ และเริ่มเตรียมความพร้อมหาแนวทางให้กับลูกตั้งแต่เนิ่นๆ โดยเฉพาะช่วงอายุ 11-14 ปี ซึ่งเป็นช่วงเวลาสำคัญในการพัฒนาทักษะและสร้างพื้นฐานที่แข็งแกร่ง อีกทั้งยังเป็นช่วงวัยที่เด็กๆ เริ่มต้นค้นหาตัวเองและเริ่มวางแผนอนาคตล่าสุด คริมสัน เอ็ดดูเคชั่น (Crimson Education) จัดสัมมนาหัวข้อ ‘เริ่มต้นเร็ว สู่เป้าหมายที่ยิ่งใหญ่’ ซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้ร่วมรับฟังแนวทางการศึกษาในมหาวิทยาลัยชั้นนำทั้งในสหรัฐอเมริกาและอังกฤษ สำหรับนักเรียนไทยช่วงอายุ 11-14 ปี ได้เตรียมความพร้อมตั้งแต่เนิ่นๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพและปูเส้นทางการเรียนรู้เพื่อก้าวสู่มหาวิทยาลัยระดับโลก โดยมี คุณภานุวัฒน์ เหลืองรัชนี ผู้อำนวยการ คริมสัน เอ็ดดูเคชั่น ประเทศไทย ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ Crimson Education ประเทศไทย และ คุณแคสซิดี้ โกลด์แบลตต์ ผู้อำนวยการ คริมสัน ไรส์ (Ms. Cassidy Goldblatt, Director of Crimson Rise) ร่วมให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเตรียมตัวสู่ Top U ใน US & UK ตั้งแต่ Grade 6-12, การวางแผนไทม์ไลน์การเตรียมโปรไฟล์ในแต่ละระดับชั้นและอายุ, การเลือกหลักสูตร High School และการเริ่มค้นหาความสนใจและวิธีพัฒนาความถนัดของลูก ณ โรงแรม ซัมเมอร์เซ็ต พระราม 9 กรุงเทพฯคุณภานุวัฒน์ เหลืองรัชนี ผู้อำนวยการ คริมสัน เอ็ดดูเคชั่น ประเทศไทย กล่าวว่า “การเตรียมตัวตั้งแต่เด็ก โดยเฉพาะในช่วงอายุ 11-14 ปี จะช่วยเพิ่มโอกาสในการเข้าศึกษาต่อในสถาบันชั้นนำและต่อยอดสู่ความสำเร็จในอาชีพที่ใฝ่ฝัน แต่ปัญหาส่วนใหญ่ที่พบในปัจจุบันคือ เด็กไทยยังไม่รู้ว่าตัวเองชอบหรือถนัดด้านไหน ซึ่งคริมสันจะเป็นผู้ช่วยพัฒนาและค้นหาศักยภาพของลูกๆ ทั้งในด้านวิชาการและทักษะส่วนบุคคล โดยจุดแข็งของคริมสันที่เป็นกุญแจสำคัญที่จะเพิ่มโอกาสในการเข้ามหาวิทยาลัยชั้นนำ คือ เรามีทีมงานระดับโลกที่มีประสบการณ์ตรงและจบจาก Top U โดยจะ matching ให้ตรงกับความต้องการของเด็กแต่ละคน อีกทั้งยังมีอดีตกรรมการคัดเลือกที่จะมาช่วยตรวจสอบใบสมัครของเด็กๆ พร้อมให้คำแนะนำวิธีการที่เหมาะสมตามความถนัดของแต่ละคนอย่างใกล้ชิด รวมทั้งจัดหากิจกรรมนอกหลักสูตรที่จะช่วยสร้างโปรไฟล์ที่โดดเด่น เพื่อเพิ่มความมั่นใจ และสร้างความพร้อมในการแข่งขันกับนักเรียนจากทั่วโลก นอกจากนี้ คริมสันยังสามารถแนะนำโรงเรียนประจำระดับมัธยมปลาย สำหรับผู้ปกครองที่อยากให้ลูกได้ปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อม เรียนรู้ทัศนคติและวิธีการเรียนการสอนที่เอื้อให้เด็กค้นพบตนเอง เพื่อเตรียมความพร้อมในการเรียนต่อในระดับสูงขึ้นอีกด้วย”คุณแคสซิดี้ โกลด์แบลตต์ ผู้อำนวยการ คริมสัน ไรส์ กล่าวว่า “Crimson Rise คือโปรแกรมพัฒนาโปรไฟล์และทักษะสำหรับนักเรียนอายุ 11-14 ปี แห่งแรกของโลก ซึ่งจะมีกลุ่มผู้ปกครองและเด็กที่มองหาโอกาสในการเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกทั้งใน US และ UK รวมถึงประเทศอื่นทั่วโลก คริมสันจึงได้ออกแบบโปรแกรมเพื่อตอบโจทย์ความต้องการอย่างครอบคลุม ตั้งแต่การเตรียมทัศนคติของนักเรียนให้มีความพร้อมในทุกๆ ด้าน ไม่ใช่แค่วิชาการเพียงอย่างเดียว แต่เป็นการปลูกฝังทักษะการใช้ชีวิต ฝึกให้มีทัศนคติเชิงบวกที่พร้อมรับมือกับอุปสรรคต่างๆ และกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้และพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา ซึ่งจะทำให้เด็กมีความโดดเด่นและเป็นตัวของตัวเอง ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่มหาวิทยาลัยชั้นนำมองหา โดยหากเริ่มเตรียมตัวตั้งแต่ช่วงอายุ 11-14 ปี ก็จะช่วยลดความกดดันและลดความเครียดให้กับเด็กๆ ได้ โดยคริมสันจะออกแบบวิธีการเรียนรู้ที่เชื่อมทักษะต่างๆ ที่เหมาะสมกับความถนัดของนักเรียน กำหนดเป้าหมายในแต่ละขั้นของการเตรียมตัว คอยให้คำปรึกษาที่เหมาะสมกับพัฒนาการของแต่ละคน และสร้างความพร้อมให้กับทุกสถานการณ์ที่เด็กต้องเผชิญในอนาคต อีกทั้งยังปลูกฝังวิธีการนำเสนอและการถ่ายทอดเรื่องราวอย่างเป็นธรรมชาติ ซึ่งถือเป็นจุดสำคัญที่ทำให้อัตราการตอบรับจากมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลกของ Crimson สูงกว่าทั่วไป จนกลายเป็นบริษัทที่ปรึกษาชั้นนำในอุตสาหกรรมนี้”จากสถิติของ Crimson Rise ที่ผ่านมา มีจำนวนนักเรียนที่ได้รับการตอบรับข้อเสนอให้เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลกทั้งในสหรัฐอเมริกาและอังกฤษเป็นจำนวนมาก อาทิ มหาวิทยาลัยในเครือ IVY League จำนวน 797 คน, มหาวิทยาลัย Oxford จำนวน 287 คน, มหาวิทยาลัย 10 อันดับแรกในสหรัฐฯ จำนวน 1,300 คน และมหาวิทยาลัย 50 อันดับแรกในสหรัฐฯ มากกว่า 6,000 คน ซึ่งหากผู้ปกครองเตรียมความพร้อมให้ลูกตั้งแต่เนิ่นๆ หรือ 4 ปีขึ้นไป จะยิ่งเพิ่มโอกาสเข้ามหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลกได้สูงกว่าค่าเฉลี่ยทั่วไปถึง 9 เท่าCrimson Rise ไม่เพียงแต่เป็นโปรแกรมเตรียมตัวเข้ามหาวิทยาลัย แต่ยังเป็นการลงทุนในอนาคตของเด็กๆ เพื่อให้พวกเขาเติบโตเป็นบุคคลที่มีความสามารถรอบด้าน และพร้อมที่จะเผชิญหน้ากับความท้าทายในโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว