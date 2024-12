โครงการรีไซเคิลถุงน้ำยาล้างไตของ Baxter Kidney Care ประเทศไทยและมาเลเซีย คว้ารางวัล AMCHAM Corporate Social Impact Recognition Awards ปี 2024

สภาหอการค้าอเมริกันแห่งประเทศไทย (The American Chamber of Commerce in Thailand: AMCHAM) ได้มอบรางวัลเพื่อยกย่อง Baxter Kidney Care (Vantive) สำหรับโครงการ Green Nephrology ในประเทศไทย โดยได้รับรางวัล “AMCHAM Corporate Social Impact Recognition Awards 2024” และโครงการ Jom Recycle ในมาเลเซีย ได้รับรางวัล “AMCHAM Cares Award 2024” ที่มุ่งลดขยะจากถุงน้ำยาล้างไตที่ใช้แล้วBaxter Kidney Care (Vantive) ผู้นำด้านการล้างไตทางช่องท้องที่บ้าน (Peritoneal Dialysis - PD) ในประเทศไทยและมาเลเซีย ได้ร่วมมือกับพันธมิตรหลายภาคส่วน รวมถึงผู้ป่วยในการรีไซเคิลถุงน้ำยาล้างไตเพื่อลดขยะทางการแพทย์ เนื่องจากโรคไตเรื้อรังส่งผลกระทบต่อคนไทยมากกว่า 8 ล้านคน โดยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในทุกปี และผู้ป่วยมากกว่า 25,000 ราย จำเป็นต้องรักษาด้วยวิธีการล้างไตทางช่องท้อง ซึ่งก่อให้เกิดของเสียจำนวนมากและส่งผลกระทบเชิงลบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ผู้ป่วยหนึ่งรายจะใช้ถุงน้ำยาฟอกไต 1,460 ถุงต่อปี หรือเทียบเท่ากับ 1,740 ตันต่อปีBaxter Kidney Care (Vantive) ได้ร่วมมือกับพันธมิตรหลายภาคส่วน ในการหาแนวทางร่วมกันเพื่อลดขยะทางการแพทย์ พร้อมสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้สามารถนำถุงน้ำยาล้างไตที่ใช้แล้วกลับมาทำให้เกิดประโยชน์ได้อีกครั้ง เพื่อเป็นการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนคุณพอล อุทัยชลานนท์ ผู้จัดการใหญ่ประจำประเทศ ไทย มาเลเซีย เวียดนาม บริษัท แบ็กซ์เตอร์ เฮลธ์แคร์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า "เรารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับรางวัลสำหรับความมุ่งมั่นด้านความยั่งยืนและความรับผิดชอบต่อสังคมในประเทศไทยและมาเลเซีย ในฐานะผู้นำด้านการรักษาด้วยการล้างไตทางช่องท้องทั้งในประเทศไทย และมาเลเซีย เรามีความภูมิใจและยินดีที่ได้ร่วมมือกับพันธมิตรทั้งภาครัฐบาลและเอกชน รวมถึงกลุ่มผู้ป่วยเอง เพื่อช่วยยืดชีวิตของผู้ป่วยและสร้างความเป็นไปได้ใหม่ๆ สำหรับการรักษาด้วยการล้างไตทางหน้าท้อง ทั้งนี้เรายังจับมือกับองค์กรต่างๆ อาทิ SCG ในประเทศไทย และ BCSD ในมาเลเซีย เพื่อผนึกกำลังร่วมกันสร้างอนาคตที่ยั่งยืนให้กับผู้ป่วยโรคไต ไปพร้อม ๆ กับใส่ใจดูแลรักษาโลกของเราไปด้วยกัน"รางวัลที่ AMCHAM มอบแก่ Baxter Kidney Care มีดังนี้:รางวัล: AMCHAM Corporate Social Impact Recognition Awards 2024 ประเทศไทย ระดับแพลทินัมโครงการ: Green Nephrologyโครงการ Green Nephrology ของ Baxter Kidney Care (Vantive) ในประเทศไทย ได้รับการยอมรับในความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องถึง 12 ปี โดยโครงการนี้นำถุงน้ำยาล้างไตที่ใช้แล้วมารีไซเคิลเป็นวัตถุดิบใหม่คุณภาพสูง เพื่อลดขยะและส่งเสริมการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรางวัล: AMCHAM CARES Award 2024 ประเทศมาเลเซียโครงการ: Malaysia’s Jom Recycleโครงการ Jom Recycle ของ Baxter Kidney Care (Vantive) มาเลเซียได้รับการยกย่องว่าเป็นโครงการที่มุ่งสร้างแนวทางอันยั่งยืนสำหรับการจัดการและรีไซเคิลถุงน้ำยาล้างไตที่ใช้แล้ว พร้อมสร้างความตระหนักรู้ในกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์เกี่ยวกับการดูแลสิ่งแวดล้อม เพื่อร่วมสร้างสภาพแวดล้อมที่สะอาดและยั่งยืนยิ่งขึ้นเนื่องจากโรคไตเป็นโรคเรื้อรัง รักษาให้หายขาดได้น้อยมาก ผู้ป่วยต้องรักษาด้วยการล้างไตด้วยตนเองที่บ้าน หรือทำการฟอกเลือดที่โรงพยาบาล การล้างไตทางช่องท้องสามารถทำเองที่บ้านได้ในเวลากลางคืนขณะผู้ป่วยนอนหลับ ซึ่งวิธีนี้สามารถทำให้ผู้ป่วยทำงานและเดินทาง ใช้ชีวิตได้อย่างปกติBaxter Kidney Care (Vantive) ซึ่งดำเนินธุรกิจด้านการดูแลผู้ป่วยโรคไตและการบำบัดผู้ป่วยเฉียบพลัน กำลังเตรียมเปลี่ยนแปลงเป็นบริษัทเอกชนภายใต้ชื่อใหม่ Vantive โดยมีพันธกิจ "ชีวิตยืนยาว ก้าวสู่ความเป็นไปได้” เพื่อมุ่งพัฒนาการดูแลและยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยอย่างยั่งยืน