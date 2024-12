คอเพลงร็อกคึกคัก โยกขยับตามจังหวะ กิจกรรมดนตรีในสวน “MedMusic in the Park” ครั้งที่ 3

เมื่อวันที่ 1 ธ.ค.นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวในโอกาสเป็นประธานเปิดกิจกรรมดนตรีในสวน “MedMusic in the Park” ครั้งที่ 3 ณ Amphitheater สวนป่าเบญจกิติ เขตคลองเตย โดย นายแพทย์พงษ์พัฒน์ ปธานวนิช กรรมการผู้จัดการโรงพยาบาลเมดพาร์ค (MedPark) นางสาวเกศจริน สามิภักดิ์ ผู้อำนวยการเขตคลองเตย ผู้บริหารโรงพยาบาลเมดพาร์ค ผู้เกี่ยวข้อง และผู้ร่วมกิจกรรม ร่วมพิธีเปิดสำหรับ “MedMusic in the Park” ครั้งที่ 3 เป็นความร่วมมือระหว่างกรุงเทพมหานคร (กทม.) กับ โรงพยาบาลเมดพาร์ค (MedPark Hospital) จัดขึ้นในโอกาสฉลองการเปิดให้บริการครบ 4 ปี ของโรงพยาบาลเมดพาร์ค พร้อมฉลองเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ในธีม “Let’s go for a ROCK” ในเวลา 16.00 - 20.00 น. ชวนคอเพลงร็อก มาโยกขยับตามจังหวะไปพร้อม ๆ กัน สัมผัสกับชาวด์ดนตรีอันเป็นเอกลักษณ์จาก BRITAIN’S FINEST – The Complete Beatles Experience ที่เดินทางมาจัดการแสดงแบบเอกซ์คลูซีฟเพื่องานนี้โดยเฉพาะ พาย้อนเวลาไปฟังเสียงขับร้องประสานที่ได้แรงบันดาลใจมาจากวงดนตรีระดับโลกอย่าง The Beatles และพลาดไม่ได้สำหรับแฟนเพลงที่ชื่นชอบเสียงนุ่มทุ้มอันเป็นเอกลักษณ์ ลีลาการเล่นกีตาร์โซโล่ในมาดร็อกเกอร์สุดเท่ของ ก้อง สหรัถ สังคปรีชา ศิลปินคุณภาพชาวไทย ที่มีผลงานวงการบันเทิงมายาวนานกว่า 36 ปี งานนี้ “พี่ก้อง” ขอควงแขน วงเบญจแบนด์ มาโชว์ท่วงทำนองเพลงร็อกที่เป็นอมตะตลอดกาลให้ทุกท่านได้เพลิดเพลินกันนอกจากนี้ในช่วงสุดสัปดาห์กรุงเทพมหานครโดยสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยวได้มีการหมุนเวียนจัดกิจกรรมดนตรีในสวนไปตามสวนสาธารณต่าง ๆ ในพื้นที่กรุงเทพฯ อาทิ วันที่ 1 - 10 ธันวาคม 2567 ณ เวทีเชิงผาและเวทีอาคารชายชล สวนหลวง ร.9 วงดนตรีกรุงเทพมหานคร เริ่มเวลา 16.30 น.ทั้งนี้ มีการเปิดรับสมัครและออดิชั่นวงดนตรีที่สนใจเข้าร่วมโครงการบน Platform : กทม. แพลตฟอร์มจองพื้นที่สาธารณะ https://publicspace.bangkok.go.th/ ทุกวัน ซึ่งจะประกาศผลทาง Email : ภายในวันที่ 15 ของทุกเดือน (อาจมีการเปลี่ยนแปลง) ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ทุกวันตั้งแต่บัดนี้ถึงเดือนเมษายน 2568 ด้วย 4 ขั้นตอนง่าย ๆ สำหรับการเข้าร่วมโครงการ คือ 1. สมัครเข้าร่วมโครงการบน Platform จองพื้นที่สาธารณะhttps://publicspace.bangkok.go.th/ 2. กรอกข้อมูลและส่ง Link VDO 3. รอประกาศผลทาง Email 4. จองพื้นที่แสดง ดูรายละเอียดเพิ่มเติมทาง Facebook Fanpage : กิจกรรมดนตรีในสวนกรุงเทพมหานคร