กระทรวง พม. เตรียมจัดงานวันคนพิการสากล ปี 2567 เปิดเวทีแสดงผลงานนวัตกรรม เพื่อสร้างสังคมที่เท่าเทียมเพื่อคนพิการ

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) กล่าวว่า ด้วยองค์การสหประชาชาติ ได้ประกาศให้วันที่ 3 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันคนพิการสากล และเชิญชวนให้ประเทศสมาชิกร่วมกันจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริมความเข้าใจของสังคมเกี่ยวกับคนพิการและให้โอกาสคนพิการได้มีส่วนร่วมในทุกกิจกรรมของสังคมอย่างสร้างสรรค์เป็นธรรมและเสมอภาคกับคนทั่วไป ซึ่งประเทศไทยในฐานะประเทศสมาชิกขององค์การสหประชาชาติ ได้จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคนพิการสากลเป็นประจำทุกปี ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยในปี 2567 องค์การสหประชาชาติได้กำหนดประเด็นหลัก คือ “ส่งเสริมการเป็นผู้นำคนพิการเพื่ออนาคตที่ครอบคลุมและยั่งยืน” (Amplifying the leadership of persons with disabilities for an inclusive and sustainable future)นายวราวุธ กล่าวเพิ่มเติมว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) ร่วมกับสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย องค์กรคนพิการแต่ละประเภท และภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ได้ตระหนักและให้ความสำคัญในการจัดงานวันคนพิการสากลมาอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2567 กำหนดจัดขึ้นในวันพุธที่ 4 ธันวาคม 2567 โดยได้รับเกียรติจากนางสาวแพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดงานและอ่านคำปราศรัย เนื่องในวันคนพิการสากล ประจำปี 2567 ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี โดยกิจกรรมและรูปแบบของการจัดงานได้กำหนดให้มีความสอดคล้องกับประเด็นหลัก (Theme) ขององค์การสหประชาชาติ และคำนึงถึงการเข้าถึงและรองรับคนพิการทุกประเภทอย่างทั่วถึงในการเข้าร่วมงาน ซึ่งมีกิจกรรมสำคัญภายในงาน ดังนี้ 1) การมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่คนพิการและหน่วยงาน/องค์กรที่มีการดำเนินงานด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 2) การจัดแสดงนิทรรศการวิชาการ เทคโนโลยี นวัตกรรมด้านคนพิการ ผลงานการพัฒนาศักยภาพของคนพิการ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนพิการ โดยภายในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ การจัดสิ่งอำนวยความสะดวกและการออกแบบที่เหมาะสมและเอื้อต่อการดำรงชีวิตของคนพิการและทุกคนในสังคม ประกอบด้วย โซนที่ 1 “นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โซนที่ 2 พลังภาคีเครือข่าย “ก้าวข้ามความพิการสู่การมีส่วนร่วมทางสังคม” โซนที่ 3 “อยู่ร่วมอย่างเข้าใจ ด้วยสัมผัสที่สร้างสรรค์” โซนที่ 4 ห้องสนูซีเล็น (Snoezelen Room) พื้นที่ผ่อนคลาย เพิ่มพัฒนาการ โซนที่ 5 Landmark “คิดใหม่ ทำใหญ่ ทำเร็ว เพื่ออนาคตที่ครอบคลุมและยั่งยืน”นอกจากนี้ ภายในงานมีการจัดแสดงผลิตภัณฑ์และผลงานที่เป็นผลสำเร็จจากการพัฒนาศักยภาพของคนพิการ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้สังคมได้เห็นความสามารถและคุณค่าอันเท่าเทียมของคนพิการ โดยมุ่งหวังที่จะส่งเสริมความเข้าใจของสังคมต่อคนพิการ และให้โอกาสได้มีส่วนร่วมในทุกกิจกรรมทางสังคมอย่างสร้างสรรค์ โดยเฉพาะเกิดเจตคติเชิงสร้างสรรค์ของคนพิการ ครอบครัวคนพิการ และสังคมที่มีต่อคนพิการและความพิการ ซึ่งจะส่งผลให้คนพิการได้รับโอกาสทางสังคมเท่าเทียมกับคนทั่วไป นอกจากนี้ คนพิการจะได้รับทราบนโยบายและมาตรการแนวทางของรัฐในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนพิการและส่งเสริมความเป็นธรรม เสมอภาค เท่าเทียมในทุกภาคส่วนของสังคม พร้อมกันนี้อยากชวนประชาชนคนไทยทุกคนให้ความสำคัญที่จะสนับสนุนและให้โอกาสคนพิการในทุกด้าน เพื่อให้ทุกคนได้มีที่ยืนในสังคมและสามารถใช้ชีวิตในสังคมด้วยความเท่าเทียมและด้วยศักดิ์ศรีที่เท่าเทียมกันโดยมีผู้เข้าร่วมงานประกอบด้วย คนพิการ ครอบครัวคนพิการ อาสาสมัคร หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานด้านคนพิการ และบุคคลทั่วไป กว่า 2,500 คน ซึ่งมีความมุ่งหวังว่า การจัดงานในครั้งนี้จะส่งเสริมความเข้าใจของสังคมต่อคนพิการและให้โอกาสคนพิการได้มีส่วนร่วมในทุกกิจกรรมทางสังคมอย่างสร้างสรรค์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสร้างเจตคติเชิงสร้างสรรค์ของคนพิการ ครอบครัวคนพิการ และสังคมที่มีต่อคนพิการและความพิการซึ่งจะส่งผลให้คนพิการได้รับโอกาสทางสังคมเท่าเทียมกับคนทั่วไป คนพิการได้รับทราบนโยบายและมาตรการ แนวทางของรัฐในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนพิการ และส่งเสริมความเป็นธรรม เสมอภาค เท่าเทียม ในทุกภาคส่วนของสังคม และให้โอกาสคนพิการได้แสดงศักยภาพ และส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิประโยชน์ต่างๆ ในสังคมอย่างเสมอภาคกับคนทั่วไป โดยมุ่งสานต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการบนฐานของกรอบ ทิศทางการขับเคลื่อนงานด้านคนพิการที่สอดคล้องกับเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ รวมถึงพันธกรณีที่เกี่ยวข้องไปสู่ แนวทางการขับเคลื่อนงาน ภายใต้ Campaign นโยบาย 5x5 ฝ่าวิกฤตประชากร “เพิ่มโอกาสและเสริมสร้างคุณค่าของคนพิการ”