รองพ่อเมืองกรุงเก่า ร่วมงานวิ่ง 'CPF & KASETPHAND RUN FOR CHARITY 2024' มอบรายได้แก่ 4 โรงพยาบาล ใน จ.พระนครศรีอยุธยา

นายเกียรติปราโมทย์ ฉายศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานเปิดงานวิ่งเพื่อการกุศล "CPF & KASETPHAND RUN FOR CHARITY 2024" จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 9 โดย ชมรมซีพีเอฟรันนิ่งคลับ (CPF Running Club) ภายใต้ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ ร่วมกับ บริษัท เกษตรภัณฑ์อุตสาหกรรม จำกัด เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนและพนักงานในชุมชนได้ออกกำลังกาย มีสุขภาพที่ดี ตลอดจนเป็นการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภายในงานได้รับเกียรติจาก นางสาวภคมน สุภาพพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักรับรองธุรกิจคาร์บอนต่ำ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. พร้อมทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และนักวิ่งมากกว่า 1,400 คน ร่วมด้วย ซึ่งรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจะส่งมอบให้โรงพยาบาล 4 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา โรงพยาบาลวังน้อย โรงพยาบาลเสนา และโรงพยาบาลท่าเรือ เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์นายเกียรติปราโมทย์ ฉายศรี เปิดเผยว่า การจัดกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศลครั้งนี้ ถือเป็นประโยชน์ต่อสังคมและชุมชน ในการมีสุขภาพที่ดี สอดคล้องกับนโยบายภาครัฐที่มุ่งเน้นรณรงค์และส่งเสริมการออกกำลังกาย และขอชื่นชมซีพีเอฟที่จัดงานรูปแบบคาร์บอน นิวทรัล (Carbon Neutral) ช่วยลดโลกร้อน รวมถึงใส่ใจสิ่งแวดล้อมอีกด้วย สอดคล้องกับนโยบายของจังหวัดที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์นางสาวภคมน สุภาพพันธ์ กล่าวชื่นชมกิจกรรมในครั้งนี้ เพราะนอกจากจะนำรายได้ไปช่วยเหลือโรงพยาบาลในพื้นที่แล้ว คณะผู้จัดงานยังเล็งเห็นความสำคัญด้านสิ่งแวดล้อม ภายใต้ Carbon Neutral Event อย่างเป็นรูปธรรม ด้วยการคำนวนและจัดเก็บข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจก อาทิ ลักษณะการเดินของผู้มาร่วมงาน การใช้พลังงานและอาหารภายในงาน รวมถึงของเสียที่มีการคัดแยกและจัดการอย่างจริงจัง ลดการใช้ทรัพยากรที่ไม่จำเป็น เช่น บรรจุภัณฑ์พลาสติก เป็นต้นนายเรวัติ หทัยสัตยพงษ์ ผู้อำนวยการอาวุโส ธุรกิจอาหารสัตว์บก ซีพีเอฟ กล่าวว่า ชมรมซีพีเอฟรันนิ่งคลับ และเกษตรภัณฑ์ฯ ตระหนักดีถึงการส่งเสริมสุขภาพที่ดีแก่ประชาชน จึงจัดกิจกรรมนี้ เพื่อสานสัมพันธ์ระหว่างชุมชนและพนักงานในเครือซีพี ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดและนโยบายด้าน 3 ประโยชน์สู่ความยั่งยืน ในการคำนึงถึงประโยชน์ต่อประเทศชาติ ประชาชน และบริษัท เป็นลำดับสุดท้าย นอกจากนี้ นักวิ่งทุกคนยังมีส่วนร่วมในกิจกรรมลดโลกร้อน โดยซีพีเอฟเลือกใช้เสื้อวิ่งที่ทำมาจากขวดน้ำพลาสติก ใช้ภาชนะที่สามารถย่อยสลายได้ เช่น ใบตอง กระดาษ และมีการแยกขยะอย่างจริงจัง เพื่อสามารถนำมาใช้ประโยชน์ต่อได้ ทั้งนี้เราจะยังคงเดินหน้าสานต่อกิจกรรมดีๆ เพื่ออยู่ร่วมกับคนในชุมชนรอบสถานประกอบการซีพีเอฟและคนไทยต่อไปกิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นโดย สมาชิกชมรมซีพีเอฟรันนิ่งคลับ และกลุ่มพนักงานเกษตรภัณฑ์ฯ เพื่อส่งเสริมให้พนักงานและประชาชนได้ออกกำลังกายด้วยการวิ่ง และนำรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้กับหน่วยงานสาธารณประโยชน์ในจังหวัดต่างๆ ตลอด 9 ปีของการจัดกิจกรรม CPF Run For Charity ได้มอบเงินสมทบทุนมากกว่า 14 ล้านบาทให้แก่โรงเรียน โรงพยาบาล องค์กรภาครัฐและองค์กรสาธารณประโยชน์แล้วกว่า 30 แห่ง สำหรับในปี 2568 ชมรม CPF Running Club จะจัด CPF Run For Charity อีกครั้ง ที่ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี