อว.ขนทัพมหาวิทยาลัยจากทั่วประเทศ มารวมไว้ในงาน One Stop Open House 2024 ที่ศูนย์ประชุมสิริกิติ์ 27 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคมนี้

ในโลกยุคดิจิทัลที่เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและสร้างผลกระทบในทุกมิติของชีวิต อาชีพที่เคยเป็นที่ต้องการในอดีตอาจไม่ตอบโจทย์ยุคปัจจุบันอีกต่อไป ขณะเดียวกัน อาชีพใหม่ ๆ ได้เกิดขึ้นเพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาเทคโนโลยีและความเปลี่ยนแปลงของสังคม ตั้งแต่วิศวกรปัญญาประดิษฐ์ นักวิเคราะห์ข้อมูล ไปจนถึงอาชีพในอุตสาหกรรมเกมและอีสปอร์ตมหาวิทยาลัยทั่วประเทศต่างต้องปรับตัวเพื่อเตรียมความพร้อมให้บัณฑิตสามารถเข้าสู่โลกที่ไม่หยุดนิ่ง หลักสูตรใหม่ ๆ ที่เน้นด้านความยั่งยืน วิทยาการข้อมูล หรือธุรกิจดิจิทัล ได้รับความสนใจเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่สำหรับนักเรียนและผู้ปกครอง การค้นหาเส้นทางการศึกษาที่เหมาะสมยังคงเป็นเรื่องที่ท้าทาย ข้อมูลที่ควรช่วยสนับสนุนการตัดสินใจกลับกระจัดกระจาย ขาดความชัดเจน หรือไม่ครอบคลุมความต้องการของแต่ละคนเพื่อแก้ปัญหาและเติมเต็มความต้องการนี้ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จึงจัดงาน "One Stop Open House 2024" ซึ่งถือเป็นครั้งแรกที่มหาวิทยาลัยจากทั่วประเทศมารวมตัวกันในที่เดียว เพื่อให้นักเรียนและผู้ปกครองได้รับคำปรึกษาอย่างครบถ้วน พร้อมเข้าถึงข้อมูลทุกมิติของการศึกษาและโอกาสในอนาคตงานนี้เปิดโอกาสให้นักเรียนได้พบกับผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยชั้นนำกว่า 70 แห่งทั่วประเทศ ผู้เชี่ยวชาญเหล่านี้พร้อมให้คำปรึกษาแบบเจาะลึก ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเลือกคณะ การพัฒนาทักษะให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน หรือการวางแผนเส้นทางอาชีพในอนาคต นอกจากนี้ นักเรียนยังสามารถสัมผัสบรรยากาศการเรียนการสอนและชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยผ่านเทคโนโลยี VR (Virtual Reality) ที่จะพาคุณสำรวจห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ และกิจกรรมต่าง ๆ ได้เหมือนอยู่ในมหาวิทยาลัยจริงนอกจากคำปรึกษา งานนี้ยังนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับทุนการศึกษาจากหลากหลายแหล่ง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงทุนสนับสนุนจากภาครัฐและเอกชนที่พร้อมช่วยให้นักเรียนทุกคนเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ นอกจากนี้ ยังมีเวิร์กช็อปและสัมมนาเพื่อพัฒนาทักษะในยุคดิจิทัล เช่น การ Upskill และ Reskill การวางแผนเส้นทางอาชีพ และการเตรียมตัวเข้าสู่โลกการทำงานอย่างมั่นใจอีกหนึ่งไฮไลต์ของงานนี้คือการนำเทคโนโลยีล้ำสมัยมาช่วยเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้กับนักเรียน ระบบ AI Faculty Matching & Career Path Guidance จะช่วยวิเคราะห์ความสนใจและความถนัดของผู้เข้าร่วม เพื่อแนะนำคณะและสายอาชีพที่เหมาะสมที่สุด ขณะเดียวกัน 9D Cinema และห้อง Interactive จะมอบประสบการณ์โลกเสมือนจริง ตั้งแต่การสำรวจอวกาศไปจนถึงการดำน้ำใต้ทะเล นอกจากนี้ ยังมีเครื่องจำลองอาชีพที่ช่วยให้นักเรียนได้ทดลอง "ใช้ชีวิต" ในสายอาชีพที่ใฝ่ฝันเพื่อเติมเต็มบรรยากาศของงานให้สนุกสนานและสร้างแรงบันดาลใจ พบกับมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดัง เช่น ATLAS, PAPERPLANE, ทอม อิศรา, Diamond Laz1 และ PROXIE ที่จะมาสร้างสีสันและความทรงจำที่พิเศษให้กับผู้เข้าร่วมงานงาน One Stop Open House 2024 จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 พฤศจิกายน ถึง 1 ธันวาคม 2567 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ฮอลล์ 1-2 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 19.00 น. โดยเปิดให้เข้าชมฟรี สำหรับผู้ที่อยู่ต่างจังหวัดหรือไม่สะดวกเดินทาง สามารถส่งคำถามหรือขอคำปรึกษาผ่าน Line Official @OpenhousebyMhesi ได้เช่นกันช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อ ยิ่งมีข้อมูล ยิ่งเลือกได้อย่างมั่นใจ งานนี้ไม่ใช่เพียงแค่นิทรรศการการศึกษา แต่เป็นพื้นที่ที่ช่วยให้นักเรียนค้นพบตัวเอง เปิดโอกาสใหม่ ๆ และได้รับแรงบันดาลใจในการออกแบบอนาคตในแบบที่คุณต้องการ อย่าพลาดโอกาสสำคัญนี้ แล้วพบกันในงาน "One Stop Open House 2024"!