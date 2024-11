อว. ผนึก บริติซ เคานซิล ขยายความร่วมมือจัดการศึกษาในรูปแบบ “การศึกษาข้ามชาติ” (Transnational Education) ระหว่างไทย-สหราชอาณาจักร สร้างเครือข่ายพัฒนาความเป็นเลิศให้มหาวิทยาลัยไทยและกำลังคนทักษะสูงให้ประเทศเมื่อวันที่ 20 พ.ย. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย ดร.พันธุ์เพิ่มศักดิ์ อารุณี รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านพัฒนาการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับ บริติซ เคานซิล เปิดเวทีให้คณาจารย์และนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยไทย กลุ่มพัฒนาการวิจัยระดับแนวหน้าของโลก (Global and Frontier Research) และ สถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานวิจัยจากสหราชอาณาจักรกว่า 20 แห่ง อาทิ University College London, King’s College London, Coventry University, De Montfort University, University of Liverpool และ University of London ร่วมหารือความร่วมมือในการจัดการศึกษาในรูปแบบการศึกษาข้ามชาติ (Transnational Education) ที่สหราชอาณาจักรดร.พันธุ์เพิ่มศักดิ์ กล่าวว่า ตนในฐานะผู้แทนจากกระทรวง อว. ได้นำเสนอภาพรวมนโยบายด้านอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และการดำเนินโครงการที่สำคัญของ อว. อาทิ การปฏิรูประบบอุดมศึกษา ผ่านโครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing University) การพัฒนากำลังคนขั้นสูงด้านเซมิคอนดักเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูง (Semiconductor and advanced electronic) ด้าน EV และด้าน AI ตามนโยบายของ น.ส.ศุภมาส อิศรภักดี รมว.อว. รวมถึง โอกาสในการสร้างความร่วมมือด้านอุดมศึกษาผ่านกองทุนเพื่อพัฒนาการอุดมศึกษา ที่จะเริ่มในปีงบประมาณ 2569 โดยมีผู้แทนหน่วยงานวิจัยจากสหราชอาณาจักร อาทิ Universities UK International (UUKi), UK Research and Innovation (UKRI), British Academy และ British Council UK นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการสร้างความร่วมมือในการจัดการศึกษาในรูปแบบการศึกษาข้ามชาติ และเชื่อมโยงเครือข่ายด้านการวิจัยเพื่อสร้างโอกาสในการรับทุนวิจัยระหว่างสองประเทศต่อไปดร.พันธุ์เพิ่มศักดิ์ กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ ทีมคณาจารย์และนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยไทย กลุ่มพัฒนาการวิจัยระดับแนวหน้าของโลก (Global and Frontier Research) อาทิ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยนเรศวร ได้ร่วมนำเสนอภาพรวมของสถาบันอุดมศึกษา รวมถึงผลการดำเนินโครงการที่เป็น ความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษาไทยและต่างประเทศ“การนำเสนอในครั้งนี้ เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้งในเรื่องการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน การวิจัย และการแลกเปลี่ยนด้านวิชาการ อันจะเป็นก้าวสำคัญในการพัฒนาความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาและพัฒนากำลังคนทักษะสูงของประเทศต่อไป” ดร.พันธุ์เพิ่มศักดิ์ กล่าว