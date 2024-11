อว. ปลื้มอาจารย์-นักวิจัยไทยในโครงการความร่วมมือระดับอุดมศึกษาไทย-สหราชอาณาจักร ได้รับทุนวิจัยจากรัฐบาลอังกฤษ กว่า 250 ล้านบาท ตอกย้ำ อาจารย์-นักวิจัยไทยเป็นที่ยอมรับระดับสากล

เมื่อวันที่ 18 พ.ย. ดร.พันธุ์เพิ่มศักดิ์ อารุณี รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านพัฒนาการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) พร้อมด้วยคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยไทย กลุ่มพัฒนาการวิจัยระดับแนวหน้าของโลก (Global and Frontier Research) กว่า 10 แห่ง อาทิ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ม.มหิดล ม.เชียงใหม่ และ ม.นเรศวร ได้เข้าร่วมการประชุมและหารือเพื่อสร้างความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยในสหราชอาณาจักร ในงาน Thai-UK World-class University Consortium Symposium: Gearing Towards Strategic and Sustainable Partnerships ซึ่งบริติซ เคานซิลร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดงาน ที่ประเทศอังกฤษดร.พันธุ์เพิ่มศักดิ์ กล่าวว่า โครงการความร่วมมือระดับอุดมศึกษาระหว่างประเทศไทยและสหราชอาณาจักร (Thai-UK World-Class University Consortium) ดำเนินการโดย สป.อว. ร่วมกับบริติซ เคานซิล มีเป้าหมายเพื่อเสริมสร้างความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาไทย โดยมุ่งยกระดับคุณภาพการเรียนการสอน การพัฒนาเครือข่ายการวิจัยและการขยับอันดับของมหาวิทยาลัยไทยในระดับโลก เพื่อให้ได้รับการยอมรับในเวทีสากล นอกจากนี้ โครงการนี้ยังช่วยพัฒนาระบบนิเวศ (Ecosystem) และเสริมสร้างความแข็งแกร่งในสาขาวิชาต่างๆ ที่มีความเชี่ยวชาญร่วมกันระหว่างอุดมศึกษาไทยและสหราชอาณาจักรดร.พันธุ์เพิ่มศักดิ์ กล่าวต่อว่า เป็นโอกาสที่ดีที่บริติซ เคานซิลจัดงานนี้ขึ้น เพื่อให้คณาจารย์และนักวิจัยของไทยได้มีโอกาสพัฒนาความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ ผ่านการดำเนินโครงการวิจัยที่เสริมสร้างศักยภาพและความเป็นเลิศของสถาบันการศึกษา พร้อมตอบโจทย์ความต้องการของประเทศในด้านต่างๆ อีกทั้งยังช่วยส่งเสริมและยกระดับมาตรฐานของสถาบันอุดมศึกษาไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล โดยที่ผ่านมานักวิจัยของไทยได้มีโอกาสร่วมงานกับมหาวิทยาลัยชั้นนำของต่างประเทศจำนวนมาก เช่น Imperial, Queen Mary University, of London University of Birmingham และ London School of Hygiene and Tropical Medicine โดยในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา มีคณาจารย์ที่เข้าร่วมโครงการได้รับทุนวิจัยจากรัฐบาลอังกฤษรวมหลายร้อยล้านบาท เช่น โครงการ Developing a learning health system to address the growing burden of non-communicable diseases in Thailand และ โครงการ Co-creation of a national technology-enabled program to support weight management in Thailand ของ รศ.ดร.นพ.ชัยสิริ อังกุระวรานนท์ ม.เชียงใหม่ ก็ได้รับทุนวิจัยไปกว่า 250 ล้านบาท เป็นต้น“งานนี้ไม่เพียงแต่เป็นการสรุปผลการดำเนินโครงการและสร้างเครือข่ายความร่วมมือที่ผ่านมา แต่ยังเป็นการต่อยอดงานวิจัยและขยายความร่วมมือไปยังสถาบันต่างๆ ในวงกว้าง เพื่อให้มหาวิทยาลัยไทยมีโอกาสแสดงศักยภาพในเวทีระดับโลก” ดร.พันธุ์เพิ่มศักดิ์ กล่าว