Mitsubishi Electric ประเทศไทย รวมพลังความร่วมมือ สร้างเครือข่าย ECOSYSTEM เพื่อก้าวสู่ Net Zero อย่างยั่งยืน

Mitsubishi Electric ประเทศไทย ได้จัดงาน Sustainable Building Collaboration 2024 ขึ้น เพื่อสนับสนุนธุรกิจในภาคการผลิต โดยเฉพาะอุตสาหกรรมก่อสร้างอาคารให้บรรลุเป้าหมายด้านความยั่งยืน โดยมุ่งเน้นให้แต่ละธุรกิจสามารถตัดสินใจได้บนพื้นฐานข้อมูลที่ถูกต้อง เหมาะสม และชาญฉลาด ผ่านกลยุทธ์การบริหารการใช้ทรัพยากรและพลังงานเพื่อการลดคาร์บอนที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงชี้ให้เห็นโอกาสในการสร้างเครือข่าย ด้วยการสาธิตจากบริษัทในกลุ่ม Mitsubishi Electric ประเทศไทย รวมถึงบริษัทผู้แทนจำหน่าย ตลอดจนพันธมิตรทางธุรกิจ ที่จะนำไฮไลต์ของผลิตภัณฑ์ โซลูชัน ที่โดดเด่นของแต่ละบริษัทมาร่วมจัดแสดงในบูธต่าง ๆ ภายในงาน เพื่อให้สอดรับกับแผนปฏิบัติการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก หรือ "พ.ร.บ.โลกร้อน" ที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว และกำลังอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาเพื่อขออนุมัติสำหรับดำเนินการในทุกภาคส่วนสำคัญ ได้แก่ ภาคพลังงาน ขนส่ง อุตสาหกรรม การจัดการของเสีย และการเกษตรนายเทสึยะ ชิโนะฮารา กรรมการผู้จัดการ บริษัท มิตซูบิชิ อิเล็คทริค เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวถึงแนวคิดสำคัญในการบริหารจัดการด้านความยั่งยืน Mitsubishi Electric Group ว่า “ในงานเราได้นำความน่าสนใจของระบบอัตโนมัติที่ใช้ในการบริหารจัดการอาคารอัจฉริยะตอบโจทย์ด้านความยั่งยืน ที่ต้องร่วมกันลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศและเป็นสาเหตุของภาวะโลกร้อน โดยทางกลุ่ม Mitsubishi Electric มีความพร้อมที่ทำงานร่วมกันกับทั้งบริษัทในเครือและรวมถึงบริษัทพันธมิตรของลูกค้าทั้งที่เป็นหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อบรรลุเป้าหมายนี้ไปด้วยกัน ซึ่งเราได้วางกลยุทธ์ของบริษัทโดยมีเป้าหมาย มุ่งมั่นที่จะสร้างสังคมที่มีชีวิตชีวาและยั่งยืน โดยใช้หลักการพื้นฐานของเราในการร่วมแก้ปัญหาที่ท้าทายของสังคม ด้วยการใช้ทรัพยากรทั้งหมดที่เรามี ซึ่งประกอบด้วย 5 ด้าน เช่น ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ความมั่นคงและปลอดภัย (Safety/Security) การร่วมมือกัน (Inclusion) และการมีคุณภาพชีวิตที่ดี (Well-being) โดยเราได้นำแนวคิดวิศวกรรมดิจิทัลแบบหมุนเวียน “Circular Digital-Engineering” มาใช้ เพื่อช่วยสร้างมูลค่าทางสังคมและเศรษฐกิจ เป็นระบบการเชื่อมโยงองค์ความรู้สำคัญสู่ระบบการวิเคราะห์ข้อมูลและสร้างคุณค่าใหม่ เป็นการนำเสนอแนวทางการร่วมมือกันเพื่อสร้างระบบการบริหารจัดการเพื่อให้เกิดความยั่งยืนในทุกมิติ ตอบโจทย์ความท้าทายของสังคมในทุกด้าน นอกจากนั้น ที่ผ่านมา เรายังได้ออกแบบดิจิทัลแพลตฟอร์ม “Serendie” ขึ้น เพื่อ เป็นระบบกลางในการบริหารจัดการข้อมูลและความร่วมมือของในกลุ่มฯ และรวมถึงพันธมิตรเพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายตามแนวทาง Circular Digital-Engineering อีกด้วย”นางสาวภคมน สุภาพพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักรับรองธุรกิจคาร์บอนต่ำ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (อบก.) ได้ให้ความรู้ในนโยบายและกฎเกณฑ์ของ อบก. ที่จะสร้างความตระหนักรู้ในเรื่องความเป็นกลางทางคาร์บอน ว่า “ภาคอุตสาหกรรมเป็นหนึ่งในภาคส่วนที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกสู่ชั้นบรรยากาศจำนวนมาก จากนี้ไป ภาคอุตสาหกรรมไทยต้องมีการรายงานอัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กรในทุกปี ตามบทบัญญัติใน พ.ร.บ.ลดโลกร้อน รวมถึง ถ้าผลิตภัณฑ์ใดก็ตามที่มีค่าการปล่อยคาร์บอนฟุตพริ้นท์มาก ก็จะต้องมีการเก็บภาษีเพิ่มด้วย โดย พ.ร.บ. นี้คาดว่าจะมีการประกาศใช้อย่างช้าที่สุดในปี 2025 และเพื่อเป็นตัวช่วยให้กับผู้ประกอบการไทย ในปัจจุบันทาง อบก. ได้พัฒนาเครื่องมือหลากหลายให้องค์กรได้นำไปประยุกต์ใช้ในการลดคาร์บอน มุ่งสู่ Net zero ซึ่งจะช่วยให้ผู้ประกอบการไทยสามารถลดต้นทุน เร่งสร้างกลไกการรับรองคาร์บอนฟุต พริ้นท์ทั้งในระดับองค์กร และในระดับผลิตภัณฑ์ การรับรองในส่วนของคาร์บอนเครดิต ซึ่งสอดคล้องกับเทรนด์โลกที่ให้ความสำคัญในเรื่องของคาร์บอนฟุตพริ้นท์ ดังนั้นอุตสาหกรรมการผลิตของไทยก็ต้องปรับตัวกับเทรนด์นี้ถ้าอยากส่งสินค้าไปยังประเทศในกลุ่มที่ให้ความสำคัญในเรื่องนี้ โดยเฉพาะประเทศในกลุ่ม EU นอกจากนี้กระแสการสร้าง “อาคารสีเขียว” มีส่วนช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากทุกกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่การก่อสร้างไปจนถึงการใช้งานตัวอาคาร ทำให้ที่ผ่านมามีผู้ผลิตวัสดุก่อสร้างหลายแบรนด์เข้ามาขอขึ้นทะเบียนคาร์บอนฟุตพริ้นต์สำหรับผลิตภัณฑ์เศรษฐกิจหมุนเวียนกันอย่างต่อเนื่อง”นายฮิโรกิ นิชิยามะ ผู้จัดการระดับโลกด้านการตลาดศูนย์ข้อมูล Mitsubishi Electric Corporation ได้ส่งต่อภาพสำคัญของการสร้าง Net Zero Energy Building ที่เป็นไปได้ด้วยการบูรณาการทุกโซลูชันอัจฉริยะของ Mitsubishi Electric Corporation ว่า “SUSTIE หรือ Net Zero Energy Building (ZEB) เป็นอาคารที่ทาง Mitsubishi Electric Corporation ได้ออกแบบขึ้นเพื่อตอบสนองทั้งในเรื่องของการประหยัดพลังงานและสุขภาวะที่ดี สุขภาพ ตลอดจนความสะดวกสบายของผู้ที่อยู่ในอาคารนี้ไปในเวลาเดียวกัน ด้วยการวางระบบการประหยัดพลังงานในระดับสูง (High Energy Saving System) โดยในอาคารนี้ มีระบบการตรวจวัดอุณหภูมิ ความชื้น ปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และยังมีการวางระบบอัจฉริยะ ที่ใช้เทคโนโลยี IoT เพื่อควบคุมระบบเครื่องปรับอากาศให้ใช้งานได้อย่างคุ้มค่าที่สุด รวมถึงมีหน้าจอที่แสดงให้เห็นปริมาณการใช้พลังงานในตัวอาคาร ปริมาณพลังงานทดแทนที่สร้างขึ้นจากการใช้ Solar Panel ไปจนถึงปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดขึ้นในอาคาร และถ้าตรวจพบว่ามีปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ผิดปกติซึ่งอาจเกิดจากการมีคนจำนวนมากในห้องหรือพื้นที่นั้นๆ ทางผู้ดูแลอาคารก็จะทราบได้ทันที จุดประสงค์ที่สร้าง SUSTIE ขึ้นมาก็เพื่อเร่งวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบ ZEB (Net Zero Energy Building) และต้องการให้ SUSTIE เป็นต้นแบบของการพัฒนาและนำมาใช้กับโครงการอื่น ๆ ต่อไป โดยจุดเด่นสำคัญของ SUSTIE ที่เป็นต้นแบบของ ZEB คือ จะต้องเป็นอาคารที่ใช้พลังงานลดลงจากอาคารปกติอย่างมาก และสามารถผลิตพลังงานเองโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งต้องมีความสมดุลระหว่างพลังงานที่ผลิตเองและพลังงานที่ใช้ไป ต้องบวกลบกันแล้วได้ค่าที่ศูนย์ โดยใช้จุดแข็งของ Mitsubishi Electric โดยการนำอุปกรณ์และระบบที่มีประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการประหยัดพลังงานในระดับสูง อาทิ ระบบการระบายอากาศ Lossnay เพื่อลดความแตกต่างของอุณหภูมิที่วัดค่าจากอุณหภูมิในตัวอาคารและภายนอกอาคาร ระบบลิฟต์ Mitsubishi Electric นอกจากนั้นในส่วนของฮาร์ดแวร์ เราก็มีผลิตภัณฑ์คุณภาพที่จะช่วยให้ทุกภาคส่วนบรรลุจุดประสงค์ด้านการประหยัดพลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ”นายจามร วงศ์สุขเสมอใจ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่าย บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค กันยงวัฒนา จำกัด กล่าวถึงไฮไลต์ของผลิตภัณฑ์และโซลูชันอัจฉริยะตอบสนองเทรนด์ Sustainability Building ว่า “ระบบปรับอากาศจะเป็นส่วนที่ใช้พลังงานมากที่สุดในอาคาร โดยเฉพาะเครื่องทำน้ำเย็น หรือ Chiller ซึ่ง มิตซูบิชิ อีเล็คทริค กันยงวัฒนา ได้พัฒนาเครื่องทำน้ำเย็นที่ประหยัดพลังงานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นภายใต้แบรนด์ CLIMAVENETA ที่เป็นบริษัทที่อยู่ในกลุ่มของ Mitsubishi Electric ที่มีจุดเด่นอยู่ที่ ระบบ Oil Free Magnetic Bearing Centrifugal Chiller เป็นเทคโนโลยีใหม่ที่ไม่ใช้น้ำมันหล่อลื่นใน Chiller จึงมีประสิทธิภาพสูงกว่า Chiller แบบเดิม และทำความเย็นได้สูงสุดถึง 2,000 ตัน ด้วยองค์ประกอบของการใช้สารทำความเย็นที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และอีกหนึ่งสินค้าที่เป็นสินค้าขายดี คือ ระบบปรับอากาศ VRF ซึ่งได้รับการพัฒนาจนเป็นโมเดลใหม่ล่าสุดปี 2024 ที่ได้รับการรับรองประสิทธิภาพจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิต ได้ฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 สามารถรักษาสิ่งแวดล้อมได้โดยการลดการปล่อยปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์มากถึง 3,722 กิโลกรัมต่อปี”นายปฤณวัชร ปานสิงห์ ผู้จัดการอาวุโสแผนกการตลาดบริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค แฟคทอรี่ออโตเมชั่น (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวถึงมุมมองในฐานะผู้นำในการเสนอโซลูชันอัจฉริยะให้กับภาคอุตสาหกรรมไทย ว่า “ในส่วนของ บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค แฟคทอรี่ ออโตเมชั่น (ประเทศไทย) จำกัด นั้นดูแลในส่วนของระบบออโตเมชันที่ใช้ในภาคอุตสาหกรรม แต่ในการนำเสนอโซลูชันที่ดีที่สุดเพื่อมุ่งสู่เป้าหมาย Net Zero ไม่ได้มีการแยกกัน เพราะหัวใจสำคัญอยู่ที่การออกแบบและพัฒนาโซลูชันต่าง ๆ ที่จะมารองรับทุกปฏิบัติการที่เกิดขึ้นเพื่อมุ่งสู่เป้าหมาย Net zero นี้ไปพร้อมกัน ผ่านการสร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วนหรือ Co-creation เพื่อสร้างโซลูชัน สร้างมูลค่าเพิ่มใหม่ ๆ เพื่อไปตอบสนองกับปัญหาต่าง ๆ บนความชำนาญของแต่ละส่วนงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเรามีพันธมิตรกระจายอยู่ทั่วโลก จึงมีความมั่นใจได้ว่า ในมุมของเครือข่ายหรือ Collaboration ที่ทาง Mitsubishi Electric ได้ให้ความสำคัญและมีประสบการณ์ในเรื่องของการนำเสนอโซลูชันเพื่อตอบสนองกับเทรนด์ SDG มาอย่างยาวนานพอสมควร เพื่อสร้างอีโคซิสเตมใน Sustainability Building Collaboration ของประเทศไทยอย่างมีประสิทธิภาพ”ด้าน นายขจรศักดิ์ สุวัฒน์ธนากร กรรมการรองผู้จัดการ จาก บริษัท สยามคอมเพรสเซอร์อุตสาหกรรม จำกัด ได้กล่าวเสริมในมุมของนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนที่ SCI ตั้งใจสร้างขึ้นว่า “ความร่วมมือที่เกิดขึ้นในด้านการขับเคลื่อนให้เกิดมิติของความยั่งยืนขึ้นในภาคอุตสาหกรรม จำเป็นต้องมีการวิเคราะห์ให้เกิดขึ้นในทาง “แก้จุดอ่อน เสริมจุดแข็ง” โดยทาง SCI เอง ได้ให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจบนแนวทาง ESG โดยเฉพาะในด้าน Environment ซึ่งทาง SCI เป็นผู้นำในการติดตั้งโซลาเซลล์ 4.5 เมกะวัตต์ ลด Carbon Emission ได้ถึง 8 เปอร์เซ็นต์ โดยใช้ดิจิทัลเทคโนโลยี ไปจนถึงการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้ตอบโจทย์ความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงาน และตอบโจทย์ Circular Economy หรือ เศรษฐกิจหมุนเวียนและมีการพัฒนาสินค้าให้ประหยัดพลังงาน และล่าสุด เรากำลังจะเซ็น MOU กับภาครัฐบาล ที่จะมานำ Clean Energy ไปใช้ โดยเราตั้งเป้าว่าในปี 2030 SCI จะใช้ Clean Energy 100 เปอร์เซ็นต์”ในภาคการเงิน การธนาคาร นางสาวแจ่มจันทร์ ศิริกาญจนาวงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารฝ่าย ESG finance ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ได้ให้ข้อมูลด้านการสนับสนุนสินเชื่อ ไปจนถึงการให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการไทยในการทำธุรกิจสีเขียวว่า “ด้วยเทรนด์การก่อสร้างอาคารสีเขียว ทางธนาคารฯ ก็เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการสามารถมาขอวงเงินสินเชื่อ Green Finance ได้ด้วย และการที่ธนาคารจะสนับสนุนธุรกิจให้ปรับตัวไปสู่ “ธุรกิจสีเขียว” ทางธนาคารก็ต้องมีข้อมูลที่วัดได้และประเมินได้เช่นกัน ซึ่งในส่วนนี้ต้องอาศัยโซลูชันและเทคโนโลยีจากหน่วยงานอื่น ๆ ที่มีวิสัยทัศน์ตรงกันในอีโคซิสเตมที่เราจะสร้างขึ้นนี้ เพื่อทำงานเสริมซึ่งกันและกัน นำสู่การบรรลุเป้าหมาย Net Zero Emission ที่ตั้งไว้ได้”ส่วน นายเชวง เศรษฐพร ผู้บริหารฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์สินเชื่อ ผู้อำนวยการอาวุโส ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) กล่าวเสริม ว่า “ความท้าทายของภาคการเงิน การธนาคาร คือ การผลักดัน SME ไทย ตระหนักรู้ในเรื่องการทำธุรกิจสีเขียวด้วยการเสริมด้วยการให้ความรู้ สร้างความเข้าใจ ในทุกมิติที่เกี่ยวเนื่องกับการทำธุรกิจที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมและร่วมลดการปลดปล่อยคาร์บอนให้เป็นศูนย์ เดินหน้าสนับสนุนในเรื่องของ “การเงินเพื่อความยั่งยืน” ไม่ว่าจะเป็น กลไกการสนับสนุนสินเชื่อ การจัดโครงการต่างๆที่จะสนับสนุนให้ SME ไทย มีความรู้และความพร้อม เช่น การเปิดรับ SME ให้มาเรียนรู้ด้านความยั่งยืนผ่าน ESG Academy ของกรุงศรี เป็นต้น”ดังนั้น ปี 2024 จึงเป็นปีแห่งการเตรียมความพร้อมของทุกภาคส่วน ในการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับแนวทางการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงและบทบัญญัติของ พ.ร.บ.การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย โดยกลุ่ม Mitsubishi Electric เป็นบริษัทสัญชาติญี่ปุ่นที่เป็นหนึ่งใน “บริษัทร้อยปี” ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 1921 และขยายธุรกิจมาที่ประเทศไทยตั้งแต่ปี 1964 ได้ผสานความร่วมมือกับบริษัทที่เป็นพาร์ทเนอร์คิดค้นและออกแบบโซลูชั่นเพื่อตอบโจทย์ด้านความยั่งยืน และตั้งใจที่จะส่งมอบโซลูชันนี้ให้กับลูกค้าอย่างต่อเนื่องผ่านการลงทุนด้านทรัพยากร ความคิดสร้างสรรค์ ความเชี่ยวชาญ เพื่อร่วมลดปริมาณคาร์บอน ก๊าซเรือนกระจก ให้กับลูกค้าอย่างได้ผล โดย Mitsubishi Electric Group ในประเทศไทย มีธุรกิจทั้งหมด 5 ด้านด้วยกัน ได้แก่ ระบบอาคาร ระบบปรับอากาศและเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านระบบอัตโนมัติในโรงงานอุตสาหกรรม ชิ้นส่วนยานยนต์ และระบบพลังงาน