เริ่มแล้ว Light Up Christmas Tree Celebration 2025 ซอฟต์พาวเวอร์ส่งเสริมการท่องเที่ยวช่วงปลายปี

(12 พ.ย. 67) พญ.วันทนีย์ วัฒนะ ปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานร่วมในพิธีเปิดงาน Light Up Christmas Tree Celebration 2025 ณ บริเวณลานสแควร์ เอ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เขตปทุมวันปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า วิสัยทัศน์ของกรุงเทพมหานครคือการทำให้ “กรุงเทพฯ เป็นเมืองน่าอยู่สำหรับทุกคน” ซึ่งไม่เพียงแต่จะยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน แต่ยังส่งผลดีต่อการดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก การผลักดันกรุงเทพฯ ให้ก้าวขึ้นสู่การเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลก เป็นหนึ่งในนโยบายหลักที่กรุงเทพมหานครมุ่งมั่นที่จะสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการท่องเที่ยว เพื่อให้กรุงเทพฯ ติดอันดับ 50 ของเมืองน่าอยู่ในโลกภายในปี 2570งาน “centralwOrld Light Up Christmas Tree Celebration 2025” ในวันนี้ จึงถือเป็นหนึ่งในซอฟต์พาวเวอร์ที่สำคัญและเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงปลายปี โดยเฉพาะการเริ่มต้นเทศกาลแห่งความสุขที่ผู้คนทั่วโลกรอคอยที่แลนด์มาร์กใจกลางเมืองแห่งนี้ และยังเป็นสัญลักษณ์แห่งการเริ่มต้นเทศกาลแห่งความสุขส่งท้ายปี และปีนี้พิเศษมากเพราะเป็นครั้งแรกในโลกที่นำอาร์ตทอย มาเป็นตัวแทนส่งความสุขที่ผ่านมา เซ็นทรัลเวิลด์ เป็นแลนด์มาร์กที่จัดอีเวนต์และเทศกาลระดับโลกมากมาย เช่น งาน Pride Month, สงกรานต์ และ Countdown ในฐานะ Times Square of Asia งานเปิดไฟต้นคริสต์มาสนี้จึงเป็นการตอกย้ำภาพลักษณ์ที่ดีของกรุงเทพฯ ซึ่งเป็นจุดหมายปลายทางอันดับ 1 ในเอเชียแปซิฟิก (จัดอันดับโดยนิตยสาร DestinAsian)ขอขอบคุณเซ็นทรัลพัฒนา เซ็นทรัลเวิลด์ และพันธมิตรทุกหน่วยงาน ที่ร่วมกันสร้างสรรค์กิจกรรมนี้เพื่อส่งมอบความสุขให้แก่คนไทยและดึงดูดนักท่องเที่ยวทั่วโลก ขอเชิญชวนทุกคนมาร่วมกิจกรรมแห่งความสุขครั้งนี้ และขอให้การจัดงานบรรลุผลสำเร็จตามเจตนารมณ์ทุกประการในโอกาสนี้ นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย นางสาววัลยา จิราธิวัฒน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ดร.ณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา กรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาด บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) นายพงศธร ธรรมวัฒนะ เจ้าของงาน TTE และ J.P. Toys Gallery และนายอัศวิน อารัทธ์เทียรงาม ทีมผู้บริหารงาน TTE ร่วมทำพิธีเปิดไฟต้นคริสต์มาส