Brighton College Bangkok : ยกระดับการศึกษานานาชาติไทย ภายใต้แนวคิด “The Best of Both Worlds”

เมื่อวันที่ 11 พ.ย. คุณนุสรา (อัสสกุล) บัญญัติปิยพจน์ ประธานคณะกรรมการ Brighton College Bangkok ผู้คร่ำหวอดในวงการธุรกิจและการศึกษา มีประสบการณ์ในฐานะผู้บริหารระดับสูงของบริษัทประกันและเป็นนักลงทุนด้านการศึกษามาอย่างยาวนาน เลือก Brighton College จากประเทศอังกฤษ เข้ามาสู่ประเทศไทย เพราะเชื่อมั่นในแนวคิด “The Best of Both Worlds” ที่มุ่งเน้นการผสมผสานจุดแข็งของระบบการศึกษาตะวันตกและวัฒนธรรมตะวันออก Brighton College Bangkok จึงวางรากฐานจากหลักสูตรการเรียนการสอนระดับสูงของอังกฤษ และปรับให้เข้ากับวัฒนธรรมไทย สร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที่กระตุ้นให้นักเรียนมีความสนใจในการเรียนรู้ด้วยตัวเอง โดยยังคงเคารพในวัฒนธรรม ความอ่อนน้อมถ่อมตน และการเอื้ออาทรต่อผู้อื่น ซึ่งถือเป็นพื้นฐานที่สำคัญของการเป็นพลเมืองโลกกลยุทธ์สำคัญที่ Brighton College Bangkok ใช้ คือการเน้นพัฒนาคุณสมบัติสำคัญสามประการได้แก่ “Curiosity, Confidence และ Culture of Kindness” ซึ่งคุณนุสราเห็นว่าเป็นหัวใจของการเตรียมตัวนักเรียนให้พร้อมสำหรับอนาคต นอกจากนี้ โรงเรียนยังมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะสำคัญ เช่น Critical Thinking และ Logical Thinking ซึ่งจะช่วยให้นักเรียนสามารถวิเคราะห์ปัญหาและแก้ไขสถานการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพในโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเพื่อเสริมสร้างความสามารถด้านการสื่อสารและเตรียมความพร้อมสำหรับการทำงานในสังคมโลกBrighton College Bangkok ยังให้ความสำคัญกับการเรียนรู้ภาษาจีนตั้งแต่อายุยังน้อย ซึ่งสะท้อนถึงวิสัยทัศน์ของคุณนุสราในการสร้างนักเรียนที่มีทักษะและความสามารถในการแข่งขันกับประชากรโลก พร้อมทั้งเข้าใจความหลากหลายทางวัฒนธรรมนอกจากความร่วมมือในแคมปัสสาขากรุงเทพกรีฑาที่เปิดดำเนินการมาเกือบ 10 ปี ที่ประสบความสำเร็จแล้วMr. Richard Cairns ครูใหญ่ของไบรท์ตัน คอลเลจ กรุ๊ป ยังให้ความเห็นว่า “เราตั้งใจที่จะทำให้เด็กๆ ในกรุงเทพฯ ได้สัมผัสกับการศึกษาที่ยอดเยี่ยมของเราให้มากที่สุด ล่าสุดไบรท์ตัน คอลเลจ กรุงเทพฯ ได้รับรางวัล “International School of the Year” ส่วนไบรท์ตัน คอลเลจ ในสหราชอาณาจักรได้รับรางวัล "โรงเรียนแห่งทศวรรษ" ซึ่งสะท้อนถึงคุณภาพและมาตรฐานสูงของการศึกษาของเรา นักเรียนของเราทั้งสองประเทศสามารถเข้าเรียนต่อได้ในมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกทั้ง Cambridge และ Ivy league รวมถึงมหาวิทยาลัยชั้นนำของไทย”Brighton College Bangkok ยังก้าวไปอีกขั้นในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้วยการลงทุนสร้างอาคารเรียนใหม่และสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบครันในแคมปัสวิภาวดี ซึ่งออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์การเรียนการสอนที่ทันสมัย โดยมีการจัดเตรียมพื้นที่ที่เอื้อต่อการเรียนรู้แบบบูรณาการ เช่น ศูนย์การเรียนรู้ด้านศิลปะ การแสดง กีฬา STEM และพื้นที่สำหรับการเรียนรู้เชิงปฏิบัติในรูปแบบต่างๆ นอกจากนี้ ยังมีการออกแบบให้มีพื้นที่กว้างขวางรองรับการเติบโตของนักเรียน โดยคำนึงถึงความสะดวกในการเดินทางในกรุงเทพฯ และเขตใกล้เคียง เพื่อให้ผู้ปกครองสามารถเข้าถึงการศึกษาคุณภาพสูงได้อย่างสะดวกในด้านกลยุทธ์การสอน Brighton College Bangkok ใช้วิธีการสอนแบบ "Inspirational teaching" ซึ่งครูผู้สอนเน้นการกระตุ้นให้นักเรียนมีความสนใจและอยากเรียนรู้ ครูที่มีความรู้ลึกในสาขาต่างๆ เช่น คณิตศาสตร์ ประวัติศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์ จะได้รับการฝึกให้สอนโดยผสมผสานการคิดอย่างสร้างสรรค์และสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กๆ นอกจากนี้ โรงเรียนยังนำธีมที่นักเรียนสนใจมาใช้เป็นตัวกระตุ้นการเรียนรู้ ผ่านการเชื่อมโยงเนื้อหาจากหลายวิชาเข้าด้วยกัน ซึ่งแนวทางการสอนแบบนี้ช่วยให้เด็กๆ เรียนรู้จากประสบการณ์จริงและเชื่อมโยงความรู้ระหว่างสาขาวิชาได้อย่างลงตัวการเปลี่ยนผ่านสู่ Brighton College Bangkok Vibhavadi ครั้งนี้ จึงถือเป็นการปรับเปลี่ยนเชิงกลยุทธ์ในแวดวงการศึกษาไทย โดยการนำโมเดลการศึกษาจาก Brighton College ประเทศอังกฤษ มาปรับใช้ในประเทศไทยในรูปแบบที่ผสมผสานข้อดีของทั้งสองวัฒนธรรมอย่างลงตัว คุณนุสราเชื่อว่า การเปลี่ยนแปลงนี้จะทำให้ Brighton College Bangkok สามารถเติบโตเป็นโรงเรียนนานาชาติชั้นนำในประเทศไทยและเอเชียได้ โดยมีเป้าหมายให้นักเรียนทุกคน be the Best Version themselves (เป็นตัวเองในแบบที่ดีที่สุด) มีความสามารถในการปรับตัวกับโลกที่ซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว และมีคุณภาพชีวิตที่ดีในฐานะพลเมืองที่มีคุณค่าเปิดสอนสำหรับนักเรียนอายุ 2-18 ปี ดำเนินการสอนตามหลักสูตรของประเทศอังกฤษตั้งแต่ช่วงชั้นเตรียมอนุบาลไปจนถึงการเรียนในระดับ IGCSE และ A Level ตามลำดับ เป็นสถานศึกษาที่มีความโดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมที่มีการออกแบบโดยคำนึงถึงการเรียนรู้ของนักเรียนเป็นสำคัญ ตั้งอยู่บนถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร บนพื้นที่ใช้สอยกว่า 32,900 ตรม เราขอเรียนเชิญทุกๆท่าน มาเยี่ยมชมและร่วมเรียนรู้ความพิเศษของโรงเรียนนานาชาติไบรท์ตัน คอลเลจ กรุงเทพฯ วิภาวดี ร่วมกัน หรือติดต่อเราได้ที่ โทร +662 513 0270 Email : admissions-vibha@brightoncollege.ac.th, Line : @brightonvibhavadi Website : https://www.brightoncollegebangkok.com/vibhavadi