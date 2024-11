มาเปลี่ยนรอยยิ้มให้ดูสวยขึ้นได้ทันที ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลล้ำสมัย ที่ศูนย์ทันตกรรมดิจิทัลเพื่อความงามครบวงจร คลินิกบางกอกสไมล์ สาขาใหม่ One Bangkok ได้แล้ววันนี้

คลินิกทันตกรรมบางกอกสไมล์ (Bangkok Smile Dental Clinic) ฉลองเปิดสาขาใหม่สุดพรีเมี่ยม “สาขาวันแบงค็อก” (One Bangkok) นับเป็นสาขาแห่งที่ 12 ของไทย และยกระดับเป็น Digital Aesthetics Dental Center ศูนย์ทันตกรรมดิจิทัลเพื่อความสวยงามที่มีนวัตกรรมเทคโนโลยีการรักษาที่โดดเด่น เพื่อสร้างความสนใจจากทั้งชาวไทยและต่างชาติมาใช้บริการ พร้อมด้วยทีมทันตแพทย์เฉพาะทางที่มีประสบการณ์ มีแล็ปทันตกรรมภายในคลินิก ที่จะช่วยให้ทุกขั้นตอนการรักษาทำได้อย่างรวดเร็ว แม่นยำ ปลอดภัย มืออาชีพ โดยไม่ต้องรอนาน ตอกย้ำแนวคิด “More Than Dental Clinic เป็นมากกว่า คลินิกทันตกรรม” ที่พร้อมดูแลสุขภาพฟันให้คุณยิ้มสวยมั่นใจตอบโจทย์ทุกความต้องการแบบครบวงจรทพ. เสริมสกุล วงศ์ถิรพร กรรมการผู้จัดการ บริษัท สไมล์ รีพับบลิก จำกัด เปิดเผยว่า “Bangkok Smile กำลังเข้่าสู่ปีที่ 22 ด้วยการเติบโตอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของกลุ่มคนไข้ในปัจจุบันที่ให้ความสำคัญกับสุขภาพช่องปากและความงามของรอยยิ้ม โดยล่าสุดเราได้เปิดสาขาใหม่ที่โครงการ One Bangkok ด้วยทำเลศักยภาพที่สะดวกสบายสำหรับไลฟ์สไตล์คนเมือง การเปิดสาขาใหม่นี้ไม่เพียงช่วยเพิ่มความสะดวกให้กับคนที่พักอาศัยหรือทำงานในย่านนี้ แต่เรายังนำเสนอเทคโนโลยีทันตกรรมดิจิตอลและเลเซอร์ทางทันตกรรมล่าสุดมาใช้ในการรักษา เพื่อช่วยเพิ่มความแม่นยำและให้ประสิทธิภาพการรักษาสูงสุด เพื่อช่วยเสริมสร้างความมั่นใจและความพึงพอใจให้กับคนไข้ได้อย่างแท้จริง ตอบสนองความต้องการของคนที่กำลังมองหาการบริการในระดับพรีเมียมและทันสมัย เพื่อผลลัพธ์ในการรักษาที่ดีที่สุด ตั้งเป้าเป็น Digital Aesthetics Dental Center ที่คนที่อยากมีรอยยิ้มที่สวยงามมากขึ้นมาเลือกใช้บริการ””สำหรับความพิเศษของสาขา One Bangkok โดดเด่นด้วยการมอบประสบการณ์การรักษาทางทันตกรรมที่ ครบวงจรและล้ำสมัยเพื่อตอบสนองความต้องการด้านสุขภาพช่องปากและความงามของคนเมืองสมัยใหม่ อาทิเช่น●One Day Crown การครอบฟันเสร็จในวันเดียว : โดยการสแกนฟันระบบดิจิตัล 3D ในตอนเช้าและได้ รับครอบฟันในช่วงเย็น ทำให้ประหยัดเวลาและสะดวกสบาย ไม่ต้องรอหลายวัน หรือมาหลายรอบ●Digital Veneer : การรักษาด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและเลเซอร์ร่วมด้วย อาทิเช่น การรื้อวีเนียร์ด้วยเลเซอร์เหมาะสำหรับคนไข้ที่มีวีเนียร์เดิมแต่ต้องการเปลี่ยนใหม่ โดยไม่ทำให้ผิวฟันธรรมชาติเสียหาย ซึ่งทำให้สามารถเปลี่ยนรอยยิ้มใหม่ได้บ่อยตามที่ต้องการ นอกจากเทคโนโลยีดิจิตอลยังช่วยให้การออกแบบรอยยิ้มและวางแผนรักษาเป็นไปอย่างแม่นยำ ด้วยการจำลองภาพให้เห็นล่วงหน้า ให้ได้ผลลัพธ์ที่ดูเป็นธรรมชาติ และสวยงามตรงตามความต้องการของคนไข้แต่ละคน●Digital Implant : การทำรากฟันเทียมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล CT-Scan และการสแกน Ai ร่วมด้วยที่ช่วยการปักรากฟันเทียมแม่นยำ แผลเล็ก ให้คนไข้เจ็บน้อย แผลหายไว●Smilelution : โปรแกรมจำลองรอยยิ้มขั้นตอนบริการลิขสิทธิ์เฉพาะของคลินิก ที่สามารถแสดงผลลัพธ์ล่วงหน้าของรอยยิ้มใหม่ก่อนการรักษาแบบเรียลไทม์ ทำให้คนไข้เห็นภาพรอยยิ้มที่ปรับแต่งได้เสมือนจริงเพิ่มความมั่นใจในการตัดสินใจ●SmileScan : ที่แรกที่นำเทคโนโลยีการสแกนช่องปากและใบหน้า มาช่วยให้ทันตแพทย์ในการออกแบบรอยยิ้ม ให้เข้ากับใบหน้าของคนไข้แต่ละคนได้อย่างเฉพาะเจาะจง เหมาะสำหรับการรักษาที่ต้องการความประณีตนอกจากนี้ คลินิกยังมีทีมทันตแพทย์ระดับอาจารย์ ทพ.ชิษณุ เลิศถวิลจิร อาจารย์ทันตแพทย์ด้านการบูรณะฟันเพื่อความสวยงามและทันตกรรมรากเทียม เพื่อให้การดูแลคนไข้อย่างใกล้ชิด รวมถึงการมีห้องปฏิบัติการทันตกรรมภายในคลินิก ที่แตกต่างไปจากคลินิกทันตกรรมทั่วไป ทำให้ให้การออกแบบและผลิตชิ้นงานครอบฟัน วีเนียร์ รากเทียม จัดฟันใสต่างๆ ทำได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ เพราะการมีช่างแล็ปทันตกรรมที่มีประสบการณ์มาทำงานร่วมกับทันตแพทย์แบบเรียลไทม์ สามารถทำให้การปรับแต่งชิ้นงานทันตกรรมให้สวยงามเหมาะสม และสอดคล้องต่อตามความต้องการของคนไข้ได้อย่างทันที“คลินิกทันตกรรมบางกอกสไมล์ สาขา One Bangkok นี้ เรารวบรวมเทคโลโนยีทันตกรรมที่ดีที่สุดที่เรียกว่า Best in Class ของวงการทันตกรรม ซึ่งทั้งหมดนี้เกิดขึ้นภายใต้แนวคิดที่เรายึดมั่นคือการเป็นมากกว่าคลินิก เราไม่ได้ ดูแลแค่ฟัน แต่เราตั้งใจมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุด พร้อมรอยยิ้มที่สวยงามในแบบที่พวกเขาคู่ควร” ทพ. เสริมสกุล กล่าวภายในงานฉลองเปิดตัวสาขาใหม่นี้ได้รับเกียรติจากเหล่าดาราและเซเลบริตี้ที่ที่ไว้วางใจให้บางกอกสไมล์ดูแลรอยยิ้ม อาทิ เชียร์ - ฑิฆัมพร ฤทธิ์ธาอภินันท์, ชูชัย ชัยจินดา, ปูเป้-ปุ้ย บุญปั้น (ปูเป้ BNK), เฟิร์น-ศุภนารี อินทรทัต, เปปเปอร์ โชติกา และอร-พลอยนิตา ตรีนุช ที่มาร่วมแสดงความยินดีอย่างคับคั่งโปรโมชันพิเศษฉลองเปิดสาขาใหม่ที่ One Bangkok รับบริการ Smilelution ฟรีทุกวันถึงวันที่ 31 ม.ค.68 คลินิกตั้งอยู่ที่โซน Beauty ชั้น 4 ตึก Parade ณ One Bangkok เปิดบริการทุกวันตั้งแต่ 10.00 - 20.00 น.