ร.ร. นานาชาติรีเจ้นท์กรุงเทพฯ ฉลองครบ 30 ปี เปิดบ้านต้อนรับสู่อนาคตกับหลักสูตรมาตรฐานโลก

โรงเรียนนานาชาติรีเจ้นท์กรุงเทพฯ สาขาพระราม 9 จัดงานเปิดบ้านครบรอบ 30 ปีเพื่อแนะนำหลักสูตรการเรียน โดยใช้ระบบการเรียนหลักเป็นหลักสูตรจากอังกฤษและช่วง 2 ปีสุดท้าย (Year 12-13 ) เป็นระบบ IB (International Baccalaureate)ในวันพุธที่ผ่านมา มีผู้ปกครองสนใจร่วมงานอย่างคับคั่ง โดยมีมร.แอนดี้ เอ็ดมอนด์ ครูใหญ่ชาวอังกฤษให้การต้อนรับ และได้รับเกียรติจากดร.วีระชัย เตชะวิจิตร์ ผู้ก่อตั้งและประธานบริหาร กล่าวเปิดงาน เล่าประวัติความเป็นมาของรีเจ้นท์ ในแนวคิด “Home of well rounded leaders for the future ” มีนักเรียนนานาชาติกว่า 40 ประเทศทั่วโลก ซึ่งได้รับความนิยมมาอย่างยาวนาน และมีนักเรียนศึกษาต่อมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วโลกอาทิเช่น Oxford, Cambridge, LSE ,Imperial, UCLA Berkley เป็นต้นนอกจากนี้ยังมีการแสดงดนตรีจากวงดนตรีออเคสตร้าของโรงเรียนและฟังสัมภาษณ์ จากคุณสาวิตรี สุทธิชานนท์ (คุณโบว์) ผู้ปกครองปัจจุบันมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์และความประทับใจที่มีต่อรีเจ้นท์ ภายในงานมีการเดินเยี่ยมชมบรรยากาศโรงเรียนสไตล์อังกฤษที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันบนพื้นที่กว่า 21 ไร่ ที่มีอาคารเรียน, อาหารอเนกประสงค์, ห้องสมุด, ห้องรับประทานอาหาร, ห้อง Multi Function Room, ห้องกีฬา, ห้องฟิตเนส, ห้องแดนซ์สตูดิโอ, ห้อง Golf Simulator และสระว่ายน้ำขนาดโอลิมปิกยาว 50 เมตรในโอกาสครบรอบ 30 ปีของทางโรงเรียน ทางโรงเรียนได้มอบส่วนลดและสิทธิพิเศษมากมาย สนใจเยี่ยมชมโรงเรียนหรือสอบถามเพิ่มเติม ติดต่อ 092-362-8888, Line@regentsschoolbkk