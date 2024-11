"การศึกษานิวซีแลนด์" เปิดซัมเมอร์แคมป์ หนุนการพัฒนาทักษะภาษาและโปรแกรมมิ่งเด็กไทย

ในยุคดิจิทัลที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทสำคัญในชีวิตประจำวัน การเขียนโปรแกรม (Coding) และการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ถือเป็นทักษะพื้นฐานที่มีความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆ ทั้งในแง่การศึกษาและอาชีพ การเขียนโค้ดดิ้งไม่ได้เป็นเพียงการเรียนรู้ภาษาคอมพิวเตอร์ แต่ยังเป็นเครื่องมือที่เสริมสร้างทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ การแก้ปัญหาเชิงตรรกะ และการวิเคราะห์อย่างสร้างสรรค์ ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในหลากหลายสาขาอาชีพเพื่อร่วมส่งเสริมนักเรียนและเยาวชนไทย ในการพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลผ่านกิจกรรมการเขียนโปรแกรมโค้ดดิ้งและพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ หน่วยงานการศึกษานิวซีแลนด์ (Education New Zealand: ENZ) สถานเอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทย ร่วมกับ Code Avengers ซึ่งเป็นบริษัทเทคโนโลยีการศึกษาออนไลน์ระดับโลกที่ตั้งอยู่ในประเทศนิวซีแลนด์ ได้จัดกิจกรรม Study with New Zealand Code Camp ค่ายพัฒนาทักษะโค้ดดิ้งนิวซีแลนด์ และโครงการประกวด Study with New Zealand Web Design Competition ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ให้กับน้องๆในระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนต่างๆที่เข้าร่วมโครงการ อาทิ โรงเรียนระยองวิทยาคม,โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง และ โรงเรียนวัดป่าประดู่ ระยอง เป็นต้นเปิดเผยว่า ค่ายพัฒนาทักษะโค้ดดิ้งนิวซีแลนด์ นอกจากจะช่วยส่งเสริมให้น้องๆคิดอย่างเป็นระบบ มีความคิดสร้างสรรค์และพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล รวมถึงทักษะการนำเสนอและการทำงานร่วมกับนักเรียนต่างชาติแล้ว ยังช่วยพัฒนาทักษะเรื่องการสื่อสารภาษาอังกฤษ พร้อมเรียนรู้จักวิธีการเรียนการสอนเทคโนโลยีและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมจากประเทศนิวซีแลนด์ โดยน้องๆได้ร่วมฝึกทักษะและลงมือปฏิบัติจริงกับวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจาก Code Avengers ทั้งกิจกรรมสันทนาการและการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เรียนรู้การเขียนโปรแกรมโค้ดดิ้งและประกวดการสร้างเว็บไซต์ เพื่อเปิดโอกาสให้น้องๆได้สร้างสรรค์และนำเสนอผลงานอีกด้วยการประกวดออกแบบเว็บไซต์ภายใต้โครงการมีหัวข้อการออกแบบเกี่ยวกับโดยให้ผู้เข้าประกวดสร้างเว็บไซต์ที่สะท้อนถึงการใช้ชีวิตในเมืองไครสต์เชิร์ช ซึ่งเป็นเมืองสำคัญในนิวซีแลนด์ และนำเสนอกิจกรรมที่เหมาะสมสำหรับนักเรียนนานาชาติทีมจากสามารถคว้าและได้รับมอบใบประกาศเกียรติคุณจาก ฯพณฯ นายโจนาธาน คิงส์ เอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทย ได้แก่ นายนภัสนัยน์ เมฆยิ้ม (อชิ) ,นายนราธิป ศรีหฤทัย (ฟู), นายธนกฤต นวลสุวรรณ์ (แชมป์),นายวชิรนนท์ มโนรัตน์เจริญ (โต๋), นายวชิรวิชญ์ บุญสินธุ์ (ซี) โดยน้องๆบอกว่า “รู้สึกดีใจและภาคภูมิใจมาก พวกเราต่างพยายามหาข้อมูล ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์อย่างสุดความสามารถ ได้แนะนำถึงข้อมูลเบื้องต้นของ Christchurch และสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ในเมือง Christchurch โดยแบ่งเป็น 4 ประเภท ได้แก่ ด้านการผจญภัย ด้านการช้อปปิ้ง ด้านของกิน รวมถึงสถานที่สำคัญทางวัฒนธรรม ซึ่งทำให้เว็บไซต์มีความหลากหลายและตอบโจทย์ผู้ที่สนใจเมืองนี้ รวมถึงนักเรียนแลกเปลี่ยนที่ต้องการข้อมูลเพื่อใช้ชีวิตในเมืองไครสต์เชิร์ช”ส่วนได้แก่ ทีมน้องๆจากได้แก่ นายภัทรดนัย สุวรรณหงษ์ (ดารุมะ) นายศิรวิทย์ สุขสารัญ (ต้น) นายธรรมรัตน์ สุวรรณไตรย์ (เท็มโป้) นายปัญญพัฒน์ วรรณสุข (การ์ดโฟน) และนางสาวกุลชา อือตระกูล (เชอร์รีน) ซึ่งน้องดารุมะ-ภัทรดนัย หนึ่งในทีม เล่าว่า “เราดีใจและภูมิใจมากที่ได้รับรางวัลนี้ ก่อนหน้านี้เราลองเรียนเขียนโค้ดรู้สึกว่ายากมากและทำไม่ได้เลย แต่ทุกคนในทีมช่วยกันทำให้งานออกมาดี โดยนำเสนอเว็บไซต์ Taniwha-Guide ที่รวบรวมข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับเมืองไครสต์เชิร์ช เช่น สถานที่สำคัญ โรงแรม ร้านอาหาร และกิจกรรมต่างๆ รวมถึงแผนที่และระบบนำทางไปยังสถานที่ต่างๆ และวิดีโอแนะนำเมือง เป็นต้น“การเข้าร่วมกิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะโค้ดดิ้งนิวซีแลนด์ ช่วยให้พวกเราได้รับความรู้ พร้อมทั้งมีทักษะและมุมมองใหม่ๆในการเขียนโค้ด รวมไปถึงความสนุกและความคิดสร้างสรรค์ ประสบการณ์ใหม่ๆ ทั้งความรู้ ทักษะ มุมมอง และแนวคิดใหม่ๆ เพื่อนำไปต่อยอดและพัฒนาความรู้ ความสามารถ ทั้งการนำไปใช้เพื่อศึกษาต่อหรือพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆในอนาคต และยังได้รู้จักกับเพื่อนใหม่จากทางนิวซีแลนด์ ได้สื่อสาร ทำงาน และทำกิจกรรมร่วมกัน ซึ่งในความคิดของผมการศึกษาของนิวซีแลนด์เปิดโอกาสให้นักเรียนได้พัฒนาความสามารถที่โดดเด่นของตัวเองและให้นักเรียนมีส่วนร่วมกับกิจกรรมต่างๆ โดยที่ให้นักเรียนได้เรียนรู้จากกิจกรรมและการสื่อสาร เพื่อให้นักเรียนได้มีความคิดสร้างสรรค์และมุมมองใหม่ๆในการเรียนรู้และแก้ปัญหาต่างๆครับ” น้องดารุมะ-ภัทรดนัย กล่าวกิจกรรมค่ายโค้ดดิ้งนิวซีแลนด์นี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของประสบการณ์การเรียนที่นิวซีแลนด์มอบให้กับนักเรียนไทย พร้อมเปิดโอกาสเรียนระยะสั้น สัมผัสประสบการณ์ในห้องเรียนจริงกับเพื่อนและครูที่นิวซีแลนด์ที่มีกิจกรรมมากมายให้เด็กๆจากไทยได้ไปสัมผัสสำหรับพ่อแม่ผู้ปกครองที่สนใจให้น้องๆไปเรียนซัมเมอร์นิวซีแลนด์หลักสูตรพัฒนาภาษาอังกฤษระยะสั้นในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน ช่วยให้น้องๆได้เปิดประสบการณ์เรียนรู้มากมายทั้งในและนอกห้องเรียน สำหรับน้องๆเยาวชนไทยอายุ 11-17 ปี เรียนระยะสั้นตั้งแต่ 3 - 10 สัปดาห์ ในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน เริ่มเรียนตั้งแต่เดือนมีนาคม และเมษายน 2568 ไปจนถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2568 (ขึ้นอยู่กับหลักสูตรของแต่ละโรงเรียน) มีเมืองและระยะเวลาให้เลือกมากมาย สามารถเลือกเรียนได้หลายจุดหมายปลายทาง โดยจะเป็นการเรียนในห้องเรียนจริงๆ ที่มีวิชาเลือกโค๊ดดิ้ง วิชาคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์ รวมทั้งศิลปะต่างๆ รวมทั้งกิจกรรมนอกห้องเรียนมากมาย เช่น การเล่นหิมะ หรือท่องเที่ยวธรรมชาติวิวสุดอลังการของนิวซีแลนด์ ที่มีอากาศบริสุทธิ์ อาหารอร่อยจากวัตถุดิบที่สดและมาจากธรรมชาติของนิวซีแลนด์ ความปลอดภัยที่เป็นที่หนึ่ง และนักเรียนและประชาชนนิวซีแลนด์ที่มีมิตรไมตรี พร้อมต้อนรับนักเรียนไทยทุกคน ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดโปรแกรมกับตัวแทนแนะแนวการศึกษาชั้นนำที่ได้เข้าร่วมจัดโครงการ New Zealand Summer Camp ร่วมกับหน่วยงานการศึกษานิวซีแลนด์ สถานเอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทย ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.learnenglishnewzealand.com/nzsummer หรือสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Line@: @nzenglish