พร้อมแล้ว! งานสุดยิ่งใหญ่ “ศิริราช@บางกอกน้อยเฟสติวัล ครั้งที่6” ที่สุดแห่งความจัดจ้านในย่านบางกอกน้อย

ศ.นพ.อภิชาติ อัศวมงคลกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เผยว่า คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เล็งเห็นถึงความรับผิดชอบต่อสังคมมุ่งเน้นที่การพัฒนาคุณภาพชีวิต ชุมชน และสิ่งแวดล้อม จึงจัดงานศิริราช@บางกอกน้อยเฟสติวัล ครั้งที่ 6 จัดจ้านในย่านนี้ขึ้น เพื่อสร้างบรรยากาศแห่งความสุขภายในองค์กร เปิดโอกาสให้บุคลากรได้ผ่อนคลายและสร้างสรรค์บรรยากาศแห่งความสุขร่วมกัน (Happy Workplace) ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างชุมชนบางกอกน้อยและภาคีเครือข่าย อีกทั้งยังมุ่งมั่นสืบสานวัฒนธรรมอันดีงาม กระตุ้นเศรษฐกิจส่งเสริมการท่องเที่ยว และสร้างความมีส่วนร่วมในด้านสิ่งแวดล้อม รวมถึงผลิตภัณฑ์ของดีบางกอกน้อยให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง เช่น ขันลงหินบ้านบุ แสตนเลสบ้านบุคอลเลคชั่น มะตูมเชื่อม ข้าวเม่าหมี่ ศักดิ์ปรีชาเซรามิค หัตถกรรมเบญจรงค์ไทย ผ้าเขียนลาย (ผ้าใยกัญชง) น้ำมันสมุนไพรไทย สินค้า OTOP จากเขตบางกอกน้อย และร้านค้าจากชุมชนเขตบางกอกน้อย อีกทั้งส่งเสริมกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม เช่น การเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ที่สามารถรีไซเคิลได้ ซึ่งจะช่วยให้ผู้ร่วมงานสามารถคัดแยกขยะได้อย่างถูกต้อง ร้านค้าภายในงานกำจัดของเสียอย่างถูกวิธี ซึ่งนำไปสู่นโยบายสาธารณะ ตามหลักธรรมาภิบาลและความยั่งยืนการจัดงานครั้งนี้เกิดขึ้นภายใต้แนวคิด สามัญประจำย่าน มาจากยาสามัญประจำบ้านที่ประชาชนควรซื้อไว้ดูแลตัวเอง แต่บ้านของเรามีขนาดใหญ่และมีหลายชีวิตที่จะต้องดูแล คงต้องเรียกว่าย่าน ซึ่งย่านบางกอกน้อยได้ดูแลกันมายาวนานกว่า 136 ปี แสดงถึงความจัดจ้านในการดูแลสุขภาพกายและใจ เป็น ความห่วงใย หรือ CARE โดยมาจาก Contribution & Caring ความห่วงใยที่มีให้กัน อยากให้ทุกคนมีความสุข สุขภาพดี มีสิ่งแวดล้อมที่ดี ด้วยการดูแลรักษาโลก (Reduce, Reuse, Recycle, Responsibility) เพื่ออนาคตที่ยั่งยืน และตอบโจทย์ในเรื่องของ Sustainability และ Edutainment ใช้ความบันเทิงเป็นเครื่องมือในการสร้างความรู้ โดยได้รับความร่วมมือจาก ชุมชนบางกอกน้อย พร้อมทั้งผู้สนับสนุนอีกมากมาย ได้แก่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด บจก.แสงชัย อีควิพเม้นท์ จำกัด บริษัท สยามราชธานี จำกัด(มหาชน) บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) โรงพยาบาลธนบุรี ธนาคารกสิกรไทย บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) บริษัท กรีนสปอต จำกัด บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท ทีที เมดิซิน จำกัด และบริษัท ไทยเพรซิเดนท์ ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)ศ.พญ.นันทกร ทองแตง รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและองค์กรสัมพันธ์ กล่าวว่า การจัดงาน ศิริราช@บางกอกน้อยเฟสติวัล ครั้งที่ 6 มาในธีม จัดจ้านในย่านนี้ เพราะอยากให้ทุกท่านได้เพิ่มสีสันให้ชีวิต หลุดจากอะไรเดิม ๆ ซ้ำ ๆ และมีความสุขขึ้น จึงได้รวบรวมกิจกรรมสุดพิเศษให้ร่วมสนุกกันแบบจุใจ โดยมีกิจกรรมไฮไลท์สร้างสีสันและความสนุกอย่างมากมายถึง 4 ย่านด้วยกัน ได้แก่o ย่าน..แห่งความสุข ณ บริเวณอุทยานสถานพิมุข ฟรีคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดัง อาทิ Getsunova, Scarlett, เบล วริศรา, อิงกฤต The Voice และ เพียว The Voice และเปิดโอกาสให้น้องๆ นักศึกษาแพทย์และนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ ได้แสดงความสามารถด้านดนตรีสากล ดนตรีคลาสสิค คอรัสประสานเสียง วงดนตรีไทย และเต้น นอกจากนี้ยังมีการแสดงขับร้องจากคณะนักร้องประสานเสียงศิริราชอาวุโส ซึ่งมีศาสตราจารย์เกียรติคุณแพทย์หญิง ชูศรี พิศลยบุตร เป็นผู้อำนวยการวง และ อาจารย์ศรินทร์ จินตนเสรี เป็นผู้อำนวยการดนตรี รวมถึงนิทรรศการแสดงสินค้าชุมชน“ของดีบางกอกน้อย” รวมถึงนิทรรศการแสดงสินค้าชุมชน “ของดีบางกอกน้อย” ณ บริเวณนี้ด้วย พร้อมเกมสนุก ๆ และมีของรางวัลมากมายo ย่าน..สนุก ณ บริเวณลานสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก พื้นที่จัดแสดงศิลปะ วัฒนธรรมพื้นถิ่น หัวข้อ “บางกอกน้อยของฉัน My Kind of Bangkok Noi”ของสโมสรนักศึกษาแพทย์ ที่ผู้สร้างสรรค์งานภาพถ่ายได้ถ่ายทอดมุมมองที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่มีต่อพื้นที่ "บางกอกน้อย" พื้นที่ที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และวิถีชีวิตที่มีความงดงามและหลากหลายผ่านเลนส์กล้องของตนเองณ บริเวณหอประชุมราชแพทยาลัย เป็นพื้นที่การแสดงผลงานของสโมสรนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ในหัวข้อ “Bangkok Noi past present and future : บางกอกน้อย อดีต ปัจจุบัน และอนาคต" ที่ผู้สร้างสรรค์ได้สะท้อนมุมมองผ่านศิลปะและการถ่ายภาพในมิติที่แตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นการบันทึกอดีตที่หอมหวาน การสะท้อนปัจจุบันที่ท้าทาย หรือการวาดฝันถึงอนาคตที่รุ่งเรืองในแบบที่สมดุลกับธรรมชาติ วัฒนธรรม และความเป็นชุมชนของบางกอกน้อยมีงานศิลปะที่ได้รับความร่วมมือจากคุณวิชชุลดา ปัณฑรานุวงศ์ เจ้าของผลงานศิลปะจากขยะ ที่มีลายเซ็นเป็นผลงานจากสิ่งของเหลือใช้ ที่รังสรรค์ผลงานศิลปะเพื่อเคลื่อนไหวและสร้างความตระหนักให้กับสังคม รวมถึงบูธฉายานิติกร ให้ทุกคนได้ถ่ายภาพกับฉากสวยๆ โดยคิดค่าบริการเพียงแค่ 99 บาท รวมค่าพิมพ์ภาพ แถมไฟล์ให้ไปดาวน์โหลดได้ฟรี สนับสนุนโดยบริษัท ไทยเบฟเวอเรจจำกัด (มหาชน)พิพิธภัณฑ์การแพทย์ศิริราช ณ ตึกอดุลยเดชวิกรม ชั้น 2 เป็นแหล่งเรียนรู้ของนักศึกษาแพทย์และเปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าชม ให้ความรู้ทั้งเชิงลึกทางวิชาการแพทย์และพัฒนาการจัดแสดงให้เหมาะสมกับปัจจุบันพิพิธภัณฑ์กายวิภาค-คองดอน ณ ตึกกายวิภาคศาสตร์ มีอวัยวะมากกว่า 2,000 ชิ้น เพื่อการเรียนรู้วิชากายวิภาคศาสตร์ เริ่มเก็บรวบรวมโดย ศ.เอ็ดการ์ เดวิดสัน คองดอน ความพิเศษทางพิพิธภัณฑ์ เปิดให้เข้าชมช่วง เวลา 17.00 – 19.00 น. สามารถซื้อบัตรเข้าชมได้ทาง Facebook Siriraj Museumo ย่าน..อร่อย เทศกาลอาหารของอร่อย เอาใจสายกินด้วยการรวมร้านค้าชุมชน ผู้ประกอบการ และผู้สนับสนุนภายในงาน รวมถึงสินค้าของใช้ มากกว่า 100 ร้าน ทั้ง 4 โซน ณ ตึกชัยนาทนเรนทรานุสรณ์ ตึกวิบุลลักสม์ ตึกอำนวยการ หอประชุมแพทยาลัย และอาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์o ย่าน..นี้ดี นิทรรศการรักษ์โลก ณ โถงอาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ และการบริหารจัดการคัดแยกขยะ ภายในงานมีการจัดเตรียมถังขยะรองรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมตื่นตัวเรื่องการจัดการขยะและการบำบัดน้ำเสียอย่างถูกวิธีกันมากขึ้น ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ให้ความรู้และความเข้าใจความเข้าใจเกี่ยวกับขยะประเภทต่างๆ และการทิ้ง/คัดแยกให้ถูกวิธี ณ บริเวณอุทยานสถานพิมุข บริเวณหอประชุมราชแพทยาลัย และหลังตึกอำนวยการโดยในงานจะมี Passport ขั้นตอนง่ายๆ เพียงแวะไปชมบูธต่างๆ ในงาน สะสมคะแนน ให้ประทับตราเพื่อลุ้นรับของที่ระลึกฟรี เพื่อให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตบางกอกน้อย บุคลากรและนักศึกษาของคณะฯ รวมถึงประชาชนในพื้นที่บริเวณใกล้เคียง และนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ได้สัมผัสบรรยากาศที่สนุกและผ่อนคลายไปด้วยกันมาร่วมกันสร้างประสบการณ์ดี ๆ ในงาน "ศิริราช @ บางกอกน้อยเฟสติวัล" ครั้งที่ 6 (จัดจ้านในย่านนี้) ซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 25 - 29 พฤศจิกายน 2567 ตั้งแต่เวลา 07.00 –19.00 น. ณ อุทยานสถานพิมุข คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล อย่าลืมแต่งกายสีสันสดใส จัดจ้านกันให้เต็มที่ และมาสนุกด้วยกัน