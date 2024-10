กทม. ร่วมแถลงข่าวเปิดเทศกาล Thailand Winter Festivals ยกทัพเทศกาลและอีเวนต์ ภายใต้แนวคิด “7 Wonders of Thailand”

วันนี้ (29 ต.ค. 67) เวลา 09.00 น. นายศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย นายสิงห์ ลิ้มพิรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กทม. ร่วมงานแถลงข่าวเปิดเทศกาล Thailand Winter Festivals ยกทัพเทศกาลและอีเวนต์ ภายใต้แนวคิด “7 Wonders of Thailand” ดันประเทศไทยสู่ World Class Event Hub โดยมี นางสาวแพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟพาวเวอร์แห่งชาติ เป็นประธานในงานแถลงข่าว ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาลกระทรวงการท่องเทียวและกีฬา โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรภาครัฐและเอกชน เตรียมจัดกิจกรรมอีเวนต์และเฟสติวัลหลากหลายและครอบคลุมในทุกมิติ ภายใต้แนวคิด “7 Wonders of Thailand” ในช่วงเวลาพิเศษของประเทศไทย ระหว่างเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคมนี้ เพื่อให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทย ซึ่งเป็นกลจักรสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ สามารถสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับประชาชน กระจายรายได้สู้ท้องถิ่น และผลักดันการท่องเที่ยวไทยสู่ตลาดโลก พร้อมก้าวเป็นผู้นำของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และการดำเนินนโยบาย IGNITE's THAILAND TOURISM ผ่านการส่งเสริมและพัฒนา Soft Power ของไทยอย่างสร้างสรรค์ โดยการจัดเทศกาล กิจกรรม และอีเวนต์ ถือเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือสำคัญในการช่วยเพิ่มมูลค่าให้แก่สินค้าและบริการ ต่อยอดต้นทุนทางวัฒนธรรมส่งมอบอัตลักษณ์โดดเด่น และเสน่ห์ไทยไปยังนักท่องเที่ยวต่างชาติทั่วโลก แสดงถึงความพร้อมและศักยภาพของประเทศไทยในการรองรับการจัดอีเวนต์ขนาดใหญ่ และสร้างภาพลักษณ์ประเทศไทยเป็นหมุดหมายสำคัญในฐานะ World's Festival Destinationสำหรับปลายปีนี้ นักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสความมหัศจรรย์ของกิจกรรมใน 7 หมวดหมู่ ได้แก่ เทศกาลลอยกระทง เทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ หรือ Countdown เทศกาลดนตรี กีฬา อาหาร วัฒนธรรม และเทศกาลแสงสี (Lighting & Illumination) ระหว่างเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม 2567 กระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศในช่วง High Season ซึ่งเป็นช่วงเวลาแห่งความสนุกสนาน โดยจะมี Big Event มากมายที่จะเกิดขึ้นตลอดช่วง 2 เดือนที่กำลังจะมาถึงนี้ เทศกาล “Thailand Winter Festivals” ที่จัดขึ้นในปีนี้ จะมีความหลากหลาย น่าสนใจและยิ่งใหญ่กว่าเดิม เพื่อนำส่งประสบการณ์ความสุขช่วงปลายปี โดยมีกิจกรรมไฮไลต์ใน 7 หมวดหมู่ ดังนี้ 1. เทศกาลลอยกระทง ประเพณีลอยกระทงอันทรงคุณค่าสะท้อนความเป็นไทยอย่างสร้างสรรค์จากอัตลักษณ์ท้องถิ่นบนรากฐานทางวัฒนธรรม หรือ Soft Power และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กิจกรรม โดยมีการจัดงานทั่วประเทศ อาทิ งานสีสันแห่งสายน้ำ มหกรรมลอยกระทง ณ คลองผดุงกรุงเกษม (ย่านหัวลำโพง) ในวันที่ 13-16 พฤศจิกายน 2567 งานลอยกระทงวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร วันที่ 14-16 พฤศจิกายน 2567 ประเพณีเผาเทียน เล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย วันที่ 8-18 พฤศจิกายน 2567 ณ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย และอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย ประเพณียี่เป็ง จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 14-17 พฤศจิกายน 2567 ทั่วจังหวัดเชียงใหม่ ประเพณีลอยกระทงสายไหลประทีป 1,000 ดวง จังหวัดตาก วันที่ 15-18 พฤศจิกายน 2567 ณ ริมสายธารลานกระทงสาย เชิงสะพานสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี อำเภอเมืองตาก ประเพณีลอยกระทงกาบกล้วยเมืองแม่กลอง จังหวัดสมุทรสงคราม วันที่ 15-17 พฤศจิกายน 2567 ณ บริเวณสองฝั่งน้ำแม่กลอง ได้แก่ ฝั่งอุทยาน ร.2 และฝั่งวัดภุมรินทร์กุฎีทอง ประเพณีสมมาน้ำคืนเพ็ง เส็งประทีป จังหวัดร้อยเอ็ด วันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2567 ณ บึงพลาญชัย2. เทศกาล Countdown ช่วงเวลาแห่งการเฉลิมฉลอง ซึ่งจะเริ่มตั้งแต่ช่วงคริสต์มาสสู่การส่งท้ายปีแบบยิ่งใหญ่ตระการตา ทั้งการจัดแสดงพลุและแสงสีเสียงสื่อผสม การแสดงดนตรีจากศิลปินที่มีชื่อเสียง การแสดงทางวัฒนธรรม ไปจนถึงการขึ้นปีใหม่แบบไทยด้วยการสวดมนต์ข้ามปีและการทำบุญตักบาตร อาทิ Amazing Thailand Countdown 2025 ในวันที่ 28 ธันวาคม 2567-1 มกราคม 2568 กรุงเทพมหานคร งาน ICONSIAM Amazing Thailand Countdown 2025 วันที่ 29-31 ธันวาคม 2567 งาน Centralworld Bangkok Countdown 2024 วันที่ 31 ธันวาคม 2567 Amazing Chiang Mai Countdown 2025 วันที่ 21-31 ธันวาคม 2567 จังหวัดเชียงใหม่ HATYAI COUNTDOWN 2025 วันที่ 31 ธันวาคม 2567-1 มกราคม 2568 จังหวัดสงขลา เทศกาลปีใหม่ Suphanburi Festival 2024 วันที่ 29-31 ธันวาคม 2567 จังหวัดสุพรรณบุรี3. กิจกรรมเชิงกีฬา Amazing Thailand Marathon Bangkok ในวันที่ 1 ธันวาคม 2567 ณ บริเวณถนนพญาไท กรุงเทพฯ งานวิ่งเทรลอินทนนท์ Hoka Chiang Mai Thailand by UTMB วันที่ 5-8 ธันวาคม 2567 จังหวัดเชียงใหม่ เชียงใหม่มาราธอน วันที่ 22 ธันวาคม 2567 จังหวัดเชียงใหม่ Bangsaen 42 วันที่ 3 พฤศจิกายน 2567 จังหวัดชลบุรี KORAT MARATHON 2024 วันที่ 10 พฤศจิกายน 2567 จังหวัดนครราชสีมา ลากูน่า ภูเก็ต ไตรกีฬา วันที่ 17 พฤศจิกายน 2567 จังหวัดภูเก็ต Betong 21 International Half Marathon วันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2567 จังหวัดยะลา4. กิจกรรมด้านวัฒนธรรม นำเสนออัตลักษณ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และเอกลักษณ์ที่โดดเด่นประจำท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ อาทิ มหัศจรรย์งานช้างสุรินทร์ วันที่ 14-25 พฤศจิกายน 2567 จังหวัดสุรินทร์ งาน “ใส่ไทย เฟสติวัล (Sai Thai Festival) จังหวัดอุบลราชธานีในวันที่ 7-10 พฤศจิกายน 2567 และจังหวัดสุรินทร์ ในวันที่ 27-30 พฤศจิกายน 2567 งานประเพณีแห่ดาวคริสต์มาส วันที่ 20-25 ธันวาคม 2567 จังหวัดสกลนคร5. เทศกาลอาหาร มหกรรมอาหาร ฟู้ด เฟสติเว่อร์ วันที่ 11-15 ธันวาคม 2567 กรุงเทพฯ งานเทศกาลปลาร้าหมอลำ Isan To The World วันที่ 26-29 ธันวาคม 2567 จังหวัดขอนแก่น NORTHERN COFFEE Gathering 2024 วันที่ 29 พฤศจิกายน -1 ธันวาคม 2567 จังหวัดเชียงใหม่ Hidden Gem Food Festival วันที่ 11-15 ธันวาคม 2567 กรุงเทพฯ6. เทศกาลดนตรี เพิ่มความคึกคักด้วยกิจกรรมทางด้านดนตรี ซึ่งจะจัดขึ้นในหลายพื้นที่ อาทิ Wonderfruit วันที่ 12-16 ธันวาคม 2567 จังหวัดชลบุรี Rolling loud Thailand 2024 วันที่ 22-24 พฤศจิกายน 2567 ณ Legend Siam พัทยา เชียงใหม่เฟส จังหวัดเชียงใหม่ Big Mountain จังหวัดนครราชสีมา เทศกาลดนตรีนานาชาติ Maho Rasop จังหวัดปทุมธานี7. เทศกาลแสงสี (Lighting & Illumination) พบกับมหาปรากฏการณ์แสดง แสง เสียง พลุ โดรน สุดยิ่งใหญ่ในงาน Vijit Chao Phraya 2024 วันที่ 16 พฤศจิกายน-15 ธันวาคม 2567 ณ บริเวณสถานที่สำคัญริมแม่น้ำเจ้าพระยา เช่น สะพานพระราม 8 อาคารสำนักงานราชนาวิกสภา (กองทัพเรือ) ป้อมวิไชยประสิทธิ์ วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร สะพานปฐมบรมราชานุสรณ์ (สะพานพระพุทธยอดฟ้า) อาคารสุนันทาลัย (โรงเรียนราชินี) ไอคอนสยาม สะพานพระปกเกล้า เอเชียทีค เดอะริเวอร์ฟร้อนท์ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีงานเทศกาลแสงสีอื่น ๆ ที่จะมาเติมสีสันอีกมากมาย อาทิ Awakening Bangkok วันที่ 8-17 พฤศจิกายน 2567 ย่านเมืองเก่าพระนคร กรุงเทพฯ Night at the Museum Festivals 2024 วันที่ 1-31 ธันวาคม 2567 ณ มิวเซียมสยาม และพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้กว่า 24 แห่งทั่วกรุงเทพฯ และเทศกาลพลุนานาชาติ “Pattaya International Fireworks Festival 2024” วันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2567 เลียบหาดพัทยา จังหวัดชลบุรี