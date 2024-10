แบ็กซ์เตอร์ เฮลธ์แคร์ จัดงานวิ่งการกุศล “Baxter Run For Fund 2024” รวมพลังเหล่านักวิ่ง มอบรายได้กว่า 500,000 บาท บริจาคช่วยเหลือผู้ป่วยโรคไตในประเทศไทย

บริษัท แบ็กซ์เตอร์ เฮลธ์แคร์ (ประเทศไทย) จำกัด จัดงานวิ่งการกุศลครั้งยิ่งใหญ่ “Baxter Run For Fund 2024” และได้รับเกียรติ จาก มร. โรเบิร์ต เอฟ โกเดค เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย และ รศ. ดร. ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมนักวิ่งกว่า 1,000 คนเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของงานวิ่งการกุศลครั้งนี้ ซึ่งรายได้ทั้งหมดโดยไม่หักค่าใช้จ่าย จำนวนกว่า 500,000 บาท มอบให้แก่มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย และสมาคมเพื่อนโรคไตแห่งประเทศไทย โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2567 ณ สวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ)จากข้อมูลกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณะสุข พบว่าในปี 2566 มีผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังในประเทศไทยมากกว่า 1 ล้านคน ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2565 มากกว่า 85,000 คน นับเป็นตัวเลขที่สูง และเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจนน่าเป็นห่วง อีกทั้งผลสำรวจพบว่า 1 ใน 10 ของประชากรทั่วโลกมีการทำงานของไตผิดปกติ และพบว่าผู้เสียชีวิตประมาณ 1 ล้านคน มีสาเหตุมาจากการไม่ได้เข้ารับการรักษาโรคไตอย่างทันท่วงที จนดำเนินไปสู่โรคไตเรื้อรัง และไตวายในที่สุดเนื่องจากโรคไตเป็นโรคเรื้อรัง รักษาให้หายขาดได้น้อยมาก ผู้ป่วยต้องรักษาด้วยการล้างไตด้วยตนเองที่บ้าน หรือทำการฟอกเลือดที่โรงพยาบาล การล้างไตทางช่องท้องสามารถทำเองที่บ้านได้ในเวลากลางคืนขณะผู้ป่วยนอนหลับ ซึ่งวิธีนี้สามารถทำให้ผู้ป่วยทำงานและเดินทาง ใช้ชีวิตได้อย่างปกติ ในขณะที่การฟอกไตที่โรงพยาบาลนั้น ผู้ป่วยจะต้องไปโรงพยาบาลสามครั้งต่อสัปดาห์ และใช้เวลาในการฟอกไตหลายชั่วโมงทั้งนี้ แบ็กซ์เตอร์ เฮลธ์แคร์ จึงได้จัดงานวิ่งการกุศล “Baxter Run For Fund 2024” มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการจัดหารายได้ช่วยเหลือผู้ป่วยโรคไตในประเทศไทย อีกทั้งยังสนับสนุนและส่งเสริมให้คนไทยตระหนักรู้เกี่ยวกับโรคไตมากขึ้น สำหรับรายได้ทั้งหมดโดยไม่หักค่าใช้จ่ายมากกว่า จำนวน 500,000 บาท มอบแก่มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย และสมาคมเพื่อนโรคไตแห่งประเทศไทย เพื่อนำไปใช้ประโยชน์แก่ผู้ป่วยโรคไตในลำดับถัดไปและในระยะเวลาอันใกล้นี้ บริษัท แบ๊กซ์เตอร์ เฮธ์แคร์ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทด้านยาและเวชภัณฑ์ระดับโลก อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดตั้ง บริษัทใหม่ในนาม แวนทีฟ เฮลธ์แคร์ (ประเทศไทย) ที่มุ่งเน้นเกี่ยวกับสุขภาพไตของคนไทย และพร้อมที่จะขับเคลื่อนตามพันธกิจ “ชีวิตยืนยาว ก้าวสู่ทุกความเป็นไปได้” เพื่อที่จะสนับสนุน ส่งเสริม และต่อชีวิตให้กับผู้ป่วยโรคไตอย่างต่อเนื่องคุณพอล อุทัยชลานนท์ ผู้จัดการใหญ่ประจำประเทศ ไทย มาเลเซีย เวียดนาม บริษัท แบ็กซ์เตอร์ เฮลธ์แคร์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “ต้องขอขอบคุณ ท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพฯ ท่านเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย และนักวิ่งทุกคน รวมถึงผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการสร้างแรงบันดาลใจ พร้อมร่วมสมทบทุนช่วยเหลือผู้ป่วยโรคไตในประเทศไทย และผลักดันให้การจัดงาน Baxter Run For Fund 2024 สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี”คุณเมรินทร์ อิทธิศิลป ผู้อำนวยการกลุ่มธุรกิจโรคไต ประจำประเทศไทย บริษัท แบ็กซ์เตอร์ เฮลธ์แคร์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวเสริมว่า “ทีม Baxter Kidney Care รู้สึกยินดีอย่างยิ่งที่ได้รับเกียรติจากคุณโรเบิร์ต เอฟ โกเดค เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย และคุณชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ที่เข้าร่วมวิ่งการกุศลในครั้งนี้ เพื่อช่วยเสริมสร้างการตระหนักรู้เกี่ยวกับวิกฤติที่เพิ่มขึ้นของผู้ป่วยโรคไต และเราในฐานะตัวแทนผู้ผลิต ผลิตภัณฑ์การดูแลสุขภาพไต พร้อมที่จะเป็นพันธมิตรกับโรงพยาบาลและผู้ป่วยโรคไตในประเทศไทย เราจึงมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนและช่วยเหลือผู้ป่วยโรคไตทุกคนให้มีโอกาสที่จะได้ใช้ชีวิตยืนยาวและมีความสุขมากขึ้น”