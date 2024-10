พลาดไม่ได้! “หนัดกินผักแฟร์” มหกรรมแห่งปี สายสุขภาพและสายเขียว บุกช่างชุ่ย ครีเอทีฟพาร์ค 2-3 พ.ย. นี้

เมื่อวันที่ 9 ต.ค. นายณัฐวัฒน์ อรรถสวัสดิ์ ผู้ก่อตั้งกลุ่มหนัดกินผัก กล่าวในงานแถลงข่าวใหญ่เพื่อเปิดตัวแบรนด์ผู้สนับสนุนการจัดงานมหกรรมสุดยิ่งใหญ่แห่งปี “หนัดกินผักแฟร์” ว่าเป็นงานแฟร์ที่รวมผู้ประกอบการและผู้บริโภคในอุตสาหกรรมกัญชา กระท่อม และอาหารเพื่อสุขภาพจากทั่วประเทศ มุ่งเน้นการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องในการบริโภคอย่างยั่งยืน พร้อมทั้งสร้างโอกาสใหม่ๆ ให้กับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมนายณัฐวัฒน์ อรรถสวัสดิ์ กล่าวอีกว่า มหกรรมสุดยิ่งใหญ่แห่งปี “หนัดกินผักแฟร์” ที่จะจัดขึ้นที่ ช่างชุ่ย ChangChui Creative Park ปิ่นเกล้า ผู้จัดได้แบ่งไฮไลท์ออกเป็น 3 โซน เริ่มที่ Healing zone โซนเพื่อสุขภาพโยคะ ดนตรีสมาธิ เช่น The Sound of universe, CBD Yoga, Thaifit การเต้นรำไทยออกกำลังกาย, บรรยาย 432hz คลื่นเสียงสร้างสุข โซน ต่อมาจะเป็น Battle zone ชมโชว์มวยไทย กิจกรรมเปิดเวทีแรปเปอร์ศิลปินหน้าใหม่ และโซน Stoner zone โซนนี้ผู้เข้าชมสามารถเรียนรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของกัญชาและกระท่อมในด้านการแพทย์และมหาวิทยาลัย การบริโภค หรือการแสดงสินค้าทางเลือกใหม่ๆ ในโซนสุขภาพและการดูแลตนเองนายณัฐวัฒน์ อรรถสวัสดิ์ กล่าวว่าสำหรับกิจกรรม CSR ของ “กลุ่มหนัดกินผัก” ใน 3 จังหวัด ที่ได้จัดร่วมกับคนท้องถิ่นเพื่อเปิดให้ประชาชนเข้าร่วมกลุ่ม ได้แก่ กิจกรรมวิ่งและปลูกป่า บริเวณปากทางเข้าห้วยตึงเฒ่า จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับการสนับสนุนจากเกษตรจังหวัด เนื้อไทยไดอารี่และไฮทาวน์คาเฟ่ กิจกรรมทำน้ำมันกัญชา วัดจอมทอง จังหวัดพิษณุโลก เพื่อพึ่งพาตนเอง จัดร่วมกับหมอเบิ้ลวัดจอมทอง เสกบุญเติมและเจ้าอาวาส และ กิจกรรมเก็บขยะชายหาด สุราษฎร์ธานี KD beach cleanup จัดร่วมกับลุงดำเกาะเต่าและนักปลูกหลายภูมิภาคสำหรับ “หนัดกินผักแฟร์” ที่จัดขึ้นที่ ช่างชุ่ย ChangChui Creative Park ปิ่นเกล้า ซึ่งเป็นสถานที่เปิด จึงอยากเชิญชวนบุคคลทั่วไปเข้าร่วมมหกรรมสุดยิ่งใหญ่แห่งปี สร้างปรากฏการณ์ใหม่ในวงการสุขภาพและสายเขียว โดยกดบัตรได้ที่ The Concert https://www.theconcert.com/p/3546 นายณัฐวัฒน์ กล่าวทิ้งท้ายมหกรรมสุดยิ่งใหญ่แห่งปี “หนัดกินผักแฟร์” เตรียมระเบิดความสนุกและสร้างปรากฏการณ์ใหม่ในวงการสุขภาพและสายเขียว ระหว่างวันที่ 2-3 พฤศจิกายน 2567 ตั้งแต่ 16.00-00.00 น. ที่ช่างชุ่ย ChangChui Creative Park ปิ่นเกล้า โดย นายณัฐวัฒน์ อรรถสวัสดิ์ ผู้ก่อตั้งกลุ่มหนัดกินผัก ร่วมกับ ช่างชุ่ย ChangChui Creative Park สนับสนุนหลัก แฟท ฟิงเกิ้ลฟาร์ม,เทิร์ฟล็อค ด้วยความร่วมมือจากผู้ประกอบการชั้นนำในอุตสาหกรรมกัญชาและกระท่อม รวมถึงนักธุรกิจด้านสุขภาพ อาหาร และการเกษตรอินทรีย์ มหกรรมนี้จะเป็นศูนย์รวมของการเรียนรู้ การแลกเปลี่ยน และการสร้างเครือข่ายในอุตสาหกรรมที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว“หนัดกินผักแฟร์” จะนำเสนอสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายจากทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตั้งแต่ผลิตภัณฑ์จากกัญชา กระท่อม ไปจนถึงอาหารเพื่อสุขภาพ รวมถึงโอกาสในการเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้กัญชาเพื่อสุขภาพ และการทำเกษตรกรรมอินทรีย์แบบยั่งยืน ผู้เข้าร่วมงานจะสามารถสัมผัสประสบการณ์การสาธิตสินค้า การร่วมกิจกรรมเชิงโต้ตอบ และการเข้าร่วมเสวนาจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญโดยงานนี้ยังเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการและแบรนด์ชั้นนำในวงการได้แสดงสินค้าและสร้างการรับรู้แบรนด์ผ่านบูธแสดงสินค้ามากมาย แบ่งโซนออกดังต่อไปนี้- Healing zone โซนเพื่อสุขภาพโยคะ ดนตรีสมาธิ อาทิ The Sound of universe, CBD Yoga, Thaifit การเต้นรำไทยออกกำลังกาย, บรรยาย 432hz คลื่นเสียงสร้างสุข- Battle zone ชมโชว์มวยไทย กิจกรรมเปิดเวทีแรปเปอร์ศิลปินหน้าใหม่- Stoner zone โซนนี้ผู้เข้าชมสามารถเรียนรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของกัญชาและกระท่อมในด้านการแพทย์และมหาวิทยาลัย การบริโภค หรือการแสดงสินค้าทางเลือกใหม่ๆ ในโซนสุขภาพและการดูแลตนเองอีกทั้งยังมี Concert จากวงดนตรีชั้นนำ อาทิ Srirajah Rockers, Desktop Error, Inspirative, Repaze P6isk K. Anglet SUMDOG, Apichart Pakwan, Hope the flower-พบกับ Nudkinpuk Speed Rollling Cup contest ศึกประชันความเร็วระดับประเทศ ลุ้นเงินรางวัลกว่า 20,000 พร้อมถ้วยอันทรงเกียรติ แข่งวันที่ 2 ชิงชนะเลิศวันที่ 3 จัดที่ ช่างชุ่ย ChangChui ในงาน Nudkinpuk Fairขอเชิญชวนเข้าร่วมงานโดยสำรองบัตรเข้าชมงานได้ที่เดอะคอนเสิร์ต https://www.theconcert.com/p/3546 หรือโทร. 087-672-0978 (คุณเบียร์)