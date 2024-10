ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค ประเทศไทย จับมือ ซันโทรี่ เบเวอเรจ แอนด์ ฟู้ด (ประเทศไทย) จัดกิจกรรม “One Suntory Helping Hands 2024” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ปลุกพลังจิตอาสาสร้างคุณค่าตอบแทนสังคม





บริษัท ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค เบเวอเรจ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องดื่มภายใต้แบรนด์สินค้าของซันโทรี่และเป๊ปซี่โคในประเทศไทย ร่วมกับ บริษัท ซันโทรี่ เบเวอเรจ แอนด์ ฟู้ด (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายอาหารเสริมสุขภาพ ภายใต้เครื่องหมายการค้า “แบรนด์” ในประเทศไทยและอินโดไชน่า เดินหน้าสานต่อกิจกรรมเพื่อสังคม “One Suntory Helping Hands 2024” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 โดยนำเงินที่ได้จากการระดมทุนของพนักงานราว 770,000 บาท จัดหาถังเก็บน้ำและตู้ทำน้ำเย็นที่มีระบบกรองน้ำให้แก่โรงเรียนที่ขาดแคลนในจังหวัดอ่างทอง อยุธยา ระยอง ชลบุรี และสระบุรี พร้อมทั้งนำพนักงานจิตอาสากว่า 30 คน ลงพื้นที่ปรับปรุงโรงอาหารและแปลงผักสวนครัวให้กับโรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ จังหวัดอ่างทอง และทำกิจกรรมร่วมกับน้อง ๆ นักเรียนโรงเรียนวัดช้าง จังหวัดอยุธยานางสาวเพียงจิต ศรีประสาธน์ รองประธานอาวุโสฝ่ายทรัพยากรบุคคลและบรรษัทสัมพันธ์ บริษัท ซันโทรี่ เบเวอเรจ แอนด์ ฟู้ด (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวในฐานะผู้แทนของวัน ซันโทรี่ ว่า “ซันโทรี่ กรุ๊ป ส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคม เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกให้กับประเทศที่เราดำเนินธุรกิจอยู่ ตามค่านิยมองค์กร ‘การตอบแทนกลับคืนสู่สังคม(Giving Back to Society)’ ที่ทั้งสองบริษัทยึดมั่นตลอดมา หนึ่งในกิจกรรมหลักที่เราทำร่วมกัน คือ กิจกรรม ‘One Suntory Helping Hands 2024’ ซึ่งจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 เพื่อส่งเสริมให้พนักงานได้แสดงพลังจิตอาสา พร้อมปลูกจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อสังคมให้กับพนักงาน โดยเราเปิดโอกาสให้พนักงานจัดกิจกรรมระดมทุนภายในองค์กรเพื่อนำเงินที่ได้ไปช่วยเหลือผู้ที่ด้อยโอกาสและองค์กรการกุศลต่าง ๆ สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของทั้งสองบริษัทที่ดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการดูแลสังคมไทย”กิจกรรม One Suntory Helping Hands 2024 ในปีนี้จัดขึ้นโดยพนักงานของ ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค ประเทศไทย และ ซันโทรี่ เบเวอเรจ แอนด์ ฟู้ด (ประเทศไทย) เริ่มจากการจัดกิจกรรมระดมทุน One Suntory Bring & Buy เมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา มีการออกบูธขายสินค้าต่าง ๆ ของพนักงาน การประมูลสินค้าและการขายสลากการกุศล ซึ่งในปีนี้สามารถระดมทุนได้ ราว 770,000 บาท นำไปจัดซื้อถังเก็บน้ำ ตู้ทำน้ำเย็นที่มีระบบกรองน้ำ อุปกรณ์การเรียนการสอนและสิ่งของจำเป็นให้แก่โรงเรียนที่ขาดแคลน ได้แก่ โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ จังหวัดอ่างทอง และโรงเรียนวัดช้าง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รวมถึงโรงเรียนที่ขาดแคลน ในจังหวัดระยอง ชลบุรี และสระบุรี นอกจากนี้ พนักงานจิตอาสากว่า 30 คนของทั้งสองบริษัทยังได้ร่วมทำกิจกรรมกับน้อง ๆ นักเรียนโรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ จังหวัดอ่างทอง เพื่อปรับปรุงโรงอาหารที่มีสภาพทรุดโทรมด้วยการทำความสะอาดและทาสี เพื่อปรับภูมิทัศน์ทั้งภายในและภายนอก พร้อมทั้งเปลี่ยนโต๊ะและเก้าอี้ใหม่ รวมถึงช่วยกันปรับปรุงและเตรียมแปลงผักสวนครัว เพื่อให้น้อง ๆ ได้มีพื้นที่เรียนรู้ด้านการเกษตรและสามารถนำผักปลอดสารพิษที่ปลูกได้ไปประกอบอาหารกลางวัน ซึ่งจะช่วยลดค่าใช้จ่ายของโรงเรียนในการซื้อวัตถุดิบได้อีกทางหนึ่ง นอกจากนี้ พนักงานจิตอาสายังได้ร่วมแบ่งปันความรู้ผ่านกิจกรรมสอนการคัดแยกขยะและวิธีประหยัดน้ำให้น้อง ๆ นักเรียนโรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ และโรงเรียนวัดช้าง นำมาซึ่งความสนุกสนานและความประทับใจให้กับทุกคนที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ความรับผิดชอบต่อสังคมไม่ได้เป็นเพียงแค่หน้าที่ขององค์กร แต่เป็นหัวใจสำคัญของการสร้างสมดุลระหว่างการดำเนินธุรกิจและการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน บริษัท ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค เบเวอเรจ (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท ซันโทรี่ เบเวอเรจ แอนด์ ฟู้ด (ประเทศไทย) จำกัด ยึดมั่นในค่านิยมองค์กร “การตอบแทนกลับคืนสู่สังคม (Giving Back to Society)” และมุ่งมั่นที่จะสร้างคุณค่าให้แก่สังคมไทย พร้อมปลูกฝังจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อส่วนรวมให้แก่พนักงานทุกคน