ครูอุ้ม ปล่อยคาราวาน "อาชีวะร่วมด้วยช่วยประชาชน" ขนทัพเด็กอาชีวะกว่า 400 ชีวิต ช่วยฟื้นฟูโรงเรียน วัด ถนนแม่สาย

พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รมว.ศธ. นำทีมผู้บริหาร ศธ. และนักเรียนนักศึกษาอาชีวะ ปล่อยคาราวาน “อาชีวะ ร่วมด้วยช่วยประชาชน” ฟื้นฟู ช่วยเหลือ ตั้งศูนย์ Fix it Center บริการซ่อมแซม และโรงครัวประกอบอาหารโดยคาราวาน “อาชีวะ ร่วมด้วยช่วยประชาชน” เพื่อช่วยฟื้นฟูพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในอำเภอแม่สาย โดยทีมอาชีวะ กว่า 403 คน จากวิทยาลัยในสังกัด สอศ. พื้นที่ภาคเหนือ 27 แห่ง ระหว่างวันที่ 3-7 ตุลาคม 2567 ในพื้นที่อำเภอแม่สาย 2 จุด1. ทีมฟื้นฟูพื้นที่ เป็นนักเรียน นักศึกษา 137 คน จากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี 11 แห่ง ในภาคเหนือ ปฏิบัติงานทำความสะอาด ขุดลอก และดันโคลนในพื้นที่สาธารณะ วัด โรงเรียน และชุมชน โดยใช้รถแม็คโครจากวิทยาลัยฯ ช่วยตักดินโคลนจำนวนมาก และนำสิ่งประดิษฐ์ "รถเข็นดันโคลน" จากวิทยาลัยเทคนิคลำพูน จำนวน 20 คัน มาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานเร่งฟื้นฟูพื้นที่ให้กลับสู่สภาพเดิมอย่างรวดเร็ว2. ทีม Fix it Center เป็นนักเรียน นักศึกษา จำนวน 266 คน จากวิทยาลัยเทคนิคและวิทยาลัยการอาชีพ ในจังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ อุตรดิตถ์ พิษณุโลก แพร่ ลำปาง ให้บริการล้างทำความสะอาด สิ่งของที่จมโคลนจากน้ำท่วม และซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องมือการเกษตร เช่น เครื่อสูบน้ำ และรถจักรยานยนต์ อาทิ เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ตรวจเช็คระบบไฟฟ้า ฟรี แก่ประชาชน“กระทรวงศึกษาธิการ ให้ความสำคัญกับการช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่อง โดยเหตุการณ์น้ำท่วมช่วงก่อนหน้านี้ ได้จัดตั้งศูนย์ Fix it Center 70 ศูนย์ ในจังหวัดเชียงราย หนองคาย และบึงกาฬ ช่วยเหลือซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้า รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ไปแล้วกว่า 8,000 รายการ และในครั้งนี้ได้มาช่วยเร่งฟื้นฟูสภาพพื้นที่ต่างๆ เพื่อให้บ้านเรือน ที่อยู่อาศัย วัด สถานศึกษา และพื้นที่สาธารณะ กลับมาในสภาพเดิมมากที่สุด และสามารถดำเนินชีวิตได้ดังเดิม โดยมอบให้ สอศ. ขยายวันจัดคาราวานอาชีวะ เพิ่มเติมอีก 15 วัน คือไปจนถึงวันที่ 22 ตุลาคม 2567 เพื่อช่วยเหลือประชาชน โรงเรียน และสถานที่สำคัญ ให้กลับมาใช้ชีวิตและประกอบอาชีพได้ตามปกติต่อไปทั้งนี้ ชาวอาชีวะทุกคน คือ ผู้มีจิตอาสา และพร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่ เต็มความสามารถ โดยนักเรียน นักศึกษา นำความรู้มาปฏิบัติงานในสถานการณ์จริง เพิ่มพูนทักษะวิชาชีพด้วย โดยจัดให้นักเรียน นักศึกษา และผู้มาปฏิบัติงาน เข้าพักที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สาย พร้อมอาหารครบมื้อ และอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ส่วนโรงครัวประกอบอาหารแจกจ่ายให้กับประชาชนและทีมปฏิบัติงาน ตั้งอยู่ที่โรงเรียนบ้านเหมืองแดง โดย ศธ. พร้อมในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างแท้จริง ทำดี ทำได้ ทำทันที" รมว.ศธ.กล่าว