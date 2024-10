ปุ้มปุ้ย จับมือ มากุโระ กรุ๊ป ผนึกกำลัง กระทรวง อว. สานต่อโครงการ “Thailand’s Next Culinary Star 2024” สานฝัน สร้างโอกาส และผลักดันเยาวชนไทยสู่อาชีพเชฟระดับสากล

ปุ้มปุ้ย จับมือ มากุโระ กรุ๊ป ผนึกกำลัง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สานต่อโครงการ “Thailand’s Next Culinary Star 2024” สานฝัน สร้างโอกาส และผลักดันเยาวชนไทยสู่อาชีพเชฟระดับสากล ขานรับนโยบาย Soft Power

เมื่อวันที่ 2 ต.ค. บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารกว้างไพศาล จำกัด (มหาชน) โดยนางปวิตา โตทับเที่ยง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านความยั่งยืน และสื่อสารองค์กร จับมือ บริษัท มากุโระ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ผนึกกำลังจัดโครงการ โครงการ “Thailand’s Next Culinary Star 2024” เพื่อสานฝัน สร้างโอกาส และผลักดันเยาวชนไทยสู่อาชีพเชฟระดับสากล ขานรับนโยบาย Soft Power ของภาครัฐ โดยเปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษาที่มีอายุระหว่าง 19-22 ปี และกำลังศึกษาในระดับปริญญาตรีคณะคหกรรมศาสตร์, อาหารและการโรงแรม, วิทยาศาสตร์และการท่องเที่ยว หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับอาหาร ร่วมแข่งขันสร้างสรรค์เมนูภายใต้ธีม Fusion of Japanese Flavors ผสมผสานรสชาติสไตล์ญี่ปุ่น เพื่อชิงทุนการศึกษา และโอกาสร่วมงานในเครือ Maguro Group โดยเมนูที่ชะเลิศยังมีโอกาสได้รับเลือกบรรจุเป็น Seasonal Menu เพื่อจำหน่ายจริงในร้าน Maguro อีกด้วยนายพันธุ์เพิ่มศักดิ์ อารุณี รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านพัฒนาการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กล่าวว่า กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนนโยบาย “ซอฟต์พาวเวอร์” ของรัฐบาล ผ่านการเข้าไปสนับสนุนใน 3 ส่วนสำคัญคือ 1. การพัฒนากำลังคนให้มีทักษะสูงขึ้น 2. การใช้ข้อมูลทางวิชาการเสริมในประเด็นสำคัญเพื่อให้ซอฟต์พาวเวอร์ไทยได้รับความเชื่อถือในระดับโลก 3. การจัดโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยี และนวัตกรรมสำหรับอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ใน 11 สาขา เพื่อสนับสนุน และผลักดันให้ประเทศไทยขึ้นเป็นหนึ่งในผู้นำของโลกในเรื่องซอฟต์พาวเวอร์“เป็นที่ทราบกันดีว่า อาหาร” คือหนึ่งใน 11 สาขาอุตสาหกรรมเป้าหมาย ภายใต้โครงการ อุตสาหกรรมซอฟต์พาวเวอร์ของรัฐบาล ซึ่งเป็นนโยบายที่มีวัตถุประสงค์เพื่อผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลาง food hub ที่สำคัญระดับโลก ส่งเสริมการส่งออกวัตถุดิบเพื่อสร้างรายได้เข้าประเทศ ตลอดจนมุ่งหวังและตั้งใจ เป็นศูนย์กลางในการส่งออกบุคลากร เชฟ ไปทั่วโลก เพื่อรองรับการเติบโตของเศรษฐกิจในประเทศ และในภูมิภาคเอเชีย โดยภาครัฐได้ให้การส่งเสริมนโยบายดังกล่าวผ่านกิจกรรมอันหลากหลาย รวมถึงกิจกรรมแข่งขันทำอาหารทั้งในและนอกประเทศ จึงมองว่าโครงการ “Thailand’s Next Culinary Star 2024” เป็นอีกหนึ่งโครงการฯ ที่ตอบโจทย์ดังกล่าว ซึ่งนอกจากจะเป็นการสนับสนุนให้นิสิต นักศึกษาเกิดการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองในสายงานอาชีพเชฟแล้ว ยังเป็นการสร้างโอกาสด้านการจ้างงานและอาชีพอีกด้วย” นายพันธุ์เพิ่มศักดิ์ อารุณี กล่าวด้าน นางปวิตา โตทับเที่ยง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านความยั่งยืน และสื่อสารองค์กร บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารกว้างไพศาล จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารกว้างไพศาล จำกัด (มหาชน) หรือ ‘ปุ้มปุ้ย’ เป็นหนึ่งในบริษัทผู้นําด้านอุตสาหกรรมการผลิตอาหาร ที่มีจุดเด่นและให้ความสำคญในด้านการนําเสนอรสชาติอาหารที่แสดงออกถึงเอกลักษณ์ของความเป็นไทย อยางแท้จริง โดยบริษัทฯ มีความเชื่อมั่นในรสชาติของอาหารไทย และเชื่อมั่นในศักยภาพของคนไทย จึงต้องการเป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับอาชีพที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอาหารไปสู่ระดับสากล จึงเป็นที่มาของโครงการ “Thailand’s Next Culinary Star” ที่ต้องการเฟ้นหาบุคลากรทางด้านอาหารที่มีฝีมือในการสร้างสรรค์เมนูอาหารของบริษัทฯ ภายใต้แบรนด์ ‘ปุ้มปุ้ย’ ได้ตามศักยภาพและความสามารถของตนเองอย่างเต็มที่ และได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเติบโตอย่างต่อเนื่องของธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิตอาหารอย่างยั่งยืน“โครงการ Thailand’s Next Culinary Star ในปีนี้ คือการต่อยอดความสำเร็จจากโครงการฯ ในครั้งที่ผ่านมา โดยได้รับเกียรติจากบริษัทที่คร่ำหวอดในวงการอาหารอย่าง บริษัท มากุโระ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) มาร่วมเป็นพันธมิตร นอกเหนือจากภาครัฐ คือ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ซึ่งในปีนี้ นอกจากความตั้งใจในการสร้างแรงบันดาลใจในอาชีพเชฟผ่านการให้น้องๆ นิสิต นักศึกษา ได้ท้าทายขีดความสามารถของตนเองโดยการสร้างสรรค์เมนูอาหารญี่ปุ่นด้วยการใช้ผลิตภัณฑ์ปุ้มปุ้ยของไทย ผสานให้มีรสชาติกลิ่นอายความเป็นญี่ปุ่น ซึ่งเปิดโอกาสให้ใช้จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ได้อย่างเต็มที่แล้ว ปุ้มปุ้ยยังมองถึงโอกาสในการสร้างงาน สร้างอาชีพ อย่างเป็นรูปธรรมด้วย นั่นคือโอกาสร่วมงานในเครือ มากุโระ กรุ๊ป (Maguro Group) และเมนูที่ชะเลิศยังมีโอกาสได้รับเลือกบรรจุเป็นซีซันแนล เมนู (Seasonal Menu) เพื่อจำหน่ายจริงในร้าน Maguro อีกด้วย” นางปวิตา โตทับเที่ยง กล่าวเสริมด้าน นายจักรกฤติ สายสมบูรณ์ กรรมการบริหาร บริษัท มากุโระ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “โครงการ Thailand’s Next Culinary Star มีแนวคิดสอดคล้องกับนโยบายของ บริษัท มากุโระ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) ที่ให้ความสำคัญในเรื่องการเฟ้นหาทาเล้นท์ (Talent) ใหม่ๆ ที่พร้อมจะเติบโตไปกับบริษัทเสมอมา รวมถึงการพัฒนาบุคลากรในองค์กรอย่างต่อเนื่องในทุกภาคส่วน จึงมีความยินดีเป็นอย่างมากที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างฝันน้องๆ ให้เป็นจริงได้ รวมถึงมีส่วนผลักดันให้ประเทศไทยมีเชฟเก่งๆ มากขึ้นเรื่อยๆ ทั้งนี้ นอกเหนือจากรางวัลต่างๆ ที่ผู้ที่ชนะประกวดจะได้รับคือประสบการณ์อันมีค่า นั่นคือการได้เข้ามาเรียนรู้จากเชฟระดับ Executive Chef หรือ Master Chef ที่มากความสามารถและประสบการณ์ที่ MAGURO GROUP ACADEMY โดยน้องๆ จะได้ฝึกฝนการทำอาหาร การเรียนรู้ขั้นตอนการเตรียมวัตถุดิบ ได้มีโอกาสคิดสูตรอาหารใหม่ๆ ไม่เฉพาะกับแค่แบรนด์มากุโระ แต่เป็นในทุกๆ แบรนด์ในเครือฯ รวมถึงแบรนด์ใหม่ๆ ในอนาคตด้วย จึงอยากจะเชิญชวนนิสิต นักศึกษาที่มีใจรักในการทำอาหาร และมีความมุ่งมั่นที่อยากจะต่อยอดอาชีพนี้ในอนาคตให้มาร่วมโครงการ “Thailand’s Next Culinary Star” ซึ่งเราเชื่อว่าทุกคนมีศักยภาพอยู่แล้ว จึงอยากให้มาร่วมแสดงศักยภาพกันมากๆ”สำหรับโครงการ “Thailand’s Next Culinary Star 2024” ดำเนินการต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 2 โดยเป็นการผนึกกำลังระหว่าง บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารกว้างไพศาล จำกัด (มหาชน) และพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชน นำโดย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และ บริษัท มากุโระ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) มุ่งหวังที่จะเป็นส่วนสำคัญในการสร้างโอกาส รอยยิ้ม และจุดประกายความคิดรวมทั้งความหวังในอาชีพเชฟ ให้แก่นิสิต นักศึกษาที่มีอายุระหว่าง 19-22 ปี และกำลังศึกษาในระดับปริญญาตรีคณะคหกรรมศาสตร์, อาหารและการโรงแรม, วิทยาศาสตร์และการท่องเที่ยว หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับอาหาร โดยการแข่งขันแบ่งออกเป็น 2 รอบ ซึ่งผู้เข้าแข่งขันต้องสร้างสรรค์เมนูภายใต้ธีม Fusion of Japanese Flavors ผสมผสานรสชาติสไตล์ญี่ปุ่น เพื่อชิงทุนการศึกษา โล่และประกาศนียบัตร รวมทั้งโอกาสในการได้ร่วมงานในเครือ Maguro Group นอกจากนี้ เมนูที่ชะเลิศยังมีโอกาสได้รับเลือกบรรจุเป็น Seasonal Menu เพื่อจำหน่ายจริงในร้าน Maguro อีกด้วยสำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ สามารถลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ได้ที่ https://forms.gle/QjYyKDdxVtj8phwX6 หรือสแกนคิวอาร์โค้ดด้านล่างเงื่อนไขการรับสมัครจับคู่ทีมละ 2 คน บอกเล่าแรงบันดาลใจหรือความฝันในการเป็นเชฟ พร้อมโพสต์คลิปลงโซเชียลมีเดียของตัวเอง โดยส่งคลิปวิดีโอ ความยาวไม่เกิน 3 นาที และเห็นแบรนด์ของผู้สนับสนุนอย่างชัดเจน และส่งผลงานได้ที่ อีเมลล์: nextstarpumpui@gmail.com ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 29 ตุลาคม 2567ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook Fanpage ของโครงการ Thailand’s Next Culinary Star https://www.facebook.com/ThailandNextCulinaryStar หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทางโทรศัพท์ สามารถติดต่อโครงการได้ทุกวันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 09.00 - 18.00 น. ที่หมายเลข 0-82341-4114 และ หมายเลข 0-87001-3951