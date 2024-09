บัญชีธรรมศาสตร์ ประกาศเปิดรับ Portfolio TCAS1 ปี 68 เฟ้นหานักเรียนที่มีความมุ่งมั่นเป็นผู้นำธุรกิจ

หรือเป็น Thailand‘s First Triple Crown Business School หรือ มหาวิทยาลัยด้านบริหารธุรกิจแห่งแรกของประเทศไทยที่ได้รับการรับรองคุณภาพการศึกษาระดับนานาชาติจากสถาบันรับรองคุณภาพการศึกษาด้านบริหารธุรกิจระดับโลก 3 แห่ง ได้แก่ AACSB (Association to Advance Collegiate Schools of Business) จากสหรัฐอเมริกา EQUIS (EFMD Quality Improvement System) จากสหภาพยุโรป และ AMBA (Association of MBAs) จากสหราชอาณาจักร โดยจาก Business Schools ประมาณ 10,000 แห่งทั่วโลก มีไม่ถึง 100 แห่ง หรือคิดเป็นไม่ถึง 1% เท่านั้น ที่ได้รับ Triple Crown Accreditationเผยว่า “ด้วยวิสัยทัศน์ของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในการบ่มเพาะผู้นำแห่งอนาคตที่จะกำหนดทิศทางของธุรกิจของภูมิภาคอาเซียนอย่างยั่งยืน คณะฯ จึงปรับกลยุทธ์การรับเข้าเพื่อเฟ้นหาผู้ที่มีศักยภาพและความมุ่งมั่นในการเป็นผู้นำทางธุรกิจ เพื่อเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี หลักสูตรภาษาไทย ไม่ว่าจะเป็นหลักสูตร 4 ปี ที่ศึกษาที่ศูนย์รังสิต และหลักสูตร 5 ปี ตรีควบโทฯ ที่ศึกษาที่ท่าพระจันทร์ ผ่านการรับเข้า TCAS1 รอบ Portfolio ปีการศึกษา 2568 ทั้งนี้ คณะฯ ก็ยังคงมีการรับเข้า TCAS3 Admission ตามปกติด้วย”การรับเข้า TCAS1 รอบ Portfolio จะคัดกรองผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โดยใช้คะแนนการประเมินสมรรถนะด้านการจัดการสมัยใหม่ หรือการสอบ FORWARD ซึ่งพัฒนาโดยศูนย์ทดสอบสมรรถนะแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (Thammasat Competency Test Center หรือ TCTC) และยังมีทางเลือกการคัดกรองผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โดยใช้คะแนน SAT ดำเนินการโดย The College Board ด้วย เพื่อตอกย้ำความเป็นนานาชาติของคณะฯ นอกจากนี้ การสอบสัมภาษณ์จะมีความเข้มข้น โดยการเปิดโอกาสให้ผู้สมัครได้นำเสนอ Portfolio เพื่อแสดงถึงความสนใจทางธุรกิจและความมุ่งมั่นในการเป็นผู้นำทางธุรกิจในอนาคตอย่างเป็นรูปธรรมเปิดเผยว่า “การสอบ FORWARD เป็นการประเมินสมรรถนะด้านการจัดการสมัยใหม่ โดยครอบคลุมสมรรถนะหลัก 3 ด้าน ได้แก่ สมรรถนะด้านการวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ (Business Quantitative Analysis Competency) สมรรถนะด้านการวิเคราะห์เชิงคุณภาพทางธุรกิจ (Business Qualitative Analysis Competency) และสมรรถนะด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษทางธุรกิจ (Business English Communication Competency) ซึ่งแบบประเมินในแต่ละด้านจะมีจำนวน 30 ข้อ รวม 90 ข้อ และใช้เวลาด้านละ 40 นาที รวม 120 นาที”เปิดเผยว่า “คณะฯ จะพิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์โดยพิจารณาจากคะแนน FORWARD โดยจะพิจารณาสมรรถนะหลักทั้ง 3 ด้าน โดยกำหนดน้ำหนัก ดังนี้ (1) สมรรถนะด้านการวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ ค่าน้ำหนักร้อยละ 40 (2) สมรรถนะด้านการวิเคราะห์เชิงคุณภาพทางธุรกิจ ค่าน้ำหนักร้อยละ 30 และ (3) สมรรถนะด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษทางธุรกิจ ค่าน้ำหนักร้อยละ 30 หรือคะแนน SAT ทั้ง 2 ด้าน โดยกำหนดน้ำหนัก ดังนี้ (1) SAT Math ค่าน้ำหนักร้อยละ 60 และ (2) SAT Reading and Writing ค่าน้ำหนักร้อยละ 40 สำหรับการสอบสัมภาษณ์ที่เข้มข้นจะมุ่งเน้นการประเมินความสนใจทางธุรกิจและความมุ่งมั่นในการเป็นผู้นำทางธุรกิจของผู้สมัคร โดยเปิดโอกาสให้ผู้สมัครนำเสนอ Portfolio ต่อกรรมการสอบสัมภาษณ์ และผู้สมัครที่มีผลการสอบสัมภาษณ์ “ไม่ผ่าน” จะไม่ได้รับสิทธิในการเข้าศึกษา และคณะฯ จะพิจารณาผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาโดยจัดลำดับด้วยคะแนน FORWARD หรือคะแนน SAT เฉพาะผู้ที่มีผลการสอบสัมภาษณ์ “ผ่าน” เท่านั้น ทั้งนี้ คณะฯ เชื่อมั่นว่าการคัดเลือกในรอบ Portfolio นี้จะได้นักศึกษาที่มีความพร้อมที่จะได้รับการบ่มเพาะให้กลายเป็นผู้นำแห่งอนาคตที่จะขับเคลื่อนธุรกิจของไทยและอาเซียนได้อย่างยั่งยืน”กล่าวเสริมว่า “ผู้สมัครสามารถสมัครในหลักสูตรของคณะฯ ได้มากกว่า 1 หลักสูตร กรณีที่ผู้สมัครมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์มากกว่า 1 หลักสูตร ผู้สมัครจะเข้าสอบสัมภาษณ์เพียงครั้งเดียวเท่านั้น โดยในวันสอบสัมภาษณ์ ผู้สมัครจะต้องระบุลำดับหลักสูตรตามความสนใจเข้าศึกษา และคณะฯ จะประกาศให้สิทธิ์ในการเข้าศึกษาเพียง 1 หลักสูตรเท่านั้น โดยคำนึงถึงลำดับหลักสูตรที่ผู้สมัครระบุไว้”จะจัดสอบ 2 ครั้ง โดยครั้งแรกเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1-15 ตุลาคม 2567 และสอบในวันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม 2567 ส่วนครั้งที่สองเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม - 10 พฤศจิกายน 2567 และสอบในวันอาทิตย์ที่ 17 พฤศจิกายน 2567 ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดการสมัครสอบและแนวตัวอย่างข้อสอบได้ที่ https://forward.tbs.tu.ac.th/ หรือ www.facebook.com/Admissions.TBS หรือ www.facebook.com/ThammasatCompetencyTestCenter คณะฯ พิจารณาคะแนน SAT ถึงรอบสอบเดือนพฤศจิกายน 2567 (การสอบวันเสาร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2567) เท่านั้น ผู้สมัครต้องส่งคะแนน SAT จาก The College Board มายัง Code 0288 ก่อนวันที่ 30 พฤศจิกายน 2567 และคะแนน SAT ต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปีนับจนถึงวันสมัคร ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดการสมัครสอบได้ที่ https://www.collegeboard.org/ เพื่อแนะนำหลักสูตรปริญญาตรีและการรับเข้าของคณะฯ ในวันอังคารที่ 8 ตุลาคม 2567 เวลา 13.30-15.30 น. ณ ห้อง 413 อาคาร SC-3 ท่านที่สนใจเข้าร่วมงาน ติดตามข่าวสารได้ที่ www.facebook.com/Admissions.TBS