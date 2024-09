โค้งสุดท้าย! BEM พาน้องพิชิต TCAS ปีที่ 16 เตรียมพร้อมสู่รั้วมหาวิทยาลัย

เข้าสู่ช่วงโค้งสุดท้ายสำหรับการเตรียมความพร้อมเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยของเด็กไทยที่ตื่นตัว ตื่นรู้ เข้าร่วมติว TGAT ในโครงการ “BEM พาน้องพิชิต TCAS ปีที่ 16” ภายใต้แนวคิด ติวซิ่ง ชิงคณะใช่ จัดขึ้นโดย บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM ผนึกกำลังภาครัฐและเอกชน ได้แก่ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.), การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) และ บริษัท แบงคอก เมโทร เน็ทเวิร์คส์ จำกัด (BMN) ที่ต้องการสร้างโอกาสในการเรียนรู้อย่างเท่าเทียมให้กับเยาวชนไทย ซึ่งในปีนี้ได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการสอน เพิ่มความเข้มข้นของเนื้อหา เจาะลึกแนวข้อสอบ มากยิ่งขึ้นในปีนี้ BEM ยกทัพคณะอาจารย์จาก WE by The Brain สถาบันกวดวิชาที่สร้างความสำเร็จของเด็กไทยมาอย่างยาวนาน อย่างครูพี่เอ๋-วิเศษ กี่สุขพันธ์, ครูพี่ยู-สุรเชษฐ์ พิชิตพงศ์เผ่า และครูพี่นุ้ย-ดร.สมิตา หมวดทอง โดยเฉพาะครูพี่นุ้ยที่ได้มีโอกาสมาสอนในโครงการนี้ครั้งแรก เปิดเผยความรู้สึกว่า “รู้สึก ดีใจเป็นอย่างมากที่ในปีนี้ ได้รับเกียรติมาร่วมสอนในโครงการ BEM พาน้องพิชิต TCAS และเป็นครั้งแรกที่ได้ร่วมงานกับ BEM ซึ่งคิดว่าความรู้ ที่จะนำมามอบให้กับน้องๆ นอกเหนือจากการนำไปสอบแล้ว คาดหวังว่าจะสามารถสร้างแรงบันดาลใจในเรื่องภาษาอังกฤษให้กับใครได้อีกหลายคน ให้เกิดความชอบและนำไปฝึกฝนทางด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ ซึ่งในตอนนี้ระบบการศึกษาไทยมีความหลากหลายทั้งเรื่องค่ายกิจกรรม โครงการ ตลอดจนเทคนิค หรือวิธีการสอน อย่างงานติวฟรีครั้งนี้ของ BEM ถือเป็นโอกาสที่ดีมากๆ ให้กับเยาวชนมาใช้เวลาช่วงโค้งสุดท้ายให้เกิดประโยชน์ ”นอกจากคุณครูทั้ง 3 คนที่จะมาเสริมความรู้ด้านวิชาการแล้ว ยังมีวิทยากรพิเศษที่จะช่วยเสริมเทคนิคการทำ Portfolio ให้เกิดความโดดเด่นจนเข้าตาคณะกรรมการ อย่าง อะตอม-ขจรเกียรติ ดลตรี เจ้าของเพจ “เด็กโชว์พอร์ต” ซึ่งเล่าว่า “เคยได้ยินโครงการนี้ตั้งแต่ม.ปลาย ในวันนี้ดีใจที่ได้รับเกียรติมาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ที่เราสั่งสมมากว่า 7 ปี ให้กับน้องๆ เพราะรอบ Portfolio ถือเป็นรอบที่มีส่วนสำคัญมาก เนื่องจากเป็นรอบที่ทำให้อาจารย์ในมหาวิทยาลัยเป้าหมายนั้นได้เห็นศักยภาพของนักเรียนว่ามีความพร้อมมากน้อยเพียงใด โดยสิ่งหนึ่งที่ต้องคำนึงถึง คือ Mindset หรือกรอบความคิดและทัศนคติ เพราะตอนนี้ในตลาดแรงงาน ยังขาดพนักงานที่มีทักษะการทำงาน กระบวนการคิด และทัศนคติที่ดีต่อการทำงานร่วมงานกับผู้อื่น ดังนั้น การทำ Portfolio จึงเป็นเครื่องมือในการถ่ายทอดทัศนคติ และฝีมือให้อาจารย์ได้เห็นว่านักเรียนคนนั้นเป็นคน ที่มีกรอบความคิดอย่างไร”​ในการจัดงานครั้งนี้นับว่าได้ผลตอบรับเป็นอย่างดีจากนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งเข้ามาร่วมงานที่สามย่านมิตรทาวน์ ฮออล์ถึง 1,325 คน และยังชมผ่านระบบออนไลน์จากจังหวัดต่างๆ อีก 1,474 คน หนึ่งในนั้นคือ น.ส. ขวัญชนก ศิบาโชติ จากโรงเรียนสตรีวัดระฆัง ที่เริ่มมีการเตรียมความพร้อมและเข้าร่วมติวกับทางโครงการ เล่าว่า “ในตอนนี้เริ่มอ่านหนังสือ หมั่นฝึกทำโจทย์จากข้อสอบปีที่ผ่านมา และในวันนี้ก็ยังได้รับความรู้จากทางโครงการเยอะมาก ส่วนตัวชอบวิชาภาษาอังกฤษและได้มาเจอกับครูพี่นุ้ย ที่สอนสนุก เข้าใจง่าย บางอย่างเป็นเทคนิคเล็กๆ ที่สามารถมาช่วยลดระยะเวลาในการทำข้อสอบได้ด้วย”​ด้านสองนักเรียนหญิงจากโรงเรียนโยธินบูรณะ น.ส.นัดดา ลีลากุศล (ซ้าย) และ น.ส.กุลนารี ลีลากุศล (ขวา) บอกว่า “มีความใฝ่ฝันอยากมีธุรกิจเป็นของตัวเอง ศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับคณะบริหารธุรกิจ และเริ่มมีการเตรียมความพร้อมด้วยการไปร่วมงานติวต่างๆ ที่มีการจัดขึ้น หรือหาความรู้จากช่องทางออนไลน์ ที่มีสอนเทคนิคให้ฟรี ด้วยเวลาที่มีค่อนข้างน้อยจึงต้องพยายามแบ่งเวลาให้ได้ อย่างงานในวันนี้ของ BEM ก็ถือเป็นอีกหนึ่งโครงการที่ดี และไม่เสียค่าจ่าย แถมในแต่ละวิชาอาจารย์สอนสนุก โดยเฉพาะคณิตศาสตร์ และวิชาภาษาอังกฤษ ที่เราได้เทคนิคการจำ วิธีลัด ทำให้เข้าใจง่าย และคาดว่าจะสามารถนำไปต่อยอดในสนามสอบได้จริง”นอกจากนี้ ยังมีนักเรียนในต่างจังหวัดที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม BEM พาน้องพิชิต TCAS อย่าง น.ส.วรพิชา เมฆสุข และยังเป็นหนึ่งในนักเรียนที่รับทุนการศึกษาวิชา TGAT ของ We by The Brain ได้ให้ความเห็นว่า “อยากเข้ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในสาขาวิชาคณะวิชาการจัดการ เพราะใฝ่ฝันว่าวันหนึ่งจะมีธุรกิจ เป็นของตัวเอง โดยตอนนี้เริ่มมีการเก็บรวบรวมผลงาน แต่ก็มีวิธีการจัดการด้วยการหาข้อมูลเกี่ยวกับคณะและเน้นผลงานที่เกี่ยวข้องให้ได้มากที่สุด และการที่เข้าร่วมโครงการครั้งนี้รู้สึกดีใจมาก เพราะทำให้ได้ติวกับอาจารย์ชื่อดัง มั่นใจในเทคนิคที่อาจารย์นำมาสอน ซึ่งการได้รับโอกาสร่วมติวในโครงการนี้ สำหรับเด็กที่อยู่ต่างจังหวัด ถือเป็นเรื่องที่ดีเป็นอย่างยิ่ง เช่นเดียวกับการได้รับทุนการศึกษาสำหรับติว TGAT ถือว่าเป็นโชคดี เพราะเป็นช่วงที่ต้องเตรียมตัวสอบอย่างหนัก การได้รับทุนครั้งนี้ทำให้ช่วยเสริมความรู้ได้มากขึ้น สุดท้ายขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนใน TCAS68 พยายามทำให้เต็มที่ อย่ากังวลมากจนเกินไป และสู้ไปด้วยกัน”โครงการ “BEM พาน้องพิชิต TCAS” ที่เกิดขึ้นในปีนี้ ยังมีผู้ใหญ่ใจดีจากภาคเอกชนหลายแห่งที่มาช่วยสร้างโอกาสและความเท่าเทียมทางการศึกษาให้เยาวชนไทยไปด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็น บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน), บริษัท เอส.แอนด์ ซันส์ เทรดดิ้ง จำกัด, บริษัทนีโอ คอร์ปอเรทจำกัด(มหาชน), บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) และบริษัท วันไทยอุตสาหกรรมการอาหาร จำกัด