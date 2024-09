ดนตรีคลาสสิกทั้งไทย-เทศ จากนักดนตรีเยาวชนมือรางวัลระดับโลก “Tales of Dreamtopia” คอนเสิร์ตมาราธอน สี่วันเต็มอิ่ม!

เมื่อโรงเรียนเตรียมอุดมดนตรี วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล สถาบันดนตรีระดับมัธยมศึกษาตอนปลายซึ่งรวมนักดนตรีรุ่นเยาว์หัวกะทิ ชนะรางวัลระดับนานาชาติกันมาแล้วมากมาย ประกาศจัดงานคอนเสิร์ตการกุศล คุณภาพเต็มรูปแบบ เต็มเวที สี่วันติดต่อกัน วงการดนตรีคลาสสิกในเมืองไทยจึงเฉยอยู่ไม่ได้ ต้องรีบจองบัตรกันไปดูแล้ว!งานนี้นักเรียนทุกคนได้แสดงฝีมือกันเองเต็มที่ทั้งเบื้องหลังเบื้องหน้า แสดงเอง เล่นดนตรีเอง บริหารจัดการ ครบเครื่อง จัดแสดงในชื่อ “Tales of Dreamtopia” ณ หอแสดงดนตรี (MACM) มหิดล ศาลายา วันที่ 26 - 29 กันยายนนี้“นักดนตรีมีพลังในการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี ปัดเป่าความโศกเศร้า สร้างกำลังใจให้ผู้คน และบันดาลใจให้ผู้ชม ผู้ฟัง ครุ่นคิดได้อย่างลึกซึ้ง”นี่คือความเชื่อที่ อาจารย์ริชาร์ด ราล์ฟส ครูใหญ่แห่งโรงเรียนเตรียมอุดมดนตรี วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ส่งต่อให้นักเรียนทุกคน และเป็นหัวใจของการสร้างสรรค์งานครั้งนี้คอนเสิร์ตนี้เป็นเวทีที่นักเรียนระดับเตรียมอุดมดนตรี หรือที่รู้จักกันในนาม YAMP - Young Artists Music Program ได้รับการสนับสนุนจากวิทยาลัยฯ และ ดร.ณรงค์ ปรางค์เจริญ คณบดี ให้จัดแสดงอย่างต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 19 แล้ว โดยนักเรียนจะได้ฝึกการรับผิดชอบในทุกด้านของการผลิตงานเบื้องหลังร่วมกับทีมงานและอาจารย์ระดับมืออาชีพของวิทยาลัยฯ ตั้งแต่การเลือกธีมที่จะใช้จัดแสดง การวางแนวคิดสำหรับการแสดง การวางแผนกลยุทธ์การผลิต ไปจนถึงการจัดการด้านการโปรโมท และธุรกิจต่างๆ ของงานนอกจากงานนี้จะเป็นโอกาสดีที่ให้นักเรียนได้ถ่ายทอดความสุขผ่านการเล่นดนตรีแล้ว ยังตอกย้ำการให้ความสำคัญของดนตรีที่สร้างสรรค์สู่สังคม โดยโรงเรียนจะนำรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายไปร่วมสนับสนุนกิจกรรมค่ายอาสาที่จังหวัดบุรีรัมย์ ดังที่ได้ทำต่อเนื่องมาทุกปี รวมถึงการร่วมเล่นดนตรีและทำเวิร์คช็อปกับโรงเรียนพี่น้องในท้องถิ่นด้วยธีมของคอนเสิร์ตประจำปีครั้งที่ 19 คือ “Tales of Dreamtopia: Melodies From Far and Near” นำเสนอเรื่องราวในจินตนาการอันแสนวิเศษและไร้ขอบเขตกำหนด เล่าผ่านมุมมองและบริบทที่แตกต่างกันจากแต่ละสาขาวิชา ตั้งแต่ดนตรีไทย ดนตรีพื้นบ้าน ดนตรี Fusion ที่ผสมผสานกลิ่นอายของดนตรีตะวันออกกับตะวันตกได้อย่างกลมกลืน ดนตรีสากลสไตล์ป๊อปร๊อค วงคอมโบ แจ๊ส วงขับร้องประสานเสียง ดนตรีคลาสสิก และผลงานการประพันธ์ดนตรีของเด็กนักเรียนชั้นมัธยมปลายTales of Dreamtopia จัดแสดงที่ หอแสดงดนตรี (MACM) วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา มีกำหนดการแสดงดังนี้26 กันยายน 2567: ดนตรีไทย วง ASEAN Fusion และ Popular Music เวลา 19.00 น.27 กันยายน 2567: Piano และ Voice เวลา 19.00 น.28 กันยายน 2567: Jazz และ Combo เวลา 19.00 น.29 กันยายน 2567: Choir เวลา 15.30 น. และ Classical Guitar & Orchestra เวลา 19.00 น.ผู้สนใจสามารถสำรองที่นั่งทุกรอบการแสดงได้ที่ ทิคเก็ตเมลอน:https://www.ticketmelon.com/yamp/tales-of-dreamtopiaและติดตามบรรยากาศการฝึกซ้อม ข่าวสาร สอบถามโปรโมชั่นต่างๆ ได้ที่Facebook: PC YAMP Concert SeriesInstagram: @yampconcertseries