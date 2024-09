Bangkok Car Free 2024 กทม. ลองดี เพ้นต์สีถนนบรรทัดทอง เพิ่มพื้นที่คนเดินเท้า

วันนี้ (21 ก.ย. 67) นายศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ร่วมกิจกรรมบรรทัดทอง Car Free Day โดยการปั่นจักรยานมาร่วมงานและลงมือเพ้นท์สีถนนไปกับจิตรกรตัวน้อย และอาร์ตติสรุ่นใหญ่ โดยมี นายต่อศักดิ์ โชติมงคล ประธานที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายเอกวรัญญู อัมระปาล ผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและโฆษกของกรุงเทพมหานคร ศ.ดร.วิเลิศ ภูริวัชร ผู้รักษาการแทนอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมด้วย ผู้บริหารสำนักการจราจรและขนส่ง และสำนักงานเขตปทุมวัน ร่วมกิจกรรม ณ ถนนบรรทัดทอง ซอยจุฬา 16 เขตปทุมวันรองผู้ว่าฯ ศานนท์ กล่าวว่า กรุงเทพมหานครหารือกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการจัดการจราจรถนนบรรทัดทอง เนื่องจากในช่วงหลายปีที่ผ่านมาบรรทัดทองเป็นถนนเส้นที่มีชื่อเสียงด้านร้านอาหารอร่อย เป็นที่นิยมทั้งคนไทย และชาวต่างชาติ ทำให้บรรทัดทองเป็นถนนเส้นที่คนสัญจรเยอะ แต่เดินยาก และคนบางส่วนล้นทางเท้า อาจนำมาซึ่งความไม่ปลอดภัย จึงใช้โอกาสในวัน Car Free Day จัดการจราจรถนนบรรทัดทอง ให้เป็นพื้นที่ของประชาชนได้สัญจรไปมาด้วยเท้าได้อย่างสะดวกและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น ตลอดจนการบริหารจัดการเพื่อความสะดวกของกลุ่มผู้ใช้วีลแชร์อีกด้วยสำหรับกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย ภาคีเครือข่ายเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมมากมาย อาทิ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Buca ภาคีจักรยานเมืองกรุงเทพฯ กิจกรรมมูลนิธิสถาบันการเดินและการจักรยานไทย ร่วมระบายสีบนท้องถนนบริเวณหน้าซอยจุฬา 16 พร้อมตกแต่งถนนด้วย Street Furniture ให้เป็นจุดนั่งพักผ่อนหย่อนใจ และสร้างการมีส่วนร่วมและการออกแบบทางเท้าตามแนวคิด tactical urbanism หรือรูปแบบหนึ่งของการพัฒนาเมืองหรือชุมชนBangkok Car Free 2024: Connecting For Life World car free day ตรงกับวันที่ 22 กันยายน ของทุกปี เป็นวันที่ประเทศต่าง ๆ และองค์กรต่าง ๆ ทั่วโลก ร่วมรณรงค์ให้ประชาชนลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล และหันมาใช้ขนส่งมวลชน รถจักรยาน โดยมีจุดประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักถึงปัญหามลพิษทางอากาศจากยานพาหนะ ลดปริมาณรถบนท้องถนน ลดปัญหาการจราจรติดขัด มุ่งสู่การสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนในเมืองที่มีความแออัดสูง ซึ่งกรุงเทพมหานคร ร่วมรณรงค์พร้อมกับเมืองอื่น ๆ ทั่วโลก ภายได้แนวคิด "Bangkok Car Free 2024: Connecting For Life" โดยเปลี่ยนเมืองเป็นห้องทดลอง ผ่านการจัดการจราจรถนน 'บรรทัดทอง' ระหว่างวันที่ 21 - 22 กันยายน 2567 เวลา 16.00 - 24.00 น. ตามแนวคิด "จัดระเบียบทางเท้าเปลี่ยนถนนสำหรับรถยนต์ เป็นพื้นที่ให้ผู้คนออกมาใช้ชีวิต"โดยก่อนหน้านี้กรุงเทพมหานครร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยดำเนินการจัดระเบียบและคืนพื้นที่ทางเท้า ขอความร่วมมือร้านค้าไม่ให้นำโต๊ะ เก้าอี้ มาตั้งวางรับประทานอาหารบนทางเท้าบริเวณหน้าร้าน โดยออกประกาศไปแล้วเมื่อวันที่ 29 ส.ค. 67 ซึ่งปัจจุบันทางร้านค้าได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ทั้งนี้ การ 'ทดลองจัดการจราจรถนน' บรรทัดทองในกิจกรรม Bangkok Car Free 2024 จะจัดการจราจรถนนตั้งแต่ซอยจุพาฯ 12 ถึงซอยจุพาฯ 20 ให้เป็นถนนคนเดิน โดยไม่ได้มีการเพิ่มร้านขายของแต่อย่างใด แต่เป็นการจัดการจราจรถนน เพื่อทดลองให้คนได้ไช้ถนนในฐานะพื้นที่สาธารณะเมืองทั้งนี้ผู้ที่สนใจอยากเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว แต่กังวลเรื่องการเดินทาง รวมทั้งการจัดการจราจรของถนนบรรทัดทองจะทำอย่างไร เรามัดรวมคำถามคำตอบมาให้ ดังนี้1. ขับรถมาจอดที่ไหน? กทม. ชวนทุกคนใช้ขนส่งสาธารณะ ทั้ง BTS MRT รถเมล์ และอื่นๆ ลงสถานีแล้ว มีอาสาจักรยานรอพาปั่นด้วยจักรยานสาธารณะกว่า 300 คันมาที่งาน รวมถึงมีรถ BMA feeder เวียนรับส่งถึงประมาณ 3 ทุ่ม แต่ใครจำเป็นต้องขับรถ ทุกที่จอดรถของบรรทัดทองยังเปิดให้เข้าได้หมด ไม่ว่าจะเป็นที่ Stadium One, Mint tower, อุทยาน 100 ปี ลานจอดรถจุฬาฯทุกที่เปิดเหมือนเดิม2. พี่ๆไรเดอร์เข้าไปรับส่งอาหารอย่างไร มีการจัดระเบียบจุดรับส่งอาหารให้ไรเดอร์ 3 จุด คือ ถนนจรัสเมือง ซอยจุฬาฯ 18 และ 20 มีเจ้าหน้าที่ดูแลรถให้ สามารถเดินเข้าไปรับอาหารได้3. รถเมล์วิ่งยังไง? ในช่วงเวลา 16.00น. - 24.00น. รถเมล์ 67 และ 73 ที่วิ่งผ่าน ถนนบรรทัดทอง จะเปลี่ยนเส้นทางไปวิ่งถนนพญาไทแทน