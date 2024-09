อย. เดินหน้าพัฒนาเศรษฐกิจไทยให้ยั่งยืน ชูนโยบาย IGNITE THAI FDA

อย. สนองนโยบาย “IGNITE Thailand” ชูนโยบาย IGNITE THAI FDA ด้านงานคุ้มครองผู้บริโภคและเสริมสร้างเศรษฐกิจไทย ด้วยการเดินหน้าสานสัมพันธ์นานาประเทศทั่วโลก สร้างความร่วมมือเพื่อพัฒนาประเทศไทยให้ยั่งยืน

เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2567 ณ โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพมหานคร นายแพทย์ณรงค์ อภิกุลวณิช เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานประชาสัมพันธ์สร้างภาพลักษณ์องค์กร FDA Communication ภายใต้ธีมงาน IGNITE Thai FDA: Our spark can start a great movement ขานรับนโยบาย IGNITE Thailand ของรัฐบาล อาทิ การเป็นศูนย์กลางด้านการแพทย์และสุขภาพ โดยที่ อย. มีการส่งเสริมการประกอบกิจการที่อำนวยความสะดวกรวดเร็ว ควบคู่กับการกำกับดูแลคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์สุขภาพ และเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการให้มีขีดความสามารถในการแข่งขัน ทั้งนี้ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มในงานบริการด้านสาธารณสุขไทยให้เป็นที่ยอมรับระดับสากลเลขาธิการฯ อย. กล่าวว่า อย.พร้อมเป็นหุ้นส่วนของการสร้างคุณค่าเชิงรุก (co-creator) ร่วมกับผู้ประกอบการ เพื่อสนับสนุนภาคเอกชนร่วมกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศให้ก้าวทันโลกที่พัฒนาอย่างรวดเร็ว โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าประกายไฟเล็กๆ ที่เกิดจากอย. จะกระจายไปสู่ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน เพื่อส่องสว่างให้ประเทศไทยทั้งประเทศเด่นชัดในสายตาประชาคมโลก โดย อย. จะยังคงมุ่งมั่น มองไปข้างหน้าเพื่อสิ่งที่ดีกว่าอยู่เสมอ เพื่อลดช่องว่างระหว่างกันและกัน เชื่อมไทย เชื่อมโลก ให้ผู้ประกอบการพัฒนาไกล ผู้บริโภคปลอดภัย ระบบคุ้มครองสุขภาพไทยยั่งยืน วันนี้ อย. ได้นำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการแบบมืออาชีพ โดยพัฒนาให้เป็น FDA One Platform ซึ่งประกอบด้วย e-Service e-Submission e-Payment e-Review e-Tracking และ e-License อย่างครบวงจร ตลอดจนพัฒนาระบบ e-Consult การให้คำปรึกษาออนไลน์ เป็นการให้บริการด้วยระบบการทำงานแบบดิจิทัล เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับความสะดวก รวดเร็ว ภายใต้ขั้นตอนที่กระชับและสามารถดำเนินการได้ ณ จุดเดียว ที่อาคาร OSSCปัจจุบัน เทรนด์อาหารฟังก์ชั่น (Functional Foods) หรืออาหารแห่งอนาคตเป็นอาหารที่มีการเติมสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ เช่น โพรไบโอติก อินนูลิน ฯลฯ กำลังได้รับความสนใจจากทั่วโลก ซึ่งใน ปี 2567 พบว่าอาหารฟังก์ชั่นมีมูลค่าการตลาดในประเทศสูงถึง 100,000 ล้านบาท อัตราเติบโตร้อยละ 8 และมูลค่าส่งออก 128,000 ล้านบาท อัตราเติบโตร้อยละ 9 (ที่มา สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ) จากสถิติดังกล่าว นอกจากเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจให้เกิดการลงทุนภายในประเทศแล้ว ยังเป็นโอกาสผลักดันผู้ประกอบการไทยเข้าสู่ห่วงโซ่การผลิตระดับโลกด้วย