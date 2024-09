TNI เปิดคณะเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อธุรกิจอุตสาหกรรม ชูจุดเด่น “เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่ออุตสาหกรรมไทย”

เมื่อเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามามีบทบาทต่อการดำเนินชีวิตอย่างไม่อาจปฏิเสธได้ในปัจจุบัน TNI จึงเล็งเห็นความสำคัญของเทคโนโลยีดิจิทัลที่จะมีต่อสังคม รวมถึงภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรมในอนาคตอย่างแน่นอน รวมถึงเป็นเพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ทั้งทางด้านธุรกิจ ด้านอุตสาหกรรม รวมทั้งเทคโนโลยีดิจิทัล ไปพร้อมๆ กัน ซึ่งจะแตกต่างออกไปจากคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเป็นทางเลือกใหม่ให้กับผู้ที่จะเข้าศึกษาต่อ รวมถึงช่วยยกระดับสถาบันให้สามารถแข่งขันกับมหาวิทยาลัยอื่นๆโดยมีเป้าหมายหลัก1. เพื่อสร้างความหลากหลายให้กับการเรียนการสอนของสถาบันมากขึ้น2. เพื่อเป็นการขยายฐานการศึกษาของสถาบันให้สามารถพัฒนา และเติบโตขึ้นได้3. เพื่อเป็นการเพิ่มความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัล ธุรกิจ และอุตสาหกรรมสไตล์ญี่ปุ่นมากขึ้นรศ.รังสรรค์ เลิศในสัตย์ อธิการบดี กล่าวว่า เนื่องจากในปัจจุบัน อุตสาหกรรมจะขาดมุมมองทางธุรกิจไม่ได้และบริบททางเทคโนโลยีดิจิทัลจะทำให้อุตสาหกรรมมีการเจริญเติบโตมากขึ้น ดังนั้นการรวมเอาเนื้อหาทั้งทางเทคโนโลยีดิจิทัล และเนื้อหาทางธุรกิจ มาเป็นหลักในการเรียนการสอนของคณะใหม่นี้จะช่วยตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรมในทุกแง่มุมโดยมีแนวทางการสอนที่นำเอาวิธีการจัดการข้อมูลทางสถิติ เช่น การวิเคราะห์ข้อมูล (Data analytics) รวมทั้งการใช้สื่อดิจิทัลต่างๆ (Digital media) และเครื่องมือใหม่ๆ ทางเทคโนโลยีดิจิทัลที่ใช้ในกระบวนการจัดการ เช่น อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (Internet of things : IoT), หรือปัญญาประดิษฐ์ (AI) มาควบรวมเข้ากับวิธีการบริหารจัดการด้านประสิทธิภาพและคุณภาพในสไตล์ญี่ปุ่นของภาคอุตสาหกรรม อาทิ• Kaizen แนวคิดในการพัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง• Smart Monodzukuri การพัฒนาเพื่อมุ่งสู่ระบบการผลิตอัจฉริยะ (Digital Manufacturing and Kaizen IoT) ด้วยต้นทุนที่เหมาะสม• TQM (Total Quality Management) ระบบการจัดการคุณภาพโดยรวม• TPM (Total Productive Maintenance) การบำรุงรักษาอุปกรณ์และเครื่องจักรในโรงงานโดยเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพของการผลิตและการลดต้นทุน• TPS การบริหารจัดการกระบวนการผลิต ด้วยหลักการ Toyota Production System• Lean ระบบการผลิตแบบลีน• Shindan การวินิจฉัยสถานประกอบการดังนั้นจะเห็นได้ว่าจะช่วยสร้างบุคลากรรุ่นใหม่ที่มีความรู้ความเข้าใจทางธุรกิจและเทคโนโลยีดิจิทัลให้กับภาคอุตสาหกรรม และสถานประกอบการได้รศ.รังสรรค์ เลิศในสัตย์ อธิการบดี ได้กล่าวต่อว่า หลักสูตรแรกจะเริ่มเปิดสอนในปีการศึกษา 2568 คือโดยบัณฑิตจะได้วุฒิปริญญาวิทยาศาสตร์บัณฑิต และตั้งเป้าว่า นอกจากการรับนักศึกษาในภาคปกติที่เพิ่มขึ้นแล้ว อีกหนึ่งเป้าหมายหลักคือ TNI สามารถขยายฐานการรับสำหรับผู้จบระดับ ปวส. ที่กำลังทำงานในภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรมได้มากขึ้นและในปีการศึกษา 2569 จะเปิดหลักสูตรโดยหลักสูตรนี้จะมีเนื้อหาสุดเข้มข้น ประกอบด้วย• วิชาทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสไตล์ญี่ปุ่น เช่น การจัดการเทคโนโลยี,การผลิตแบบ Monodzukuri, ระบบการผลิตแบบโตโยต้า (TPS), การจัดการคุณภาพโดยรวม (TQM), การบำรุงรักษาอุปกรณ์และเครื่องจักรในโรงงานโดยเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพของการผลิตและการลดต้นทุน (TPM), Smart manufacturing ระบบการจัดการกระบวนการผลิตแบบดิจิทัล, Lean Manufacturing System ที่เน้นเรื่องของ Kaizen และการสร้างระบบ Lean เพื่อการลดต้นทุน• วิชาทางเทคโนโลยีดิจิทัล เช่น อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (Internet of things: IoT), หรือปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) มาประยุกต์ใช้ในการจัดการอุตสาหกรรมด้านต่างๆ รวมทั้งการนำเอาศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น ระบบการจัดการข้อมูลผลิตภัณฑ์ (Product Data Management) หรือ Product Lifecycle Management ต่างๆ ในการสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ เข้ามาใช้ด้วยนอกจากนี้ยังจะมีการสร้างศูนย์โดยรวบรวมห้องปฏิบัติการด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชนมารวมไว้ด้วยกัน อาทิและเพื่อรองรับการเรียนการสอน และคณะฯ ยังตั้งเป้าหมายจะเปิดการเรียนการสอนให้ได้ 4 หลักสูตร ทั้งในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ภายในปี 2571 ด้วย