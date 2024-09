ความเครียด ภัยเงียบวัยทำงาน! ลงทุนดูแลสุขภาพคนทำงานด้วยจิตวิทยา ‘miniMIO’

ปัจจุบันหลายองค์กรทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทยมุ่งเน้นให้ความสำคัญกับสุขภาวะของคนทำงานมากขึ้นในช่วงระยะไม่กี่ปีที่ผ่านมา ครอบคลุมทั้ง 4 มิติ นั่นคือ สุขภาพทางปัญญา สุขภาพทางสังคม สุขภาพกาย และสิ่งที่ไม่ควรมองข้ามคือเห็นได้จากข้อมูลผลสำรวจสุขภาพจิตพนักงานไทย โดยกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ปี 2566 พบข้อมูลที่น่าตกใจว่าซึ่งสอดคล้องกับรายงานผลการประเมินสุขภาพจิตตนเอง 850,000 คน โดยกรมสุขภาพจิต ระหว่างเดือน ต.ค. 2566 - เม.ย. 2567 พบว่า มีผู้เข้ารับการประเมินเสี่ยงป่วยซึมเศร้า 17.2% เครียดสูง 15.4% เสี่ยงฆ่าตัวตาย 10.6%ถือเป็นทรัพยากรที่สำคัญขององค์กร เพราะความสามารถในการทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพของคนทำงานขึ้นอยู่กับสุขภาพกายและจิตใจ หากคนในองค์กรมีสุขภาพที่ดี มีสติ สมาธิ ก็จะตามมาด้วยความสุข และแรงจูงใจในการทำงานในทางกลับกันหากคนทำงานมีปัญหาสุขภาพ ไม่ว่าจะเกิดจากองค์กรย่อมต้องเผชิญกับผลกระทบที่ตามมา อาทิ การขาดงาน การทำงานที่ด้อยประสิทธิภาพ และความพึงพอใจในงานที่ลดลงถือเป็นปัญหาหนึ่งที่พบมากขึ้นในช่วงวัยทำงาน และมีแนวโน้มสูงขึ้น จุดเริ่มต้นของปัญหาสุขภาพจิตถูกพัฒนามาจากและเมื่อความเครียดสะสมเป็นระยะเวลานาน โดยไม่ได้รับการจัดการอย่างเหมาะสม สามารถพัฒนาไปสู่ปัญหาสุขภาพจิตที่ใหญ่มากขึ้น ซึ่งปลายทางอาจนำไปสู่การเจ็บป่วยหรือสูญเสีย ไม่ว่าจะเป็น โรคปวดไมเกรน ภาวะหมดไฟ (Burnout Syndrome) กลุ่มโรควิตกกังวลและแพนิค (Panic Disorder) โรคนอนไม่หลับ (Insomnia) ภาวะความพึงพอใจในตนเองต่ำ (Low self esteem) โรคไบโพลาร์(bipolar disorder) หรือไปจนถึงโรคซึมเศร้า (Depression)และแม้ว่า ความเครียดเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้กับทุกคนเป็นเรื่องปกติ แต่ในขณะเดียวกันก็ไม่ใช่ทุกคนที่รับมือได้ล่าสุดบนเวทีงานประชุมวิชาการ Mindfulness in Modern Organization ภายใต้โครงการ จิตวิทยาสติสร้างสุขในองค์กร: สู่ Model การสร้างความยั่งยืน ในสังคมไทย เมื่อ 5 ก.ย. ที่ผ่านมาให้ข้อมูลว่า ตัวเลขอัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จในไทย ก่อนเกิดการระบาดโควิด-19 อยู่ที่ 4,000 คน/ปี ในขณะที่ช่วงการระบาดตัวเลขดังกล่าวเพิ่มขึ้นเป็น 5,000 คน/ปี โดยกลุ่มที่ฆ่าตัวตายสำเร็จสูงมากอยู่ในแม้ปัจจุบันสถานการณ์การระบาดสิ้นสุดลง แต่ตัวเลขกลับไม่ลดลงและเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เช่นเดียวกับโรคซึมเศร้าที่มีตัวเลขพุ่งสูงขึ้น โดยเฉพาะใน ‘กลุ่มเด็ก เยาวชน และกลุ่ม First Jobber ซึ่งกลุ่มนี้รวมกันเกิน 1 ใน 3 ของประชากรทั้งหมด เพราะฉะนั้นจึงถือเป็นกลุ่มที่ต้องให้ความสำคัญเป็นพิเศษทั้งการฆ่าตัวตายและโรคซึมเศร้า นายพงษ์ศักดิ์ มองว่า ส่วนหนึ่งอาจเป็นผลพวงจากโควิด-19 เนื่องจากต้องถูกกักตัวที่บ้านและขาดโอกาสในการออกไปพบปะผู้คน และสถานการณ์ทางการเงินที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ซึ่งตัวเลขเหล่านี้เป็นสิ่งที่ต้องระวังอย่างต่อเนื่อง“มองลึกถึงนโยบายการดูแลสุขภาพจิต ควรเริ่มจากกลุ่มฐานล่างที่มีอาการทางจิตขั้นรุนแรง ไล่ขึ้นมาเป็นกลุ่มบน ๆ อย่างพวกติดยาเสพติดและติดแอลกอฮอล์ ซึ่งกลุ่มนี้ได้รับการดูแลรักษาจาก สสส. โดยมีการตั้งมินิธัญญารักษ์ขึ้นมา เพื่อดูแลเรื่องสุขภาพกลุ่มดังกล่าวโดยเฉพาะ ในขณะที่อีกกลุ่มที่ยังขาดการดูแลคือ กลุ่มสุขภาพจิต อาทิ โรควิตกกังวล โรคซึมเศร้า โรคไบโพลาร์ ซึ่งเราจะต้องหาวิธีเข้าไปดูแลเขาและทำให้เขาดีขึ้น ซึ่งผมคาดว่า MIO จะเป็นเครื่องมือหนึ่งที่เข้าไปช่วยดูแลคนกลุ่มนี้”หรือหรือเรียกง่าย ๆ ว่าพัฒนาภายใต้โครงการจิตวิทยาสติสร้างสุขในองค์กร: สู่ Model การสร้างความยั่งยืน ในสังคมไทย ส่งเสริมให้ผู้นำองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน สร้างเสริมสุขภาพจิตที่ดีให้คนทำงานทุกคน โดยมีแนวคิดจากองค์กรสุขภาวะ (Happy Workplace) และกรอบแนวคิดความสุข 8 ประการ (Happy 8) โดยเข้าไปสนับสนุนร่วมกับมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาการเรียนรู้ (สวร.) ตั้งแต่ปี 2557โดยเป็นเครื่องมือที่มุ่งเน้นการสร้างเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับสุขภาพจิตที่ดีของคนทำงาน ผ่านการฝึกอบรมในระดับผู้นำองค์กร และขยายผลสู่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นำไปสู่การกำหนดนโยบายด้านสุขภาพจิตในองค์กร มุ่งเน้นขับเคลื่อนในเป้าหมายหลัก อย่าง สถานประกอบกิจการ โรงพยาบาล และสถานศึกษาและขณะนี้กำลังดำเนินการผลักดันสู่“จากการดำเนินการตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ค้นพบว่า การที่จะทำทั่วทั้งองค์กรค่อนข้างยาก ถึงจะ Training ให้ง่ายแถมมีเครื่องมือที่ทำให้เป็นวิถีองค์กร แต่ด้วยภารกิจขององค์กรที่มีเยอะมาก และการเรียนรู้เรื่องจิตขั้นสูงกว่าความยากควรเริ่มต้นจากเล็กไปใหญ่ สสส. เลยเสนอการทำ miniMIO แทนที่จะทำทั้งองค์กรก็เริ่มต้นจากหน่วยนำร่องในองค์กรนั้น ๆ ก่อน”“เราเริ่มโครงการ miniMIO มาได้ประมาณ 3 ปี ซึ่งองค์กรที่จะประสบความสำเร็จมากขึ้น พอทำ miniMIO ได้ เขาก็ Step Up ขึ้นไปเป็น MIO เพราะมีประสบการณ์อยู่แล้ว มีทรัพยากรบุคคลที่ทำอยู่แล้ว ซึ่งทรัพยากรบุคคลก็เอามาพัฒนาเป็น Trainer แล้วนำประสบการณ์ไปขับเคลื่อนเป็นวิถีองค์กรต่อไป”ขยายความต่อว่า miniMIO ยังคงมีรูปแบบเช่นเดียวกับ MIO โดยแบ่งออกเป็นการเรียนรู้ 3 เรื่องหลัก ได้แก่ประกอบด้วย กรอบแนวคิดและบุคคลในดวงใจ การฝึกสมาธิ และการฝึกสติโดยอาศัยหลักสำคัญคือการพูดและฟังอย่างมีสติและสติในการคิดบวกประกอบด้วยเรื่องการประชุมด้วยสติสนทนาแบบกัลยาณมิตร และการประชุมด้วยสติสนทนาแบบอภิปรายอย่างสร้างสรรค์โดยเครื่องมือ 3 ชนิดที่ว่าจะเข้าสู่องค์กรด้วย 2 กลไกคือการฝึกอบรมอย่างมีคุณภาพ และวิถีองค์กร“สภาวะสุขภาพจิตที่มากขึ้น ในแง่หนึ่งก็น่าเป็นห่วง แต่ขณะเดียวกันก็เป็นโอกาสที่จะทำให้คนเรียนรู้ เป็นโอกาสให้คนเริ่มแสวงหาวิธีการการจัดการกับภาวะสุขภาพจิตที่รุนแรงขึ้น ซึ่งการเรียนรู้เรื่องของสุขภาพจิตมีหลายแบบ บางคนศรัทธาในศาสนาและปฏิบัติในสิ่งที่ดีทางศาสนา ก็เป็นสิ่งที่ดีแล้ว แต่ว่าคนที่ไม่มีหลักยึดก็จะมีมากขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่ง MIO ก็เป็นทางเลือกหนึ่งที่จะทำให้คนสนใจเรื่องนี้ เพราะฉะนั้นการมีทางเลือกแนวจิตวิทยาและศาสตร์สมองก็จะทำให้คนเข้าถึงจิตใจของตนได้เช่นกัน และเป็นเกราะป้องกันที่ดีมาก”นพ.ยงยุทธ กล่าวถึงภาพรวมของสถานการณ์ไว้ว่า วิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจที่ยืดเยื้อเป็นระยะเวลานานได้ส่งผลกระทบอย่างต่อเนื่องต่อองค์กรหลายแห่ง ปัจจัยสำคัญที่ทำให้สถานการณ์มีความท้าทายมากขึ้นคือความยาวนานและต่อเนื่องของวิกฤต ซึ่งส่งผลให้บางองค์กรต้องปิดกิจการ เนื่องจากไม่สามารถดำเนินธุรกิจได้ตามปกติ รวมถึงไม่สามารถจัดสรรสวัสดิการที่เพียงพอให้แก่บุคลากรได้ ด้วยเหตุนี้จึงไม่สามารถหลีกเลี่ยงผลกระทบในด้านอื่นที่เชื่อมโยงกัน ดังนั้น การพัฒนาองค์กรให้ก้าวข้ามวิกฤตที่ยาวนาน จำเป็นต้องใช้เครื่องมือหลายประเภท และไม่ใช่ทุกองค์กรที่สามารถใช้เครื่องมือเดียวกันได้และย้ำอีกครั้งว่า องค์กรที่อยากประสบความสำเร็จจะต้องมีวิสัยทัศน์เรื่องสุขภาวะของคนให้มาก เพราะองค์กรที่ไม่ให้ความสำคัญกับบุคลากรจะต้องเผชิญกับปัญหาด้านความยั่งยืนในระยะยาวขณะนี้มีองค์กรของประเทศไทยที่ทำ MIO อยู่ในรูปแบบต่าง ๆ มากกว่า 100 องค์กรสำหรับเป้าหมายหลักเอ่ยว่าพร้อมส่งเสริมการสร้างองค์กรที่มีศักยภาพให้มากขึ้น โดยตั้งเป้าหมายมอบทุนสนับสนุนให้องค์กรอย่างน้อย 50 แห่ง เพื่อพัฒนาองค์กรให้สามารถนำแนวคิดสติในองค์กรไปปรับใช้ได้อย่างยั่งยืน เนื่องจากตระหนักดีว่า หลายองค์กรกำลังประสบปัญหาทางเศรษฐกิจและมีข้อจำกัดในการลงทุนพัฒนาบุคลากรด้วยตนเองดังนั้น เราจึงมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนองค์กรเหล่านี้ให้ก้าวผ่านอุปสรรคทางเศรษฐกิจและนำไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพปัจจุบันแม้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ มีผู้ฝึกสอนช่วยแนะนำ องค์กรต่าง ๆ รวมถึงการพัฒนาแหล่งข้อมูลที่เป็นโครงสร้างพื้นฐาน ในอนาคตอาจมีการขยายขอบเขตเพิ่มเติมด้วยการจัดตั้งองค์กรต้นแบบ พัฒนาพอดแคสต์ เว็บไซต์ และแพลตฟอร์มการเรียนรู้ออนไลน์ (e-learning) เพื่อให้คนเข้าถึงแหล่งความรู้สะดวกยิ่งขึ้นนอกจากนี้ สวร. ได้ก่อตั้งธุรกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise: SE) ศูนย์กลางในการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาองค์กร ปัจจุบันมีการดำเนินการครบ 1 ปีแล้ว“โปรแกรม miniMIO ถูกนำร่องใช้งานในองค์กรภาครัฐและเอกชนจำนวน 15 แห่ง ซึ่งพัฒนาให้เกิดเป็นต้นแบบองค์กรชั้นนำด้านการส่งเสริมสุขภาพจิตของประเทศ ทั้งนี้ มีแผนขยายผลเพื่อให้มีองค์กรที่ขับเคลื่อนการดูแลสุขภาพจิตคนทำงานอย่างเป็นระบบเพิ่มขึ้นเป็น 45 แห่ง ภายในปี 2570 และเตรียมพร้อมเป็นเครือข่ายองค์กรสุขภาวะเพื่อขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาพครอบคลุมทุกมิติ” นายพงษ์ศักดิ์ เสริมข้อมูลส่วนของประเด็นการสร้าง MIO ให้โตไปพร้อมรับใช้สังคมได้อย่างไรนั้นได้พูดในประเด็นนี้ไว้อย่างน่าสนใจว่า หนึ่งในกลยุทธ์การขับเคลื่อน MIO ในประเทศไทย เพื่อทำให้คนเข้าร่วมและนำไปใช้มากที่สุด ต้องอาศัยว่าด้วยกลยุทธ์ที่นำเสนอวิธีการขยายธุรกิจ โดยนำสินค้าหรือบริการที่มีอยู่แล้วมุ่งเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดเริ่มที่ปรับตัวให้เข้ากับความต้องการขององค์กรต่าง ๆ โดยเฉพาะการพัฒนา miniMIO ซึ่งเป็นการปรับขนาดโปรแกรมให้เหมาะสม นอกจากนี้ Podcast Series การขยายฐานผู้ใช้งานผ่านสื่อด้วยการร่วมมือกับอินฟลูเอนเซอร์ที่มีชื่อเสียง อาทิ นิ้วกลม ที่จะช่วยให้แนวคิดของ MIO เข้าถึงกลุ่มผู้ฟังได้กว้างขึ้นจะช่วยขยายการดำเนินงานอย่างรวดเร็วและคงมาตรฐานไว้ จากเดิมที่ต้องใช้ผู้บรรยายหรือพิธีกรเฉพาะในการฝึกอบรม ต่อไปอาจมีการใช้สื่อที่มีทีมงานร่วมพูดคุยแทน โดยมี Facilitator ที่ได้รับการอบรมทำหน้าที่ช่วยสอน ทำให้การถ่ายทอดความรู้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถรองรับคนได้มากขึ้นรวมทั้งต้องมีการเข้าร่วมโครงการเพื่อสังคมล่าสุดตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้มุ่งเน้นในการสนับสนุนและพัฒนาทักษะทางธุรกิจให้กับผู้ประกอบการเพื่อสังคม โดยนำธุรกิจเพื่อสังคมมาพัฒนาให้มีลักษณะการดำเนินงานที่คล้ายสตาร์ทอัพ แต่มีเป้าหมายหลักในการสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสังคม ซึ่งโครงการนี้จะเป็นกลไกสำคัญในการผลักดันให้ธุรกิจเพื่อสังคมเติบโตอย่างยั่งยืนที่น่าสนใจในประเด็นเดียวกันยังนำเสนอไอเดียอื่น ๆ ที่กำลังพิจารณา โดยมองไปถึง มุเริ่มจากต้องการนำโปรแกรม MIO ไปใช้ หลายองค์กรมีความคาดหวังให้มีการประเมินผลที่ชัดเจน ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่ไม่ควรมองข้ามเน้นสร้างเสริมและป้องกัน Certified Trainer หา Certification Body ที่มีบทบาทในการคัดเลือกบุคคลแบ่งกลุ่มเป้าหมายตามช่วงอายุและประเภท จะช่วยให้สามารถตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของกลุ่มเป้าหมายเริ่มที่พิจารณาการทำระบบ Membership ให้คนสามารถเข้ามาหยิบเครื่องมือไปใช้ในระยะยาว เพราะแค่อบรมคงไม่พอ แต่อยากให้เกิดการฝึกหัดอย่างต่อเนื่อง ซึ่ง Membership อาจตอบโจทย์ตรงนี้ได้นำเสนอผลิตภัณฑ์ในหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้ผ่านผู้เชี่ยวชาญ (Guru) การอบรมโดยวิทยากร (Facilitator) การผสมผสานการฝึกอบรมทั้งในรูปแบบปกติและออนไลน์ (Hybrid) และการเรียนรู้ผ่านช่องทางออนไลน์ (Online) รวมทั้งสร้างพื้นที่ออนไลน์ให้ทุกคนมีส่วนร่วม แลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ซึ่งจะเป็นแหล่งข้อมูลที่มีประโยชน์สำหรับทุกคนมีบทบาทสำคัญในการสนับสนุน โดยเฉพาะสำนัก 8 ที่มีเครือข่ายหลากหลาย กลุ่มเป้าหมายหลักที่ควรได้รับการส่งเสริมคือ Early Adopters หรือผู้ที่เป็นผู้นำกระแส ทั้งนี้ การทำงานควรครอบคลุมไปยังกลุ่มทหาร ตำรวจ กรมราชทันณ์ ซึ่งเป็นงานประเภทที่ต้องใช้สติในการทำงาน รวมทั้งกระจายสู่ควรสนับสนุนการตรวจสุขภาพจิตฟรีซึ่งเป็นบริการที่ สสส. ดำเนินการอยู่แล้ว แต่ต้องมีการขยายการเข้าถึงประชาชนในวงกว้างมากขึ้นมุ่งเน้นไปที่ To Early Adopter groups หรือกลุ่มผู้นำกระแส ซึ่งเป็นกลุ่มที่นำเทรนด์และนวัตกรรมใหม่ ๆ นอกจากนี้ยังเน้นกลุ่มเช่น เจ้าหน้าที่และสื่อมวลชน ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงต่อปัญหาสุขภาพจิต รวมถึงการจัดเนื่องจากการวิจัยพบว่า ช่วงเทศกาล เช่น ปีใหม่และสงกรานต์ มีอัตราการฆ่าตัวตายเพิ่มสูงขึ้น ดังนั้น ช่วงเวลานี้ถือเป็นโอกาสที่เหมาะสมในการนำ MIO มาช่วยจัดการ“คนไทยทำงานประมาณ 40 ล้านคน มีโรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุขราว ๆ 14,000 แห่งต่อแสนคน มีแพทย์ 1,500 ต่อแสนคน ในขณะที่จิตแพทย์ 1.2 ต่อแสนคนเอง ดังนั้น ต้องทำอย่างไรก็ได้ให้สถานประกอบกิจการเป็นเหมือนตาข่ายที่ช่วยกรองและแก้ปัญหาสุขภาวะเบื้องต้น เพื่อไม่ให้เจ็บป่วยหรือไปหาหมอให้น้อยที่สุด ซึ่งก็อยากจะเชิญชวนทุกองค์กรใช้สถานประกอบการกิจการดูแลพนักงานของท่านให้ดีที่สุด ซึ่งที่สำคัญก็คือเป็นการเซฟคุณหมอด้วย”“ผมมองว่า งานนี้ไม่ใช่งานง่าย ๆ ท้าทายมากในการที่จะเชิญชวนให้คนมาปรับพฤติกรรม ซึ่งผมเชื่อว่า ถ้าทำจริง เราก็สามารถทำได้ แล้วก็เชื่อว่า” นายพงษ์ศักดิ์ ทิ้งท้ายเมื่อมีการนำไปใช้แล้วก็ต้องมีตัวอย่างความสำเร็จเล่าให้ฟังว่าบริษัทพัฒนานวัตกรรมด้านโพลิเมอร์และพลาสติก ซึ่งเป็นบริษัทของคนไทยที่ดำเนินธุรกิจมาอย่างยาวนานถึง 46 ปีและจำหน่ายสินค้าสู่ 100 ประเทศทั่วโลก ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ในฐานะองค์กรที่เติบโตจากรากฐานคนไทย ผู้บริหารขององค์กรมีความมุ่งเน้นการปฏิบัติธรรมและส่งเสริมให้พนักงานเข้าร่วมโครงการปฏิบัติธรรมตามโอกาสต่าง ๆ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาทั้งในด้านชีวิตและการทำงานก่อนที่ปี 2563 โควิด-19 ทำให้เล็งเห็นถึงปัญหาความเครียดที่เกิดขึ้นกับพนักงานและผู้บริหารในองค์กร เลยตัดสินใจเข้าร่วมโครงการ MIO เพื่อนำมาใช้ในการดูแลสุขภาพจิตของพนักงาน และกำลังขยายโครงการนี้ไปยังบริษัทในเครือ ในช่วงเวลากว่า 4 ปีที่ดำเนินโครงการจนถึงปัจจุบัน มีพนักงานกว่า 1,000 คนจากพนักงานทั้งหมดประมาณ 2,800 คนที่ผ่านการอบรมหลักสูตร MIO เริ่มต้นจากผู้บริหารระดับสูงสุดที่เข้าอบรมเป็นกลุ่มแรก นอกจากนี้ยังมีวิทยากร MIO ภายในองค์กรกว่า 22 คนและภายใต้โครงการดังกล่าว EPG มีการพัฒนาหลักสูตรใหม่ที่ชื่อว่าหรือเพื่อให้พนักงานได้ฝึกฝนทักษะต่าง ๆ ตามค่านิยมขององค์กร ทั้งนี้ ยังมีการพัฒนาเครื่องมือที่เรียกว่าหรือที่ถอดมาจาก 10 คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมที่องค์กรต้องการให้เกิดขึ้นในบริษัท“ตอนนี้มีประมาณเกือบ 200 คนที่เข้าหลักสูตรดังกล่าว เราเชิญพนักงานเข้ามารวมกลุ่มและให้เขาเอาปัญหาหน้างานมาเป็นตัวตั้ง อย่างเวลาเจอปัญหา เราเข้าถึงเข้าใจที่มาของปัญหาหรือยัง เราได้ทดลองหรือออกแบบกระบวนการแก้ไขแล้วหรือยัง แผนต่อไปที่จะทำจริงคืออะไร พยายามถอดกระบวนการออกมาเป็นขั้น ๆ ก่อน ใช้วิถีสติในองค์กรตัวนี้เข้าไปแทรกซึมเพื่อให้เห็นว่า การมีสติในองค์กรนั้นสำคัญมาก ๆ สำหรับการพูดคุย สื่อสารและแก้ไขปัญหาร่วมกัน”กฤตยา กล่าวต่อว่า การขยายผลได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องในบริษัทหลักและบริษัทในเครือ พร้อมยกระดับวางเป็นเป้าหมายทางธุรกิจ โดยนำโครงการ MIO สร้างเป็นนโยบายกลางในบริษัท เปิดพื้นที่ให้คณะทำงานแต่ละหน่วยงานให้มีส่วนร่วมในการดำเนินการและขยายผลให้ทั่วทั้งองค์กร พร้อมทั้งวางแผนพัฒนา MIO Master Plan และ MIO Blueprint เพื่อกำหนดกรอบการดำเนินงานและหลักสูตรที่เหมาะสม สำหรับพนักงานในแต่ละระดับสุดท้ายนี้ ใครที่กำลังมองหาโครงการดี ๆ อยู่ วันนี้โครงการจิตวิทยาสติสร้างสุขในองค์กรฯ มีนวัตกรรมแอปพลิเคชัน "ระฆังสติ" ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ช่วยพนักงานฝึกสมาธิและเสริมสร้างความสงบ เมื่อเผชิญกับสภาพแวดล้อมที่ท้าทาย และสำหรับองค์กรที่สนใจใช้งานโปรแกรม miniMIO สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.thaimio.com