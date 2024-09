Green Mission by Chula x GULF ชวนน้องๆ มัธยมมาประกวดแนวคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อโลก ชิงทุนการศึกษารวมกว่า 100,000 บาท

ถ้าคุณคิดว่ามีไอเดียดี ๆ เพื่อโลก โครงการ Green Mission by Chula x GULF โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) และ สถานีวิทยุแห่งจุฬาฯ ขอเชิญชวนนักเรียนมัธยมศึกษา อายุ 15-18 ปี ทั่วประเทศ มาร่วมปล่อยไอเดียสุดสร้างสรรค์ ประกวดแนวคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อจัดการปัญหาก๊าซเรือนกระจก ในโจทย์ "Beware Your Step ก้าวต่อไปไร้รอยเท้า" ชิงทุนการศึกษา รวมมูลค่ากว่า 105,000 บาท รวมไปถึงได้เก็บประสบการณ์ทัศนศึกษาสุดพิเศษ และพัฒนาทักษะรอบด้านกับกิจกรรม Bootcamp และ Hackathon สุดเข้มข้น ได้ความรู้แบบเน้น ๆ จากผู้เชี่ยวชาญคณะวิศวฯ จุฬาฯ บอกเลยว่าห้ามพลาด! สมัครเลย วันนี้ ถึง 30 กันยายน 2567 ที่ https://curadio.chula.ac.th20 ทีมที่ผ่านการคัดเลือก จะได้เข้าร่วมกิจกรรมสุดพิเศษ 4 วัน 3 คืน ณ ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ได้ศึกษาดูงานที่โรงไฟฟ้าของกลุ่มบริษัทกัลฟ์ เปิดโลกทัศน์เรื่องธุรกิจพลังงาน รวมไปถึงกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ หรือ Bootcamp พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์และการทำงานเป็นทีม เสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและกระบวนการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (Decarbonization) ปิดท้ายด้วยการแข่งขัน Hackathon ที่ทุกคนจะได้แข่งกันนำเสนอแนวคิดนวัตกรรมเพื่อโลก ตลอดกิจกรรม น้อง ๆ จะได้เรียนรู้ ได้รับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม ส่วนในรอบสุดท้ายคณะกรรมการจะคัดเลือก 8 ทีมสุดท้าย เพื่อนำเสนอโครงงานรอบชิงชนะเลิศ (Final Pitching) ทีมที่ชนะการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศจะได้รับเงินรางวัล โล่ พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ อีกทั้งยังมีรางวัล Popular Vote by GULF รวมมูลค่ารางวัลทั้งหมดกว่า 105,000 บาทผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ สามารถอ่านรายละเอียด ขั้นตอนการรับสมัคร และดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ https://curadio.chula.ac.th/v2022/activity/detail/?03a4 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อส่วนงานสื่อสารองค์กร สถานีวิทยุจุฬาฯ โทร. 0-2218-3970-74 ต่อ 102-103 หรือ 081-989-7956 และติดตามภาพกิจกรรมได้ที่เฟซบุ๊กแฟนเพจ GULF Spark: https://www.facebook.com/GULFSPARK.TH/ และ ช่องทาง Tiktok: https://www.tiktok.com/@GULFspark