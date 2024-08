ราชมงคลพระนครกวาด 9 รางวัล การแข่งขัน TICC เฟ้นหาสุดยอดเชฟ

เมื่อวันที่ 27 ส.ค. รายงานข่าวแจ้งว่า นักศึกษาและอาจารย์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ และคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะระดับชาติ Thailand International Culinary Cup (TICC) 2024 ครั้งที่ 28 ภายใต้งาน Food & Hospitality Thailand 2024 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 21-24 สิงหาคม 2567 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยการแข่งขันจัดขึ้นเพื่อค้นหาสุดยอดเชฟและเปิดโอกาสให้เชฟได้แสดงศักยภาพในตนเอง ด้านการปรุงอาหาร การรู้จักวัตถุดิบ การตกแต่งจาน รวมไปถึงการทำอาหารภายใต้เวลาที่จำกัดสำหรับรางวัลที่ได้รับประกอบด้วย นายสิรวิชญ์ ทองปลี นักศึกษาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ รับรางวัลเหรียญเงิน ประเภทการแข่งขัน Western Plating Hot and Cold Dessert Contest: Individ ส่วนรางวัลเหรียญทองแดง คือ อาจารย์ปทุมมา อินทร์อ่อน อาจารย์คณะศิลปศาสตร์ ประเภทอาหาร Main course Ducks นายภานุพงศ์ ใยยอง นักศึกษาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ประเภทการแข่งขัน Western Plating Hot and Cold Dessert Contest: Individ นางสาวสลิลทิพย์ พุทธใจ นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ ประเภท Modern Thai Cuisine Street Food นางสาววริษฐา พุฒพึ่งทรัพย์ นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ ประเภท Modern Thai Cuisine Street Food ต่อมานายพัชร์เอก คงมั่น นักศึกษาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ รับรางวัล Diploma Western Plating Hot and Cold Dessert Contest: Individ นายฤทธา เปลี่ยมวิไล นักศึกษาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ รับรางวัล Diploma ประเภท Modern Thai Cuisine Contest: Individual นางสาวกรรณิการ์ คำอุ่น นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ รับรางวัล Diploma ประเภท Modern Thai Cuisine และนายโชติวิทย์ บุรีนอก นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ รับรางวัล Diploma ประเภทอาหาร Main course Ducks