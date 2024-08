16 ปี TCAS…BEM พาน้องสานฝันตามรอยรุ่นพี่

เดินหน้าสู่ปีที่ 16 สำหรับโครงการ “BEM พาน้องพิชิต TCAS” ที่ชวนน้อง ๆ มาเตรียมความพร้อมเข้าสู่มหาวิทยาลัยไปพร้อมกัน จัดขึ้นโดยผู้ใหญ่ใจดี บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM ร่วมกับพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชน ที่เล็งเห็นความสำคัญด้านการศึกษาของเยาวชนมาอย่างยาวนาน มุ่งเน้นไปที่การติวข้อสอบ แนะนำเทคนิคการสอบ การเตรียมตัวในด้านต่างๆ อาทิ การเขียนเรียงความ การเตรียมตัวสัมภาษณ์ รวมถึงการวางแผนการเรียนรู้และการจัดการเวลา เตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพทุกปีนั้น ก่อนจะถึงวันจัดกิจกรรมพี่ๆ BEM จะไปโรดโชว์ตามโรงเรียนต่างๆ ดังเช่นที่ โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ โดยครั้งนี้ได้รับเกียรติจากศิษย์เก่าของโครงการรุ่น 4 ครูแอ็ค-ณัฐดนัย ชัยสระแก้ว ติวเตอร์ภาษาอังกฤษออนไลน์ Eng Acting เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสร้างกำลังใจในการกำหนดเป้าหมายอนาคตให้กับเยาวชน พร้อมความเข้าใจพื้นฐานก่อนตะลุยข้อสอบจริง“เคยเข้าร่วมโครงการของ BEM ตอนปี 2555 สมัยนั้นการมีโครงการติวข้อสอบแบบนี้ถือเป็นกิจกรรมที่นักเรียนต้องการมากเพราะจะช่วยเสริมทักษะและความรู้ให้เติมเต็มมากขึ้นจากที่โรงเรียนมอบให้ และที่สำคัญโครงการนี้ทำให้เห็นว่าการศึกษาไทยสามารถเข้าถึงได้ง่าย ทางผู้จัดกิจกรรมเองก็ได้เตรียมทั้งความรู้ เอกสารประกอบการเรียน และดูแลอย่างดีตลอดทั้งวันโดยส่วนตัวแล้วต้องการที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาเด็กไทยให้เข้าถึงการศึกษาได้อย่างทั่วถึง ซึ่งในยุคนี้การแข่งขันค่อนข้างสูง การเตรียมความพร้อมในการสอบก็พัฒนาแตกต่างไปจากเดิม สิ่งสำคัญคืออยากให้น้องๆ มีความเชื่อมั่นในตัวเอง ศรัทธาในพลังของตัวเอง ถ้าหากมีใจรัก ขอให้เชื่อว่าเราทำได้ ต่อให้เจอความยากลำบากเพียงใด ถ้าได้ทำในสิ่งที่ชอบ ในสิ่งที่รัก สุดท้ายทุกอย่างจะผ่านไปได้ เพราะเราทำมันด้วยใจและความรักอย่างมีเป้าหมาย”นอกจากเรื่องของการเรียนแล้ว กำลังใจจากคนรอบข้างยังเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยให้คนมีความฝันขับเคลื่อนเป้าหมายไปยังฝั่งฝัน โดยเฉพาะเด็กรุ่นใหม่อย่างสาวน้อยผู้มีความฝันอยากศึกษาต่อด้านเทคโนโลยี และวิเคราะห์ข้อมูล น.ส.วรัญญา พุ่มเกิด นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ซ้าย) เล่าว่า “ทุกวันนี้เตรียมความพร้อมโดยใช้วิธีการศึกษาตาม Open House ไปร่วมเข้าค่ายวิชาการของมหาวิทยาลัยต่างๆ ทำให้ค้นพบว่าตัวเองชอบด้านสถิติ วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวคอมพิวเตอร์ หรือวิศวซอฟต์แวร์ โดยเริ่มเก็บ Portfolio มาตั้งแต่ชั้น ม.4 ตอนนี้ใกล้ถึงโค้งสุดท้ายแล้วก็เตรียมความพร้อมเรื่องการสอบที่จะต้องติว TGAT เพิ่มเติม ปีที่แล้วมีโอกาสหาข้อมูลของโครงการ BEM พาน้องพิชิต TCAS ไว้และได้รับคำแนะนำจากรุ่นพี่ พอปีนี้เปิดรับสมัครจึงตัดสินใจสมัครทันดี รู้สึกดีใจที่ทาง BEM เห็นความสำคัญกับการเตรียมสอบของพวกเราที่กำลังจะเข้าระดับมหาวิทยาลัย โครงการนี้เสมือนการมอบประสบการณ์และโอกาสจริงๆ”ด้าน น.ส.สรนยา รักกุศล นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ขวา) เล่าถึงเป้าหมายว่า “หนูมีความฝันอยากเป็นเภสัชกรค่ะ และอยากสานฝันต่อไปถึงขั้นเป็นอาจารย์ในระดับมหาวิทยาลัย เบื้องต้นมีการเตรียมความพร้อมหาความรู้เพิ่มเติม ลงเรียนทั้ง TGAT 1 คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ จากหลากหลายสถาบัน และยังมีโอกาสได้เรียนที่ครูพี่แอ๊คสอนในออนไลน์ด้วย วันนี้ดีใจที่ได้เจอ และขอบคุณ BEM ที่ทำให้ได้เจอผู้มีประสบการณ์มาถ่ายทอดแนวคิดดีๆ ทั้งยังได้ทดลองการทำข้อสอบจากสนามจริง ยิ่งทำให้ความอยากเข้าร่วมติวกับโครงการนี้มากยิ่งขึ้น”ปิดท้ายกับเสียงสะท้อนจาก คุณครูณัฏฐิยา บุญสวน คุณครูแนะแนว ว่า “เด็กยุคนี้มีกระบวนการเตรียมความพร้อมที่แตกต่างจากเมื่อก่อน ขณะเดียวกันก็มีทางเลือกค่อนข้างเยอะ จึงต้องปลูกฝัง วางแผนการแนะแนว ให้เริ่มเก็บผลงานตั้งแต่ ม.4 ทำแบบทดสอบต่างๆ รวมไปถึงการเตรียมความพร้อมในแต่ละช่วงระดับชั้น เพราะ ม.4-6 นั้นจะมีความลึกของการเตรียมความพร้อมที่มากขึ้นตามลำดับขั้น ตั้งแต่การเตรียมตัว การเลือกคณะ จนถึงรายละเอียดเชิงลึก การที่ BEM มาร่วมจัดกิจกรรมโรดโชว์แบบนี้ ช่วยสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับนักเรียน และยังแนะนำโอกาสการเข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์อีกด้วย”สำหรับน้องๆ ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ “BEM พาน้องพิชิต TCAS” ติวซิ่งชิงคณะที่ใช่ โดยคณะอาจารย์จาก WE ARE THE BRIAN ไม่ว่าจะเป็น ครูพี่นุ้ย ดร.สมิตา หมวดทอง วิชา TGAT 1 การสื่อสารภาษาอังกฤษ, ครูพี่เอ๋ นายวิเศษ กี่สุขพันธ์ และ ครูพี่ยู นายสุรเชษฐ์ พิชิตพงศ์เผ่า วิชา TGAT 2 การคิดอย่างมีเหตุผล และ TGAT 3 สมรรถะการทำงาน ในวันเสาร์ที่ 7 กันยายน 2567 ณ สามย่านมิตรทาวน์ฮอลล์ เหลือเวลาอีกไม่กี่วัน!! สามารถลงทะเบียนได้ที่ https://bit.ly/3y7PJvH หมดเขตวันที่ 30 สิงหาคมนี้ และติดตามรายละเอียดได้ที่เฟซบุ๊ค https://www.facebook.com/TCASBEM