อักษร เอ็ดดูเคชั่น คว้ารางวัล Thailand's Best Managed Companies 2024 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3

อักษร เอ็ดดูเคชั่น ผู้นำด้านสื่อการเรียนรู้และนวัตกรรมทางการศึกษาประสบความสำเร็จอีกครั้ง ด้วยการคว้ารางวัล "Thailand's Best Managed Companies ประจำปี 2024" ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 จากดีลอยท์ ประเทศไทย ภายใต้การบริหารโปรแกรมโดย ดีลอยท์ ไพรเวท ซึ่งเป็นรางวัลที่ได้รับการยอมรับในระดับโลกสะท้อนถึงความเป็นเลิศในการบริหารจัดการองค์กรและความมุ่งมั่นในการพัฒนาการศึกษาไทยเพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างยั่งยืนรางวัล Thailand's Best Managed Companies เป็นรางวัลที่มอบให้แก่บริษัทเอกชนที่มีผลการดำเนินงานโดดเด่น มีการบริหารจัดการที่เป็นเลิศและมีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศต้องผ่านกระบวนการคัดเลือกที่เข้มงวดและดำเนินการอย่างอิสระโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายสาขา บริษัทที่เข้าร่วมโปรแกรมต้องผ่านการประเมินในหลายมิติ ทั้งด้านกลยุทธ์ธุรกิจ การดำเนินงาน ศักยภาพทางการเงิน และการพัฒนาบุคลากรคุณตะวัน เทวอักษร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อักษร เอ็ดดูเคชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวถึงความภูมิใจนี้ว่า "ผมมีความซาบซึ้งเป็นอย่างยิ่งสำหรับการได้เลือกให้รับรางวัล Thailand's Best Managed Companies ในครั้งนี้ การได้รับการยอมรับนี้มีความหมายอย่างมากสำหรับพวกเรา ตลอดระยะเวลาสามปีที่ผ่านมากรอบการคัดเลือกของรางวัลนี้เป็นแรงผลักดันให้ทีมของเราพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ท้าทายขีดจำกัดเพื่อบรรลุเป้าหมายใหม่ ๆ พวกเรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งสำหรับเกียรติยศนี้และกำลังใจที่ได้รับ ขอขอบคุณสำหรับการเห็นคุณค่าในความพยายามและความทุ่มเทของพวกเรา"ในช่วงปีที่ผ่านมา อักษร เอ็ดดูเคชั่น ได้พัฒนาแพลตฟอร์มการเรียนรู้ออนไลน์ที่ทันสมัย มีการร่วมมือกับสถาบันการศึกษาชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ เพื่อพัฒนาหลักสูตรที่ตอบโจทย์ความต้องการของตลาดแรงงานในอนาคต สร้างสรรค์สื่อการเรียนการสอนที่ผสมผสานเทคโนโลยี เพื่อตอกย้ำความมุ่งมั่นในการปฏิวัติการศึกษาของไทยอย่างมั่นคงและยั่งยืน ผ่านการดำเนินการที่พิถีพิถันในการสร้างสรรค์นวัตกรรม ตอบโจทย์ความท้าทายของการศึกษาและพร้อมส่งเสริมการยกระดับการศึกษาในโลกที่การเรียนรู้เกิดขึ้นอย่างไม่มีที่สิ้นสุด