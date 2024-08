“ปานเทพ” ถามทำไมคนไทยตายมากขึ้นผิดปกติในปีหลังฉีดวัคซีน และมากกว่าช่วงโควิดระบาดใหญ่ปี 64

วันนี้(8 ส.ค.) นายปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ คณบดีวิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิต โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊ก “ปานเทพ พัวพงษ์พันธ์” ตั้งคำถามว่า ทำไมคนไทย ”ตายมากขึ้นผิดปกติ“ หลังปีที่ฉีดวัคซีน และมากกว่าช่วงโควิดปี 2564? โดยมีรายละเอียดระบุว่าสถิตต่อไปนี้ คือข้อมูลการเสียชีวิตของคนไทย โดยวัดสถิติล่าสุดถึงครึ่งแรกปี 2567 เมื่อเทียบย้อนหลังไป 10 ปี ข้อมูลนี้ได้ถูกรวบรวมโดยกลุ่มแพทย์จิตอาสาคนไทยพิทักษ์สิทธิ์ เพื่อเทียบกับปี 2564 เพราะปี 2564 มี 2 เหตุการณ์สำคัญ คือเหตุการณ์ที่ 1. ปี 2564 มีเหตุการณ์การระบาดของโควิดสายพันธุ์เดลต้าในประเทศไทยซึ่งมีผู้เสียชีวิตมากที่สุดเหตุการณ์ที่ 2. ปี 2564 มีเหตุการณ์ที่ประเทศไทยมีการฉีดวัคซีนไปทั่วประเทศไทยปี 2564 ซึ่งเป็นปีที่มีการระบาดของโรคโควิดสายพันธุ์มีความรุนแรงมากที่สุด ภาพปรากฏที่มีผู้ป่วยล้นโรงพยาบาลมากที่สุด ซึ่งควรจะเป็นปีสุดท้ายที่มีผู้เสียชีวิตมากที่สุด ด้วยเพราะเป็นปีที่เรามีการระดมฉีดวัคซีนมากที่สุดแล้วแต่หลังจากปี 2564 เป็นต้นมา คือปี 2565, 2566 และ 2567 ถ้าคิดว่าเป็นเหตุการณ์ปกติ คนไทยควรจะมีอัตราการเสียชีวิตลดน้อยลงกว่าช่วงโควิดระบาดด้วยสายพันธุ์ที่รุนแรง และควรจะลดลงใกล้เคียงกับปี 2562 ซึ่งเป็นช่วงเวลาก่อนที่จะเกิดโรคโควิดระบาดหนักในประเทศไทยแต่กลับปรากฏว่าอัตราการเสียชีวิตของคนไทยในปี 2565, 2566, และ 2567 กลับสูงกว่าไม่เพียงปี 2562 เท่านั้น แต่กลับสูงขึ้นกว่าปี 2564 อย่างผิดปกติอีกด้วยทั้งๆ ที่โรคโควิด-19 มีการกลายพันธุ์ที่ลดความรุนแรงไปแล้ว และคนไทยส่วนใหญ่ก็ได้รับวัคซีนไปแล้วด้วยโดยหากพิจารณาเฉพาะ “ครึ่งปีแรก” เพื่อเทียบสถานการณ์ล่าสุดถึงปี 2567 พบว่าครึ่งปีแรกของปี 2564 คนไทยเสียชีวิต 263,005 ราย ซึ่งในช่วงเวลานั้นมีประชาชนคนไทยเสียชีวิตสูงที่สุดเทียบกับ 7 ปีก่อนหน้า (2558-2563)แต่ครึ่งปีแรกของปี 2565 หลังปีที่มีการฉีดวัคซีนแล้ว คนไทยเสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็น 297,555 ราย, ครึ่งปีแรกของปี 2566 คนไทยเสียชีวิต 291,558 ราย และล่าสุดครึ่งปีแรกของ 2567 พบว่าประชาชนคนไทยเสียชีวิต 294,998 รายหรือสรุปให้เข้าใจให้ง่ายกว่านั้นหลังปี 2564 ที่ประเทศไทยมีการระดมฉีดวัคซีนเป็นต้นมา เปรียบเทียบ 3 ปีติดต่อกัน คือ ครี่งปีแรกของปี 2565, 2566 และ 2567 เป็น 3 ปีติดต่อกันที่มีประชาชนคนไทยเสียชีวิตมากที่สุดในรอบ 10 ปีและถ้าจะเทียบ “เต็มปีงบประมาณ” หลังปีงบประมาณ 2564 คือ ปี 2565 และ 2566 ก็จะพบว่าประชาชนคนไทยเสียชีวิตเพิ่มมากขึ้นกว่าปี 2564 และเป็น 2 ปีหลังที่คนไทยเสียชีวิตมากที่สุดในรอบ 9 ปีที่ผ่านมาด้วยโดยในปีงบประมาณ 2564 มีคนไทยเสียชีวิต 548,067 ราย โดยภายหลังปีที่มีการฉีดวัคซีนไปแล้ว มีจำนวนคนไทยเสียชีวิตเพิ่มขึ้นต่อเนื่องกันทั้ง 2 ปีงบประมาณ และมากกว่าช่วงโควิดสายพันธุ์เดลต้าที่มีความรุนแรงมากที่สุดกล่าวคือปีงบประมาณ 2565 มีคนไทยเสียชีวิตเพิ่มขี้นเป็น 590,174 ราย (มากกว่าปีงบประมาณ 2564 จำนวน 42,107 ราย) และปีงบประมาณ 2566 มีคนไทยเสียชีวิต 576,516 ราย (มากกว่าปีงบประมาณ 2564 จำนวน 13,658 ราย)เรื่องนี้มีความผิดปกติไม่เพียงแค่จำนวนเท่านั้น แต่ยังผิดปกติในเรื่อง“อัตราส่วนของการเสียชีวิตเมื่อเทียบกับประชากร” ด้วย ดังนี้โดยในช่วงปี 2560 คนไทยมีอัตราส่วนการเสียชีวิต 700 คนต่อประชากร 1 แสนคน ในขณะที่ปี 2561 คนไทยมีอัตราการเสียชีวิต 710 คนต่อประชากร 1 แสนคน ซึ่งถือว่าใกล้เคียงกันปี 2562 คนไทยมีอัตราการเสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็น 750 คนต่อประชากร 1 แสนคน ส่วนในปี 2563 คนไทยมีอัตราการเสียชีวิตประมาณ 750 คนต่อประชากร 1 แสนคนปี 2564 ซึ่งเป็นปีที่มีการระบาดโรคโควิด-19 สายพันธุ์เดลต้า ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นช่วงสายพันธุ์ของโควิด-19 ที่ทำให้คนไทยและคนทั่วโลกเสียชีวิตมากที่สุด และเป็นปีที่มีการระดมฉีดวัคซีนด้วย ปรากฏว่าคนไทยเสียชีวิต 840 คนต่อประชากร 1 แสนคนปี 2565 เป็นปีที่มีการระบาดโรคโควิด-19 ในสายพันธุ์โอไมครอนซึ่งมีความรุนแรงน้อยลงอย่างมาก แต่กลับปรากฏว่าสัดส่วนการเสียชีวิตของคนไทยกลับเพิ่มสูงขึ้นกว่าปี 2564 กล่าวคือในปี 2565 นี้ คนไทยมีอัตราการเสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็น 906 คนต่อประชากร 1 แสนคนปี 2566 เป็นปีที่ผ่านไป 2 ปี ที่มีการระดมฉีดวัคซีนไปแล้ว มีการระบาดโรคโควิด-19 น้อยลง คนไทยใช้ชีวิตเป็นปกติ แต่กลับปรากฏว่าสัดส่วนการเสียชีวิตของคนไทยกลับเพิ่มสูงขึ้นกว่าปี 2564 กล่าวคือในปี 2566 นี้ คนไทยเสียชีวิต 885 คนต่อประชากร 1 แสนคนและถ้าจะเทียบปีฐานของ “ความปกติ” ในปีงบประมาณ 2562 ที่เชื้อโควิดยังไม่ระบาด หรือปีงบประมาณ 2563 ที่โรคโควิด-19 แม้จะระบาดแต่ก็ยังไม่รุนแรงถ้าจะเรียกปี 2562 และ 2563 ว่าเป็นอัตราการเสียชีวิตของคนไทย 750 คนต่อประชากร 1 แสนคน “เป็นภาวะปกติ” ดังนั้นในปี 2565 คนไทยมีอัตราการเสียชีวิตมากเกินปกติร้อยละ 20.8 และในปี 2566 คนไทยมีอัตราการเสียชีวิตมากเกินปกติร้อยละ 18โดยเฉพาะข้อมูลของ “ผู้สูงวัย” หรือกลุ่มประชากรไทยอายุมากกว่า 60 ปี ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายในการระดมฉีดวัคซีนที่ผ่านมา กลับพบว่ามีอัตราการเสียชีวิตสูงขึ้นกว่าปกติ หลังปีที่ฉีดวัคซีนด้วย กล่าวคือในปี 2560-2563 กลุ่มผู้สูงวัยอายุเกินกว่า 60 ปี มีอัตราการเสียชีวิตประมาณ 290-300 คนต่อประชากร 1 แสนคนแต่ในปี 2564 ซึ่งเป็นปีที่โรคโควิด-19 ระบาดและมีความรุนแรงมากที่สุด และมีการระดมฉีดวัคซีนในกลุ่มผู้สูงวัยจำนวนมาก ปรากฏว่าผู้สูงวัยเสียชีวิตในปี 2564 เพิ่มขึ้นเป็น 320 คนต่อประชากร 1 แสนคนแต่ในปี 2565 ซึ่งประชากรผู้สูงวัยเกิน 60 ปี ส่วนใหญ่ได้รับวัคซีนแล้ว กลับปรากฎว่ากลุ่มผู้สูงวัยที่รอดชีวิตมาได้จากปี 2564 กลับมีอัตราการเสียชีวิตเพิ่มขึ้นในปี 2565 เป็น 340 คนต่อประชากร 1 แสนคนนอกจากนั้นเมื่อพิจารณา “สาเหตุ”การเสียชีวิตของคนไทยแล้ว กลับพบ “ความผิดปกติยิ่งกว่า“ เพราะมีการรายงานที่ “แอบซ่อน”เอาไว้ในรหัสการเสียชีวิตเลขที่ “297” ที่มีนิยามว่า“การร้องขอรับบริการสุขภาพเพื่อหัตถการหรือการบริการสุขภาพที่ระบุเฉพาะ“ ภาษาอังกฤษใช้คำว่า ”Asking for medical procedure“หรือพูดให้เข้าใจง่ายๆว่า คนใกล้ชิดหรือคนในครอบครัวเรียกร้องขอให้ ”ปั้มหัวใจ“แต่การบันทึกรหัส 297 นี้ เมื่อมี “จำนวนมากผิดปกติ” ก็ย่อมจะทำให้เกิดข้อสงสัยว่า มีการ ”ซุกซ่อนตัวเลขสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริง“ หมกเอาไว้ใต้พรมในรหัสเดียวกันนี้หรือไม่?เพื่อทำให้สาเหตุอื่นๆที่ทำให้เกิดการเสียชีวิต ”น้อยกว่าความเป็นจริง“ หรือไม่?ที่ต้องตั้งคำถามเช่นนี้ เพราะสาเหตุของการเสียชีวิตอันเนื่องมาจากการปั้มหัวใจนั้น ความผิดปกตินี้เกิดขึ้นอย่างมากจริงๆแบบก้าวกระโดด ในปี 2566 ดังนี้ปี 2564 สาเหตุการเสียขีวิตรหัส 297 อันเนื่องมาจาก “การร้องขอรับบริการสุขภาพเพื่อหัตถการหรือการบริการสุขภาพที่ระบุเฉพาะ“ จำนวน 442 รายปี 2565 สาเหตุการเสียขีวิตรหัส 297 อันเนื่องมาจาก “การร้องขอรับบริการสุขภาพเพื่อหัตถการหรือการบริการสุขภาพที่ระบุเฉพาะ“ จำนวน 515 รายปี 2566 สาเหตุการเสียขีวิตรหัส 297 อันเนื่องมาจาก “การร้องขอรับบริการสุขภาพเพื่อหัตถการหรือการบริการสุขภาพที่ระบุเฉพาะ“ จำนวน 32,051 รายดังนั้นสาเหตุการเสียชีวิตด้วยเพราะ “การร้องขอรับบริการสุขภาพเพื่อหัตถการหรือการบริการสุขภาพที่ระบุเฉพาะ“ ในปี 2566 มีมากกว่าปี 2564 ถึง 7,151% และมากกว่าปี 2565 ถึง 6,123% ได้อย่างไร?จำนวนผู้เสียชีวิตเพราะ “การร้องขอรับบริการสุขภาพเพื่อหัตถการหรือการบริการสุขภาพที่ระบุเฉพาะ“ กลายเป็นสาเหตุการเสียชีวิตของคนไทย อันดับ 1 ของการเสียชีวิตของคนไทย ในปี 2566 เพราะอะไร?แต่ถึงแม้จะมีตัวเลขจำนวนมากในปี 2566 ที่เป็นสาเหตุการตายมาซุกเอาไว้ในรูปของการปั้มหัวใจ เพื่อทำให้สาเหตุการตายอื่นๆอาจจะน้อยกว่าความเป็นจริงก็ตามแต่ก็ยังไม่สามารถกลบตัวเลขสาเหตุการตายอื่นๆได้ เพราะก็ยังมีจำนวนที่มากผิดปกติอยูดีโดยสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ 2 รหัส 169 อันเนื่องมาจาก “ปอดบวม“ ในปี 2566 มีจำนวน 28,197 ราย เป็นสถิติการเสียชีวิตรองจากปี 2565 มีจำนวน 33,374 รายที่น่าสังเกตคือ 2 ปีนี้ คือปี 2565 และ 2566 ซึ่งเป็นปีที่ประชาชนเสียชีวิตจากปอดบวมเพิ่มขึ้น ทั้งๆที่ได้รับวัคซีนโควิด-19 ไปแล้ว โดยการเสียชีวิตจากปอดบวมช่วงโควิดระบาดหนักในปี 2564 ที่มีจำนวน 26,405 รายซึ่งยังน้อยกว่าปี 2565 และปี 2566โดยเฉพาะสาเหตุการเสียชีวิตในปี 2566 จาก ”กลุ่มโรคสมองและระบบประสาท“ ทั้งจากเลือดออกสมอง เนื้อสมองตาย และโรคของระบบประสาทอื่นๆ ปี 2565 และ 2566 ทยอยสูงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และกำลังจะมากขึ้นทุกปีในขณะที่การเสียชีวิตจาก ”ระบบหัวใจและหลอดเลือด“ ทั้งจากหัวใจเต้นผิดจังหวะ หัวใจล้มเหลว กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน โรคหัวใจขาดเลือดอื่นๆ และโรคหัวใจอื่นๆ พบว่ามีสถิติตัวเลขเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และกำลังเพิ่มมากขึ้นทุกปีนอกจากนั้นอัตราการเปลี่ยนแปลงของการเสียชีวิตจากโรคมะเร็งทุกชนิดในปี 2566 มีอัตราการเสียชีวิตเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดเมื่อเทียบกับปี 2565 ด้วยไม่เพียงในประเทศไทยเท่านั้น อัตราการเสียชีวิตที่เพิ่มขึ้นผิดปกติหลังปีที่ฉีดวัคซีนนั้น ยังได้รับความสนใจในต่างประเทศด้วยเช่นกันโดยมีตัวอย่างล่าสุด คือองค์กรวิจัยเพื่อประโยชน์สาธารณะในแคนนาดา ชื่อ Correlation ที่วิจัยในเชิงความสัมพันธ์อัตราการเสียชีวิตที่มากเกินผิดปกติจากการสำรวจ 125 ประเทศ ระหว่างปี พ.ศ.2563-2566 ซึ่งเป็นการศึกษาที่ใหญ่ที่สุด การศึกษาชิ้นนี้มีความหนาถึง 521 หน้า เผยแพร่เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2567 ที่ผ่านมาว่ามีการเสียชีวิตที่มากผิดปกติทั้งช่วงระหว่างการระบาดและหลังการระบาดของโรคโควิด-19 นั้น ไม่ได้เกิดขึ้นจากไวรัสอย่างเดียว และยังรวมถึงผลกระทบจากวัคซีนด้วย[1],[2]ดังนั้นประเทศไทยควรจะต้องเริ่มต้นหาความจริงและพูดความจริงกันว่า เรามีอัตราการเสียชีวิตเพิ่มขึ้นหลังการฉีดวัคซีนจริงหรือไม่​ ซึ่งสามารถเริ่มต้นด้วยการสำรวจวิจัยสถิติย้อนหลัง เพื่อหาความสัมพันธ์ของการเสียชีวิตของประชากรไทยที่ผิดปกติ มีความสัมพันธ์กับและการฉีดวัคซีนยี่ห้อไหนและกี่เข็มโดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อข้อมูลทั้งหมดอยู่ที่ภาครัฐ รัฐบาลควรจะต้องเปิดเผยข้อมูล และลงทุนเพื่อวิจัยระดับชาติเพื่อความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นว่า การเสียชีวิตเพิ่มขึ้นอย่างผิดปกติของคนไทยนั้นเกิดขึ้นเพราะอะไรกันแน่?การรับทราบความเจ็บป่วยหรือผลข้างเคียงจากการเจ็บป่วยเรื้อรังจากการติดเชื้อโควิด-19 หรือเป็นผลข้างเคียงต่อเนื่องหลังการวัคซีนเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่ง เพราะการยอมรับความจริงเท่านั้นจึงจะนำไปสู่การลงทุนวิจัยเพื่อหาแนวทางการรักษาหรือเรียกร้องการเยียวยาความเสียหายระหว่างประเทศได้ด้วยความปรารถนาดีปานเทพ พัวพงษ์พันธ์คณบดีวิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิต8 สิงหาคม 2567อ้างอิง[1]Denis G. Rancourt, et al, Spatiotemporal variation of excess all-causemortality in the world (125 countries) during theCovid period 2020-2023 regarding socio-economic factors and public-health and medical interventions, Correlation, 19 July 2024[2] Brenda Baletti, Breaking: Largest Study of Its Kind Finds Excess Deaths During Pandemic Caused by Public Health Response, Not Virus, The Defender, JULY 19, 2024