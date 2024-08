Degree Plus ทำถึง! หลักสูตร ‘Biosafety BSL-2’ ถูกใจนักวิทย์ฯ เรียนแบบ Hybrid ‘สะดวก - ได้ใบประกาศฯ - มาตรฐานสากล’ ที่เดียวในไทย!

Degree Plus เปิดหลักสูตรหลักสูตรด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ ในรูปแบบ Hybrid สนองความต้องการบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพรุ่นใหม่ เพื่อยกระดับการเรียนให้มีความสะดวกเข้าถึงง่ายในคุณภาพที่ได้มาตรฐาน พร้อมได้รับใบประกาศนียบัตรที่รับรองโดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (เลขที่ สธ 0621.06/7019) เป็นที่แรกและที่เดียวในไทยแพลตฟอร์มอัปสกิลอาชีพ ในเครือร่วมมือกับเปิดหลักสูตรหรือ หลักสูตรอบรมความปลอดภัยทางชีวภาพและการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพระดับ BSL-2 เพื่อสนับสนุนให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับเชื้อก่อโรคและพิษจากสัตว์ของหน่วยงานต่าง ๆ เช่น อาจารย์ นักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ นักเทคนิคการแพทย์ เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่บริหารชีวนิรภัยของหน่วยงาน (BSO) ให้มีความรู้และทักษะการทำวิจัยในห้องปฏิบัติการทางชีวภาพอย่างปลอดภัยตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนดและแนวปฏิบัติสากล รายละเอียดหลักสูตรฯ ประกอบด้วย1. บทเรียนออนไลน์ภาคทฤษฎี จำนวน 10 ชั่วโมง2. เรียนรู้ผ่านการอภิปรายทางออนไลน์ (Zoom) กับวิทยากรชั้นนำ หรือบุคลากรในกลุ่มอาชีพเดียวกัน จำนวน 4 ชั่วโมง3. เวิร์กชอปภาคปฏิบัติ จำนวน 4 ชั่วโมง ที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล4. ใบประกาศนียบัตร เพื่อใช้ต่ออายุใบรับรองหรือใบอนุญาตครอบครองเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ โดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้ทันทีโดยที่ผ่านมา หลักสูตร Essentials in Biosafety and Biosecurity for BSL-2 มีผู้เข้าร่วมอบรมจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศ พร้อมทั้งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีตลอดระยะเวลาการอบรมกล่าวว่า “ด้วยอาชีพที่ต้องต่ออายุใบอนุญาต ทุก 3 ปี ก่อนหน้านี้เคยอบรมแบบออนไซต์ซึ่งรู้สึกว่าไม่ค่อยเหมาะกับตนเอง เพราะต้องใช้เวลาเรียนภาคทฤษฎีถึง 2-3 วัน แต่สำหรับรูปแบบ Hybrid นั้น เวลาเรียนค่อนข้างยืดหยุ่น สามารถจัดการเวลาเองได้ เนื้อหาตรงไหนที่ไม่เข้าใจก็สามารถเรียนซ้ำได้ ส่วนการเรียนภาคปฏิบัติก็ใช้เวลาวันเสาร์เพียงครึ่งวัน ไม่ต้องรบกวนเวลางาน เมื่อจบการอบรมแล้วก็ยังสามารถทบทวนย้อนหลังได้ อีก 1 ปี ตอบโจทย์คนทำงานมาก ๆ”เสริมว่า “ตัดสินใจเลือกเรียนหลักสูตร BSL-2 แบบ Hybrid เพราะคิดว่าเหมาะกับตัวเองที่งานยุ่ง มีเวลาน้อย หลักสูตรนี้ช่วยให้ตระหนักถึงขั้นตอนการป้องกันตัวเองและสิ่งแวดล้อมขณะอยู่ในแล็บ และยังได้พูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้ผ่าน Zoom กับเพื่อนร่วมอาชีพ ซึ่งจะคอยแชร์ปัญหาพร้อมแนวทางแก้ไขที่พบได้ในสถานการณ์จริง ส่วนตัวมองว่าความรู้ตรงนี้ไม่สามารถหาได้ในหลักสูตรทั่วไป นอกจากนี้ เมื่อเรียนจบหลักสูตรแล้ว ยังสามารถนำใบเซอร์ไปเขียน Proposal เพื่อยื่นทำโปรเจกต์ใหม่ได้อีกด้วย”ด้านกล่าวว่า “โจทย์ใหญ่ของประเทศไทยวันนี้ คือการยกระดับการสร้างมาตรฐานความรู้และพัฒนาความเชี่ยวชาญของบุคลากรในประเทศ สำหรับด้านความปลอดภัยทางชีวภาพที่จะช่วยป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคจากห้องปฏิบัติการสู่สิ่งแวดล้อมอย่างปลอดภัย เราจึงมุ่งเป้าที่จะเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงบุคลากรปีละ 1,000 คน ผ่านความร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตรจากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และการรับรองหลักสูตรจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่เป็นจุดเริ่มต้นสำคัญในการช่วยเพิ่มโอกาสการเข้าถึงองค์ความรู้มาตรฐานที่สำคัญต่อไป”