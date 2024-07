โดดเด่นเหมือนมีสปอตไลท์มาส่อง! กับงาน DTC Showtime 2025 จากวิทยาลัยดุสิตธานี

ไทยยังคงรักษาความเป็นหนึ่งในประเทศในฝันของนักท่องเที่ยวทั่วโลก พิสูจน์ได้จากผลการสำรวจหลายๆ สำนัก เช่นที่สดๆ ร้อนๆ ไม่นานมานี้ นิตยสารชื่อดังระดับโลก CEOWORLD Magazine ได้สำรวจความคิดเห็นของผู้อ่านพบว่า ประเทศไทยครองอันดับที่ 1 ประเทศที่ดีที่สุดที่ควรไปเยือนสักครั้งในช่วงชีวิต (World’s Best Countries To Visit In Your Lifetime 2024) ในขณะที่เมื่อต้นปี The Telegraph สื่อใหญ่จากอังกฤษก็เพิ่งจัดให้ประเทศไทยอยู่อันดับ 6 ของโลกในลิสต์ “20 สถานที่ที่ควรไปเที่ยวในปี 2024”ข้อมูลเหล่านี้สะท้อนให้เห็นว่าไทยในฐานะประเทศเจ้าบ้านจึงต้องเตรียมความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยว ซึ่งแน่นอนว่า ส่วนสำคัญที่สุดที่จะสร้างความประทับใจให้คนทั่วโลกก็คือการบริการอย่างไทยนั่นเองสถานศึกษาชั้นแนวหน้าของไทยในเครือโรงแรมดุสิตธานี ในฐานะที่เป็นสถาบันอุดมศึกษาแห่งแรกของไทยที่เปิดสอนทางด้านธุรกิจบริการโดยตรงมานานกว่า 31 ปี จึงอยากเชิญชวนน้องๆ คนรุ่นใหม่ที่อยากทำงานรองรับความเติบโตของธุรกิจบริการ ได้ลองมาพิสูจน์การเรียนการสอนที่ผสมผสานระหว่างความเป็นสากลและความเป็นไทยซึ่งสืบทอดมาจากโรงแรมดุสิตธานีที่เป็นองค์กรแม่ ในงานเพียงแค่เห็นชื่องานก็คงตั้งคำถามว่าSpot Life เกิดจากไอเดียแนวคิดของแสงสปอตไลท์ (Spotlight) ที่ปกติแล้วจะส่องไปยังบุคคลหรือสิ่งต่างๆ ที่มีความโดดเด่น วิทยาลัยดุสิตธานีจึงจะขอทำหน้าที่เป็นสปอตไลท์ส่องไปยังผู้เรียนที่กำลังจะก้าวขึ้นไปเป็นอนาคตอันโดดเด่นของอุตสาหกรรมบริการ เหมือนแสงไฟที่ส่องชีวิตให้สว่างโดดเด่นดังเป็น Spot Life นั่นเองไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรไทย ได้แก่ สาขาการจัดการโรงแรมและสาขาศิลปะการประกอบอาหาร หรือหลักสูตรนานาชาติ ได้แก่ สาขาการจัดการการบริการและสาขาศิลปะการประกอบอาหารอย่างมืออาชีพ อีกทั้งยังจะได้พบปะรุ่นพี่วิทยาลัยดุสิตธานีที่ปัจจุบันเป็นเซเลบริตี้เชฟมากหน้าหลายตา เช่น เชฟอาร์-ธีรภัทร ตียาสุนทรานนท์ เชฟเตย-พัดชา กัลยาณมิตร เชฟปาร์ค-ภัทรวิทย์ จันทร์ไทย ฯลฯ ตลอดจนความรู้อีกมากจากอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญของแต่ละสาขาวิชา