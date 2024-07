อยากสตาร์ตอัปธุรกิจต้องมา!!! “อว.แฟร์” พบสินค้านวัตกรรมหลากหลาย อัปสกิลสร้างโอกาสสตาร์ตอัปไทย

เปิดโอกาสให้ทุกคนมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในงานมหกรรมสุดยิ่งใหญ่แห่งปี เข้าชมฟรี! งานพบกับหลากหลายกิจกรรมและนิทรรศการ 6 โซนไฮไลต์สำคัญในงานอย่าง ZONE C: STARTUP LAUNCHPAD โซนแสดงศักยภาพในการผลักดัน Startup ไทยให้เติบโตอย่างแข็งแกร่ง โดยผู้เข้าร่วมงานจะได้สัมผัสกับตลาดสินค้านวัตกรรมจาก Startup กว่า 300 บูธ พร้อมยกระดับความรู้ด้วยสัมมนากว่า 30 หัวข้อ ตลอดจนงาน "Startup Thailand X Innovation Thailand Expo 2024" หรือ SITE 2024 นอกจากนี้ ยังมีอีกหนึ่งโซนน่าสนใจกับ ZONE D: SCIENCE FOR EXPONENTIAL GROWTH ด้วยการนำเสนองานวิจัยและนวัตกรรมของคนไทเหมาะสำหรับอาจารย์ นักวิจัย ผู้ประกอบการ และผู้ที่ต้องการชมและช้อปผลงานนักวิจัยไทย ปิดท้ายด้วยมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดัง เดอะ ทอยส์ โดยเริ่มด้วยที่ได้ยกงานมาไว้บริเวณฮอลล์ 1 โดยจุดแลนด์มาร์กเป็นจรวดขนาดใหญ่ ที่เตรียมพาสตาร์ตอัป ผู้ประกอบการไทยพุ่งทะยานไปพร้อมกัน ผ่านกิจกรรมไฮไลต์ อาทิเวทีที่รวมเหล่าสตาร์ตอัปและนวัตกรชั้นนำของเมืองไทย และวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ มาร่วมอัปเดตเทรนด์นวัตกรรมของโลกตลาดสินค้านวัตกรรมที่ครบครันไปด้วยสตาร์ตอัป ผู้ประกอบการนวัตกรรมกว่า 300 รายที่มาแนะนำสินค้าและบริการล้ำสมัย อีกทั้งยังมีสินค้านวัตกรรมจากหน่วยงานนานาชาติจากประเทศญี่ปุ่น เกาหลี และจีน และยังมี ‘INNOMALL’ ช้อปสินค้าสินค้านวัตกรรมบนแพลตฟอร์มร้านค้าออนไลน์ได้ในราคาพิเศษพื้นที่พบปะความร่วมมือทางธุรกิจ ซึ่งถือเป็นโอกาสครั้งสำคัญสำหรับสตาร์ตอัปและผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมที่จะได้นัดพูดคุยกับนักลงทุน บริษัทขนาดใหญ่ และพาร์ทเนอร์ทางธุรกิจต่อด้วยพบกับตลาดนัด IP ที่มีผลงานวิจัยพร้อมถ่ายทอดสู่เชิงพาณิชย์กว่า 185 ผลงาน โดยสามารถเข้าชมผลงานและเลือกช้อปผลงานวิจัยได้ อีกทั้งยังมีผลิตภัณฑ์จากร้านค้านวัตกรรมและโชว์การค้าขายรูปแบบไลฟ์สดในแพลตฟอร์มต่างประเทศ โดยนำสินค้านวัตกรรมที่ทำมาจากภูมิปัญญาชาวไทยมาให้ช้อปกว่า 400 รายการ ตลอดจนมีการแสดงเส้นทางการคิดค้นนวัตกรรมด้านการแพทย์ เกษตร และอุตสาหกรรมที่น่าสนใจ ไม่ว่าจะเป็น CIRA Core แพลตฟอร์มปัญญาประดิษฐ์เพื่องานอุตสาหกรรม Hillkoff ธุรกิจกาแฟคาร์บอนต่ำสู่ผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงที่เติมโตไปพร้อมชุมชนอย่างยั่งยืน Colosme@ “ถุงทวารเทียม” จากยางพาราคุณภาพเทียบเท่าของต่างประเทศ เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่ ยา Pegylated-Filgrastim (Peg-G-CSF) สำหรับกระตุ้นการสร้างเม็ดเลือดขาว ในผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับเคมีบำบัด Ugly Veggies นวัตกรรมการจัดการช่องทางการขายแบบออนไลน์และกลยุทธ์ทางธุรกิจสำหรับผักน่าเกลียด และอื่น ๆ อีกมากมายสุดท้ายกับกิจกรรมไฮไลต์ เสวนารายวันซึ่งวันนี้เป็นการบรรยายพิเศษในหัวข้อ สื่อสารมวลชนยุคใหม่: การปรับตัวในโลกดิจิทัลและ AI โดย คุณจิตต์สุภา ฉิน (ซู่ชิง Spin9) และ คุณอาทิตยา บุญยรัตน์ (The MATTER) มาร่วมถ่ายทอดประสบการณ์ พร้อมแนะแนวให้รู้จักการเตรียมตัวและการเรียนรู้สำหรับงานสื่อสารมวลชนในยุค AI ใครที่พลาดโอกาสไป ในวันที่ 26 – 28 กรกฎาคม 2567 ยังมีหัวข้ออื่น ๆ ที่น่าสนใจ พบกันได้ที่เวที TCAS Station บริเวณอีกทั้งในงาน อว.แฟร์ วันที่ตลอดช่วงเช้าถึงเที่ยงมีการร่วมมือครั้งสำคัญ เริ่มด้วย การแถลงข่าวพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือระหว่างกองทุน TED Fund กับบริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรรมขนาดย่อม (บสย.) และ พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกองทุน TED Fund กับเครือข่ายร่วมพัฒนาผู้ประกอบการ (TED Fellow) ปี 2567 รวมถึงมีเวทีเสวนาที่มุ่งเน้นหารือเกี่ยวกับการลงทุนที่รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ต่อด้วยช่วงบ่ายกับการจัดเสวนาในหัวข้อโดยบริษัทที่อยู่เบื้องหลัง MVซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ในการใช้ AI และเทคโนโลยีดิจิทัลในวงการบันเทิงโดยเฉพาะในด้านการผลิตมิวสิควิดีโอ (MV) ที่มีการนำเทคโนโลยีล้ำสมัยมาปรับใช้เพื่อสร้างสรรค์ผลงานที่โดดเด่น และช่วงท้ายของเสวนายังมีการแสดงมินิคอนเสิร์ตจากอีกด้วยพร้อมกันนี้ ยังมีกิจกรรมโดย Oracle Thailand การเสวนาเรื่อง เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร พันธุ์พืชใหม่ สู่ผู้ใช้ประโยชน์ ซึ่งมีผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานต่าง ๆ มามอบสาระประโยชน์มากมาย พร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาภาคเกษตรของประเทศไทย รวมถึงยังมี เวทีเสวนากิจกรรมที่มุ่งเน้นสร้างความเข้าใจและการแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับตลาดโลก โดยเฉพาะในประเทศที่มีเศรษฐกิจสำคัญ เช่น ญี่ปุ่นและเกาหลี ซึ่งมีผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดจากองค์กรชั้นนำทั้งจากภาครัฐและเอกชนมาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความคิดเห็นเกี่ยวกับการทำธุรกิจในต่างประเทศจากนั้น รับชมการแสดงชุดพิเศษซึ่งการแสดงชุดนี้มุ่งหวังที่จะสร้างความเข้าใจและความตระหนักถึงคุณค่าของการอนุรักษ์และพัฒนาวัฒนธรรมไทย และปิดท้ายในช่วงเย็นกับ มินิคอนเสิร์ตจากเจ้าของเพลงฮิตติดหูมากมายและน้ำเสียงในสไตล์เป็นเอกลักษณ์ ที่มาร้องและเล่นดนตรีกันแบบสด ๆ ในบรรยากาศที่เป็นกันเองและใกล้ชิด สร้างความประทับใจให้กับแฟนคลับและผู้ร่วมงานทุกคนอว. ขอเชิญชวนทุกคนมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาเศรษฐกิจไทยอย่างยั่งยืน ด้วยพลังสหวิทยาการในงานงานมหกรรมส่งเสริมการใช้ประโยชน์ อววน. เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจไทยอย่างยั่งยืนดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ www.mhesifair.com และเฟซบุ๊ก www.facebook.com/MHESIThailand