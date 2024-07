“พิชิต TCAS68” ในงาน อว.แฟร์ 23 – 28 ก.ค.นี้ อย่าพลาด! “ศุภมาส” ระดมเคล็ดลับ - เทคนิคติวเข้มสอบเข้ามหาวิทยาลัยในฝันกับสุดยอดวิทยากรระดับประเทศ

เมื่อวันที่ 20 ก.ค. น.ส.ศุภมาส อิศรภักดี รมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(อว.) เปิดเผยว่า ในงาน อว.แฟร์ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 23 – 28 ก.ค.2567 ไฮไลท์สำคัญของงานจะมีการจัดกิจกรรมเสวนารายวัน “พิชิต TCAS68” ที่ TCAS Station โซน B: Science for Lifelong Learning ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ จะมีกิจกรรมพี่สอนน้องแนวการสอบและเฉลยข้อสอบ TCAS(7 – 8 วิชา) เทคนิคการเดาคำตอบอย่างมีหลักการ กิจกรรมบรรยาย “รู้ก่อนใคร...ปฎิทิน TCAS68 และต้องเตรียมอะไรบ้าง?” กิจกรรมเตรียม Portfolio อย่างไรให้โดนใจกรรมการคัดเลือก กิจกรรมบรรยาย “10 อันดับรอบ 3 Admission เลือกอย่างไรให้ดีพอ”รมว.กระทรวง อว.กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมการเสวนาให้ความรู้ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ TCAS68 และที่เป็นประโยชน์กับการเตรียมตัวสำหรับอาชีพในอนาคต เช่น Future Skills&Careers ต้องเรียนรู้เตรียมตัวอย่างไรสำหรับอาชีพในอนาคต โดย ศ.ดร.สุรินทร์ คำฝอย และ อาจารย์ ดร.รับขวัญ ภูษาแก้ว , เส้นทางสู่ความสำเร็จในยุคดิจิตัล: อาชีพใหม่ที่คุณต้องรู้จัก โดย คุณพิชเยนทร์ หงษ์ภักดี, บอกเล่าเรื่องราว TCAS....สิ่งที่พี่อยากบอก โดยตัวแทนนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่างๆ, วิทย์ในศิลป์ ศิลป์ในวิทย์ – การผสมผสานทักษะเพื่ออาชีพในอนาคต โดย นพ.ฉัตรพล คงเฟื่องฟุ้ง ผศ.ดร.พิทักษ์ ธรรมวาริน ดร.นวรัตน์ แก้วอ่อน พญ.สิริมา ตั้งจิตธรรม อาจารย์ประทีป เจตนากูล และคุณสุรชา กมลพนัส, Behind The Scenes:Tourism in Thailand แนะแนวการบูรณาการความรู้ทักษะในศาสตร์ที่แตกต่างเพื่อส่งเสริมอาชีพในอนาคต โดย ผศ.ว่าที่ร้อยตรี ดร.ธนรัตน์ รัตนพงศ์ธระ, สื่อสารมวลชนยุคใหม่: การปรับตัวในโลกดิจิทัลและ AI โดย คุณจิตต์สุภา ฉิน และ คุณอาทิตยา บุญยรัตน์, เทคโนโลยีเบื้องหลังวิทยาศาสตร์สุขภาพ โดย ผศ.ดร.ชวนพิศ บุญเกิด ผศ.ดร.ศุภชัย วรพจน์พิศุทธิ์ และ ดร.กนกวรรณ ทองโชติ, เคล็ดลับคลายเครียด:Heal ใจช่วงสอบเข้ามหาวิทยาลัยโดย ผศ.ดร.ชนัญชิดา ทุมมานนท์, เส้นทางสู่ความสำเร็จในสตาร์ทอัพ:ทักษะและความรู้ที่จำเป้นสำหรับผู้ประกอบการรุ่นใหม่ โดย คุณธนวิชญ์ ต้นกันยา, ปลูกความรู้ เก็บเกี่ยวโอกาส: เกษตรยุคใหม่กับเส้นทางอาชีพ โดย คุณอภิรักษ์ โกษะโยธิน ดร.ณภัทร กำธรสิริวิมล และคุณพัชกร ไทยนิยม และในยุค AI ยังต้องเรียนมหาวิทยาลัยอีกไหม โดยศ.ดร.สุชัชวีย์ สุวรรณสวัสดิ์ เป็นต้น“งาน อว.แฟร์ น้องๆ และคุณพ่อคุณแม่ ไม่ควรพลาดกับการเตรียมพร้อมสู่อนาคตกับการคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัยในฝันผ่านระบบ TCAS68 เพราะกระทรวง อว.ได้เตรียมข้อมูลสำคัญและรายละเอียดครบถ้วนในงานพิชิต TCAS68 ที่นี่ที่เดียวเพื่อให้ทุกคนไม่พลาดกับการเตรียมตัว จัดเวลาในการสมัคร ตั้งแต่การลงทะเบียนไปจนถึงการประกาศผล แล้วพบกับค่ะ” น.ส.ศุภมาส กล่าว